Oταν ακούτε «πλήρη εμπιστοσύνη» σε προπονητή, μακριά…

Προφανώς και οι νεαροί ποδοσφαιριστές της Παναχαϊκής δεν φταίνε σε τίποτα. Και πολλά έχουν πετύχει με βάση τις εμπειρίες και τις παραστάσεις τους

07 Νοέ. 2025 11:12
Pelop News

Δεν κράτησε τελικά και πολύ η «πλήρης εμπιστοσύνη» της διοίκησης της ΠΓΕ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αυτό ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 22 Οκτωβρίου όταν η «Π» είχε αποκαλύψει πως είχε τεθεί θέμα προπονητή με τους πάντες όμως να σφυρίζουν αδιάφορα και να το αρνούνται.

Η πλήρης εμπιστοσύνη κράτησε επειδή η ομάδα νίκησε 4-0 τον Πέλοπα Κιάτου, όμως όταν έχασε από τη Θύελλα Πατρών, κατέρρευσε η στήριξη.
Φταίει μόνο ο προπονητής για τη φετινή εικόνα της ομάδας; Κατηγορηματικά όχι. Θα μπορούσε ίσως να παρουσιάσει κάτι ίσως καλύτερο;

Μπορεί και ναι, αλλά αυτό το γνωρίζουν μόνο όσοι βρίσκονται μέσα στην Παναχαϊκή. Αν το παιχνίδι με τη Θύελλα έληγε ισόπαλο και οι κοκκινόμαυροι είχαν 11 βαθμούς τώρα αντί για 10, θα ήταν σούπερ με το συγκεκριμένο ρόστερ.
Χωρίς να υπάρχει η πρόθεση να μειώσουμε την αξία κανενός παιδιού, το ρόστερ είναι κάτω του μετρίου με ελάχιστές εξαιρέσεις. Είναι μια ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή της στη Γ’ Εθνική και ευτυχώς υπάρχουν 1-2 που είναι χειρότερες απ΄ αυτή.
Προφανώς και οι νεαροί ποδοσφαιριστές της Παναχαϊκής δεν φταίνε σε τίποτα. Και πολλά έχουν πετύχει με βάση τις εμπειρίες και τις παραστάσεις τους, και ο κόσμος πρέπει να τους στηρίξει.
