Όσκαρ 2025: Θρίαμβος για το Anora, οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς ΒΙΝΤΕΟ ΦΩΤΟ

Για πρώτη φορά, ο βραβευμένος με Emmy κωμικός, σεναριογράφος και πρώην παρουσιαστής late-night εκπομπών,, ανέλαβε τον ρόλο του οικοδεσπότη, διαδεχόμενος τον Τζίμι Κίμελ. Η επιλογή του Ο’ Μπράιεν έφερε μια ανανεωμένη αίσθηση χιούμορ και σαρκασμού στη σκηνή των Όσκαρ.

Παρότι το «Emilia Pérez» είχε συγκεντρώσει 13 υποψηφιότητες και θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί, ο σάλος που προκλήθηκε από τις ρατσιστικές απόψεις της πρωταγωνίστριας του, Κάρλα Σοφία Γκασκόν, φάνηκε να επηρεάζει την πορεία του. Η ταινία τελικά κέρδισε μόλις δύο βραβεία, απογοητεύοντας τους υποστηρικτές της.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν το φιλμ «Anora», το οποίο κέρδισε συνολικά 5 Όσκαρ: Kαλύτερη ταινία, Α’ Γυναικείος Ρόλος, Σκηνοθεσία, Πρωτότυπο Σενάριο και Μοντάζ.

H βραδιά αποδείχτηκε θριαμβευτική και για τον Άντριεν Μπρόντι, ο οποίος απέσπασε το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας του για την ερμηνεία του στο «The Brutalist». Κατά την αποδοχή του βραβείου του, ο Μπρόντι εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την αγάπη και τον σεβασμό που έχει λάβει, αναγνώρισε τη ρευστότητα του επαγγέλματος του ηθοποιού και δήλωσε ότι η βράβευση δεν είναι μόνο ένα ορόσημο αλλά και μια νέα αρχή. Μοιράστηκε την τιμή με τους συνυποψηφίους του, την ομάδα του, τους συνεργάτες του και την οικογένειά του, ενώ αφιέρωσε ένα μέρος της ομιλίας του στην ανάγκη για έναν πιο κόσμο χωρίς μίσος, ρατσισμό και καταπίεση.

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε στο α’ γυναικείο με μεγάλη νικήτρια τη Μάικι Μάντισον στο Anora. Το φαβορί της βραδιάς ήταν η Ντέμι Μουρ, η ερμηνεία όμως της 25χρονης πρωταγωνίστριας, είχε κριθεί το ίδιο εξαιρετική.

«Αυτό είναι πολύ σουρεαλιστικό», είπε η Μάντισον στην αρχή της ομιλίας της. «Μεγάλωσα στο Λος Άντζελες, αλλά το Χόλιγουντ έμοιαζε πάντα τόσο μακριά από εμένα, οπότε το να βρίσκομαι εδώ, σε αυτή την αίθουσα σήμερα, είναι πραγματικά απίστευτο. Θέλω να αναγνωρίσω και να τιμήσω την κοινότητα των εργαζομένων στο σεξ», πρόσθεσε η νεαρή ηθοποιός. «Ναι. Θα συνεχίσω να στηρίζω και να είμαι σύμμαχος. Οι απίστευτοι άνθρωποι, οι γυναίκες που είχα το προνόμιο να γνωρίσω από αυτή την κοινότητα, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα δώρα αυτής της μοναδικής εμπειρίας».

Η Μάντισον έκλεισε την ομιλία της λέγοντας: «Θέλω επίσης να αναγνωρίσω το προσεγμένο, ευφυές, πανέμορφο, συγκλονιστικό έργο των συνυποψηφίων μου. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι δίπλα σας. Αυτό είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Η φετινή κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς όλοι οι υποψήφιοι διαγωνίζονταν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο βραβείο. Οι Ζακ Οντιάρ («Emilia Pérez»), Σον Μπέικερ («Anora»), Μπρέιντι Κόρμπετ («The Brutalist»), Κοραλί Φαρζέα («The Substance») και Τζέιμς Μάνγκολντ («A Complete Unknown») διεκδίκησαν το πολυπόθητο αγαλματίδιο, φέρνοντας νέες και τολμηρές αφηγήσεις στον κινηματογράφο. Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν ο Σον Μπέικερ, ο οποίος απέσπασε συνολικά 3 βραβεία για την ταινία Anora.

Η Ζόε Σαλντάνα αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ-θρίλερ «Emilia Pérez», το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός Μεξικανού βαρόνου ναρκωτικών που αλλάζει φύλο. Η 46χρονη ηθοποιός έγινε η πρώτη με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία που κερδίζει Όσκαρ, έχοντας προηγουμένως διακριθεί με Χρυσή Σφαίρα, BAFTA και το βραβείο του Αμερικανικού Σωματείου Ηθοποιών (SAG) για τον ίδιο ρόλο.

Στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου, ο Κίραν Κάλκιν απέσπασε το Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «A Real Pain», όπου υποδύεται έναν ευαίσθητο Αμερικανοεβραίο που ταξιδεύει στην Πολωνία με τον ξάδερφό του για να τιμήσουν τη μνήμη της γιαγιάς τους. Ο 42χρονος ηθοποιός ήταν το μεγάλο φαβορί στην κατηγορία του και το Όσκαρ του απονεμήθηκε στην πρώτη μεγάλη απονομή της βραδιάς.

Καλύτερη Ταινία

Nικητής: Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Σκηνοθεσία

Νικητής: Σον Μπέικερ – Anora

Μπρέιντι Κόρμπετ – The Brutalist

Τζέιμς Μάνγκολντ – A Complete Unknown

Ζακ Οντιάρ – Emilia Pérez

Κοραλί Φαρζά – The Substance

Α’ Αντρικός Ρόλος

Νικητής: Άντριεν Μπρόντι – The Brutalist

Τιμοτέ Σαλαμέ – A Complete Unknown

Κόλμαν Ντομίνγκο – Sing Sing

Ρέιφ Φάινς – Conclave

Σεμπάστιαν Σταν – The Apprentice

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Νικήτρια: Μάικι Μάντισον – Anora

Σίνθια Ερίβο – Wicked

Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Emilia Pérez

Ντέμι Μουρ – The Substance

Φερνάντα Τόρες – I’m Still Here

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Νικήτρια: Ζόε Σαλντάνα – Emilia Pérez

Μόνικα Μπαρμπάρο – A Complete Unknown

Αριάνα Γκράντε – Wicked

Φελίσιτι Τζόουνς – The Brutalist

Ιζαμπέλα Ροσελίνι – Conclave

Β’ Αντρικός Ρόλος

Νικητής: Κίραν Κάλκιν – A Real Pain

Γιούρα Μπορίσοφ – Anora

Έντουαρντ Νόρτον – A Complete Unknown

Γκάι Πιρς – The Brutalist

Τζέρεμι Στρονγκ – The Apprentice

Πρωτότυπο Σενάριο

Νικητής: Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Διασκευασμένο Σενάριο

Νικητής: Conclave

A Complete Unknown

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Διεθνής Ταινία

Νικητής: Βραζιλία, I’m Still Here

Δανία, The Girl With the Needle

Γαλλία, Emilia Pérez

Γερμανία, The Seed of the Sacred Fig

Λετονία, Flow

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Νικητής: Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Νικητής: In the Shadow of the Cypress

Beautiful Men

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Σχεδιασμός Κουστουμιών

Nικητής: Wicked

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Nικητής: The Substance

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

Wicked

Μοντάζ

Νικητής: Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Σκηνογραφία

Νικητής: Wicked

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Ντοκιμαντέρ

Νικητής: No Other Land

Black Box Diaries

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Νικητής: The Only Girl in the Orchestra

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

Καλύτερη Μουσική Επένδυση

Νικητής: The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Τραγούδι

Νικητής: El Mal – Emilia Pérez

Never Too Late – Elton John

Mi Camino – Emilia Pérez

Like A Bird – Sing Sing

The Journey – The Six Triple Eight

Ήχος

Νικητής: Dune: Part Two

A Complete Unknown

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Οπτικά Εφέ

Νικητής: Dune: Part Two

Alien: Romulus

Better Man

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Ταινία μικρού μήκους με ζωντανή δράση

Νικητής: I’m Not a Robot

A Lien

Anuja

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Nικητής: The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu