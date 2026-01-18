Ουκρανία: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από μαζική ρωσική επίθεση με πάνω από 200 drones

18 Ιαν. 2026 11:53
Μία εκτεταμένη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροχήματα (drones) κατά τη διάρκεια της νύχτας της 17ης προς 18ης Ιανουαρίου 2026 στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι η επίθεση με περισσότερα από 200 drones είχε στόχο τις εξής περιοχές:

  • Σούμι
  • Χάρκοβο
  • Ζαπορίζια
  • Χμελνίτσκι
  • Οδησσός

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τις ομάδες αποκατάστασης που εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση του ενεργειακού δικτύου, τονίζοντας ότι οι εργασίες γίνονται υπό εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, με στόχο την επαναφορά ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης και υδροδότησης σε πόλεις και κοινότητες.

Η επίθεση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατηγική της Ρωσίας να πλήττει κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας, ιδιαίτερα τον ενεργειακό τομέα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και των θυμάτων, ενώ οι επιχειρήσεις αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη.

