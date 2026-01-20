Όταν μιλάς αλλά δεν ακούγεσαι: Παρουσίαση του βιβλίου «Social Media» του Κωνσταντίνου Πουλή στην Πάτρα

Το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Πουλή, που φωτίζει τις σκοτεινές πλευρές της ψηφιακής δημόσιας σφαίρας, παρουσιάζεται την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στο βιβλιοπωλείο ΠίξελBooks στην Πάτρα.

20 Ιαν. 2026 13:55
Pelop News

Στην Πάτρα παρουσιάζεται την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στις 20.30, το βιβλίο “Social Media – Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι” του δημοσιογράφου και συγγραφέα Κωνσταντίνου Πουλή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο βιβλιοπωλείο ΠίξελBooks (Κανακάρη 185), με τον συγγραφέα να συνομιλεί με τον Νεκτάριο Λαμπρόπουλο.

Στο βιβλίο του, ο Κωνσταντίνος Πουλής επιχειρεί μια ψύχραιμη αλλά αιχμηρή αποδόμηση του «δημοκρατικού πειράματος» των social media, εξετάζοντας τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους η υπόσχεση της ελεύθερης και ισότιμης συμμετοχής στη δημόσια σφαίρα παραμένει, τελικά, ανεκπλήρωτη.

Αλγοριθμική χειραγώγηση, αδιαφανείς διαδικασίες προώθησης ή απόκρυψης περιεχομένου, σταυροφορίες κατά της «παραπληροφόρησης», έλλειψη λογοδοσίας των πλατφορμών και υπόγειες σχέσεις με κράτη και επιχειρηματικά συμφέροντα συνθέτουν, σύμφωνα με τον συγγραφέα, το πραγματικό τοπίο της ψηφιακής επικοινωνίας. Ένα τοπίο που δεν επηρεάζει μόνο την πολιτική ενημέρωση, αλλά διαπερνά κάθε πτυχή της καθημερινότητας: την εργασία, τον πολιτισμό, τη διασκέδαση, τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η αφορμή για τη συγγραφή του βιβλίου προκύπτει από τον συνδυασμό τριών κρίσιμων παρατηρήσεων: τον εθισμό των χρηστών στο ατέρμονο σκρολάρισμα, τη σχεδόν αποκλειστική πλοήγηση στο διαδίκτυο μέσω social media και την πλήρη αδιαφάνεια με την οποία οι πλατφόρμες καθορίζουν τι θα φανεί, τι θα θαφτεί και τι θα εξαφανιστεί. Ένα εκρηκτικό μείγμα που, όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας, εξηγεί πώς ο κυρίαρχος λόγος μπορεί να επιβιώνει και να θριαμβεύει, ακόμη και σε μια εποχή καθολικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Όταν μιλάς αλλά δεν ακούγεσαι: Παρουσίαση του βιβλίου «Social Media» του Κωνσταντίνου Πουλή στην Πάτρα
