Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα 60.000 άνθρωποι στη Ζαπορίζια μετά από ρωσικές επιθέσεις

Με τον χειμώνα να πλησιάζει όλο και περισσότερο, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της με drones και πυραύλους εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση και αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρούν σε κυλιόμενες διακοπές προκειμένου να επισκευάσουν τις ζημιές και να διαχειριστούν τις ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια.

Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα 60.000 άνθρωποι στη Ζαπορίζια μετά από ρωσικές επιθέσεις
02 Νοέ. 2025 12:03
Pelop News

Σχεδόν 60.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της επαρχίας Ζαπορίζια, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη νότια επαρχία της Οδησσού, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

Με τον χειμώνα να πλησιάζει όλο και περισσότερο, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της με drones και πυραύλους εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση και αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρούν σε κυλιόμενες διακοπές προκειμένου να επισκευάσουν τις ζημιές και να διαχειριστούν τις ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια.

Από την επίθεση στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι και υπέστησαν σοβαρές ζημιές κτίρια, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ στο Telegram.

«Συνεργεία θα αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση μόλις το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας», πρόσθεσε ο ίδιος στο Telegram, όπου ανήρτησε και φωτογραφίες από κτίρια οι προσόψεις των οποίων έχουν καταστραφεί.

Η Ζαπορίζια γίνεται σχεδόν καθημερινά στόχος επιθέσεων από το πυροβολικό, drones και πυραύλους της Ρωσίας, οι οποίες έχουν καταστρέψει σπίτια, υποδομές και έχουν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, από τα 800 πλήγματα της Ρωσίας εναντίον 18 οικισμών στην επαρχία της Ζαπορίζια έχει σκοτωθεί ένας άνθρωπος και έχουν τραυματιστεί τρεις σε διάστημα 24 ωρών ως σήμερα πρωί.

Επίσης, όπως αναφέρει η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας στο Telegram, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με drone εναντίον της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.

Ταυτόχρονα ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε χθες Σάββατο (1/11) στο Ντνιπροπετρόφσκ και είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε κατάστημα, ανέβηκε στους τέσσερις, επεσήμανε ο υπηρεσιακός κυβερνήτης της επαρχίας. Μεταξύ των νεκρών είναι δύο αγόρια ηλικίας 11 και 14 ετών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:22 Κορυφώθηκαν οι εορτασμοί για την Απελευθέρωση της Πάτρας από τους Οθωμανούς – Παρέλαση στη Ρήγα Φεραίου ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
12:11 Ειδικές εξετάσεις για τους κολυμβητές της ΝΕΠ
12:10 Πάτρα – Διάσωση 26 γατών στα Προσφυγικά: Κλειδωμένα τα ζώα σε άθλιες συνθήκες ΦΩΤΟ
12:07 Παναχαϊκή – Θύελλα Πατρών και ανάγκη για βαθμούς
12:03 Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα 60.000 άνθρωποι στη Ζαπορίζια μετά από ρωσικές επιθέσεις
11:52 Διαμαρτυρία στη Χαλανδρίτσα ενάντια στο κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ ΦΩΤΟ
11:45 Τραυματισμός αλλοδαπού στην Πατρών-Πύργου: Επιχείρησε να διασχίσει πεζός τον αυτοκινητόδρομο
11:41 Θλίψη για την Αγγελική Νικολούλη: Έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα – Στον Πύργο η κηδεία της
11:34 Ο Παναιγιάλειος απέδρασε με γκολ στο 94 ΄ από την Κόρινθο
11:29 Μητσοτάκης: Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πιο δύσκολη – Τι είπε για ένστολους και λειψυδρία
11:18 Αθλητικές μεταδόσεις: Με Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Παναιτωλικός κλείνει το πρόγραμμα της Super League
11:01 Στις 30 Νοεμβρίου παραδίδεται το τελευταίο τμήμα του Πάτρα – Πύργος: Δείτε βίντεο από drone
10:52 Συλλήψεις στην Πάτρα και την Κάτω Αχαΐα για κλοπή, βεγγαλικά, διατάραξη κοινής ησυχίας και τροχαία παράβαση
10:41 NBA: Εξαιρετικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλά οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Κινγκς
10:33 Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε 7 πόλεις και την Πάτρα – Είχαν αποσπάσει πάνω από 64.000 ευρώ
10:21 Αλκοόλ και ανήλικοι: Aπό τα σφηνάκια… στο νοσοκομείο
10:15 Μεξικό: 23 νεκροί από πυρκαγιά σε κατάστημα – Ανάμεσά τους και παιδιά
10:04 Το φρούτο που μας κάνει να χάνουμε βάρος και σάκχαρο και χοληστερόλη
9:55 Αυξήσεις και αναδρομικά για 150.000 ένστολους μέσα στις γιορτές
9:42 Δικαστής διατάσσει την κυβέρνηση Τραμπ να καταβάλει τα πλήρη επιδόματα σίτισης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ