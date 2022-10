Ουκρανία – Δημοσκόπηση: Το 83% των πολιτών είναι υπέρ της ένταξης στο ΝΑΤΟ

Η δημοσκόπηση με 2.000 ερωτηθέντες από την Rating Group διεξήχθη αφού ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία υπέβαλε ταχεία αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Η Rating Group είπε ότι το ποσοστό όσων υποστηρίζουν την ένταξη στο ΝΑΤΟ ήταν το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ από έρευνα στην Ουκρανία. Μόνο το 4% δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την ένταξη στο μπλοκ και το 9% δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει.

Fresh poll: 86% of Ukrainian support joining the EU, 83% support joining NATO.

I think it’s now the all-time highest approval rating.

— Illia Ponomarenko🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 3, 2022