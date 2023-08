Ουκρανία: Ανακατέλαβαν το χωριό Ουροζάινε από τους Ρώσους – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι δυνάμεις του στρατού της ανακατέλαβαν το χωριό Ουροζάινε από τα στρατεύματα της Ρωσίας στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Την είδηση της ανακατάληψης του χωριού από τα ρωσικά στρατεύματα δημοσιοποίησε σήμερα (16.8.2023) η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Χάνα Μαλιάρ, σε μήνυμά της στο Telegram, όπου ανέφερε: «Το Ουροζάινε απελευθερώθηκε. Οι υπερασπιστές μας έχουν οχυρωθεί στα περίχωρα».

Το χωριό αυτό στην περιφέρεια του Ντονέτσκ ανήκει σε σύμπλεγμα μικρών οικισμών που η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι έχουν απελευθερωθεί από τις αρχές Ιουνίου, όταν ξεκίνησε την προέλασή της ενάντια στα στρατεύματα της Ρωσίας που ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις στα νότια και τα ανατολικά.

Από την πλευρά της Ρωσίας δεν υπήρξε κάποιο άμεσο σχόλιο.

Ρώσοι μπλόγκερ, ειδικοί σε στρατιωτικά θέματα, ανέφεραν ότι το χωριό δεν έχει πέσει και τόνιζαν ότι σφοδρές μάχες μαίνονται εκεί και ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να αποτρέψουν την Ουκρανία από το να ενισχύσει τις θέσεις της στο Ουροζάινε.

Λίγο μετά όμως, οι Ουκρανοί δημοσιοποίησαν στα social media βίντεο όπου Ουκρανοί στρατιώτες υψώνουν την σημαία της χώρας σε ένα μνημείο στο χωριό αφιερωμένο στους σοβιετικούς στρατιώτες που πολέμησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δείχνοντας ότι κέρδισαν τη μάχη από τους Ρώσους.

BREAKING:

Ukraine officially confirms it has retaken Urozhaine and releases a video from the operation.

pic.twitter.com/TZDoDBPZ4m

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 16, 2023