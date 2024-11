Ορλάντο – ΗΠΑ: Δύο νεκροί και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε γιορτή Halloween ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς τη νύχτα των εορτασμών του Halloween στο κέντρο του Ορλάντο.

Mass shooting erupted in Downtown Orlando where many were still out celebrating Halloween. Unknown how many have been fatally wounded at the moment but multiple injuries have been reported. Shooter’s whereabouts unknown. #PrayforOrlando

Οι πρώτες αναφορές πυροβολισμούς έφτασαν στις Αρχές γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς και ότι ένας 17χρονος ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση.

Straight Chaos, Mass Shooting on Halloween in Orlando Florida look like something out of a movie.

Multiple people Injured and killed. RIP to the victims involved pic.twitter.com/1Hm9eYe7CQ

