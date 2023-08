Ουκρανία: Δέχτηκε την μεγαλύτερη επίθεση από την Ρωσία των τελευταίων μηνών

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (30/8) το πρωί σε μαζική επίθεση της Ρωσίας με drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου, τη «μεγαλύτερη» που έχει σημειωθεί «από την άνοιξη», σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

«Δυστυχώς, εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι του Κιέβου (…) δύο άνθρωποι είναι νεκροί» ενώ «άλλοι τρεις τραυματίστηκαν», ανέφερε ο Σερχίι Πόπκο μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως οι δύο από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

«Σε κτίριο μη οικιστικής χρήσης» στη συνοικία «βρέθηκαν δυο άνδρες νεκροί», ανέφερε από τη δική του πλευρά ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές ανέφεραν νωρίτερα πως συντρίμμια κατέπεσαν στις συνοικίες Σεβτσενκίβσκι και Νταρνίτσκι του Κιέβου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων είχαν σπεύσει επιτόπου.

«Το Κίεβο δεν είχε γνωρίσει τόσο ισχυρή επίθεση από την άνοιξη. Ο εχθρός εξαπέλυσε μαζική επίθεση (…) με drones και πυραύλους», σύμφωνα με τον κ. Πόπκο, που διευκρίνισε ότι «συνολικά, καταστράφηκαν πάνω από 20 στόχοι» στον αέρα από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

In the Kyiv region, debris from downed drones and missiles damaged six private houses and estates, garages and two cars.

As a result of the fire, a 69-year-old woman received burns, and two men were also injured, the head of the regional police, Andriy Nebitov, said. pic.twitter.com/2I2OfSZNyi

