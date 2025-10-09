Όταν η οργή έγινε ρουτίνα

Τα Διάφανα Κρίνα τραγουδούσαν “Έγινε η απώλεια συνήθειά μας”. Σήμερα η κάθε νέα πράξη βίας γίνεται απλώς άλλη μια είδηση, η φρίκη έγινε συνήθειά μας. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε συνηθίζουμε να ζούμε με αυτό.

Όταν η οργή έγινε ρουτίνα
09 Οκτ. 2025 17:40
Pelop News

Ανοίγεις υπολογιστή, τηλεόραση ό,τι τέλος πάντων χρησιμοποιεί ο καθένας για να ενημερωθεί και έχουμε μία από τα ίδια. Μία έγκυος γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον άνδρα της. Την κάρφωσε με ένα πιρούνι στο πρόσωπο. Ακόμα και τώρα που το γράφω μου φαίνεται παράλογο, και όπως πρόκειται για πραγματική είδηση, για πραγματικότητα. Και μαζί με αυτό, πριν και μετά από αυτό, συνέβησαν και άλλα, τόσα πολλά που αν προσπαθήσεις να τα μετρήσεις, χάνεις το μέτρημα.

Πόσο όμως «μένει» η κάθε είδηση; Τη μία μέρα σου προκαλεί φρίκη και την άλλη μέρα περνάει στην λήθη. Άντε να δεις φράσεις όπως «τι φρίκη» ή «πρέπει να αλλάξει κάτι» γραμμένες στα social για μία – δύο το πολύ ημέρες και μετά έρχεται η σιωπή. Μέχρι να έρθει το επόμενο περιστατικό και να αρχίσουμε πάλι.

Δεν νομίζω –τουλάχιστον δεν θέλω να νομίζω- ότι πλέον δεν νοιαζόμαστε. Είναι ότι κουραστήκαμε να νοιαζόμαστε. Κάπου, ανάμεσα σε όλο αυτό τον βομβαρδισμό της φρίκης, σηκώσαμε τα χέρια ψηλά. Κουραστήκαμε να θυμώνουμε, να συγκλονιζόμαστε, να ελπίζουμε πως κάτι θα αλλάξει επιτέλους. Κρατάμε μόνο τις λέξεις «φρίκη», «σοκ», «τραγωδία» «τρόμος» για τους τίτλους.

Και καταλαβαίνουμε πως δεν αλλάζει τίποτα. Η οργή που νιώθουμε κρατάει μία το πολύ δύο ημέρες. Μετά χάνεται όπως χάνονται στο timeline της ενημέρωσης η είδηση κάτω από άλλες νέες ίσως φρίκες, διαφημίσεις ή γκόσιπ.

Το κακό είναι πως σιγά-σιγά συνηθίζουμε. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Όχι ο φόβος ή η πραγματική φρίκη αλλά η συνήθεια όλων αυτών.

Παύοντας να θυμώνεις, σταματάς παράλληλα να ζητάς δικαιοσύνη, αρχίζεις να θεωρείς το κάθε τι γύρω σου φυσιολογικό, δεν σου κάνει εντύπωση. Και εκεί είναι η αρχή του τέλους.

Ας μην το αφήσουμε αυτό να συμβεί. Ας μην συνηθίσουμε όλη αυτή τη φρίκη, όσο εξαντλητικό και αν είναι το να πονάς. Γιατί τελικά αν σταματήσουμε να θυμώνουμε, τότε πραγματικά χάσαμε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:44 Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το 53% της Λωρίδας της Γάζας
17:40 Όταν η οργή έγινε ρουτίνα
17:34 Φοινικούντα: Προς Ηλεία ο δράστης, αυτές είναι οι μεγάλες διαφορές στην περιγραφή του από τον ανιψιό του θύματος και δεύτερο μάρτυρα
17:30 Τι συμβαίνει με τους γεμάτους κάδους στην Πάτρα; Μπαίνει σειρά με την αποκομιδή
17:24 «Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα», προφυλακίστηκε ο 29χρονος για τους πυροβολισμούς στη Δροσιά
17:12 Το «παιχνίδι» του Ισραήλ: «Μετατίθεται η εφαρμογή της συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα, το νέο χρονοδιάγραμμα»
17:04 Σε επιφυλακή το Δασαρχείο Πατρών – Τι απαντά για το Ανω Καστρίτσι – Διάψευση των καταγγελιών για ελλιπή πυροπροστασία
16:56 Το Φεστιβάλ Ολυμπίας στο Welcome to UP 2025: Ο Παντελής Παντέλογλου μιλά στο pelop.gr για τη δύναμη του νεανικού σινεμά
16:56 Έπιασε φωτιά το σπίτι του Βινίσιους Τζούνιορ
16:48 Δολοφονίες στη Φοινικούντα: Οι τρεις νέοι άξονες των ερευνών και οι προσαγωγές
16:42 Στις 5-7 Δεκεμβρίου το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων από τη ΝΕΠ
16:40 Τύρναβος: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του
16:32 Δίκη Σήφη Βαλυράκη: «Ο πατέρας μου ήταν χτυπημένος, σκεπασμένος με μπουφάν» κατέθεσε ο γιος του
16:24 Η ΑΑΔΕ καταργεί την υποχρεωτική εκτύπωση της απόδειξης διοδίων
16:16 Εύβοια: Φωτιά σε σπίτι από βλάβη σε καυστήρα θέρμανσης ΒΙΝΤΕΟ
16:08 Ο Τραμπ θέλει και πιέζει για το Νόμπελ Ειρήνης – Τηλεφώνησε στον υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας
16:00 Πάτρα: Ο Δήμος ξεκινά καταγραφή και εξετάσεις σε δέντρα – Το πλάνο για την αντιμετώπιση των πτώσεων
15:50 Ινδία: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της παρασκευάστριας εταιρείας σιροπιού για τον βήχα που συνδέεται με τους θανάτους 17 παιδιών
15:41 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Βγαίνουν τα ερυθρόλευκα εισιτήρια για το ματς στο Champions League
15:32 Financial Times: Σκέψεις του ΝΑΤΟ για ένοπλη απάντηση στον υβριδικό πόλεμο του Πούτιν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ