Ουκρανία: Έξι νεκροί έπειτα από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones

Στη νότια περιφέρεια της Ζαπορίζια, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Βιλνιάνσκ, όπου πολυκατοικίες τυλίχθηκαν στις φλόγες έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ

Ουκρανία: Έξι νεκροί έπειτα από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones
29 Ιαν. 2026 21:33
Pelop News

Στην Ουκρανία τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε σειρά ρωσικών πληγμάτων στα νότια και στα κεντρικά της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, την ώρα που νέες διπλωματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον αναμένονται την Κυριακή.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο», λέει ο Ιρανός αντιπρόεδρος

Στη νότια περιφέρεια της Ζαπορίζια, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Βιλνιάνσκ, όπου πολυκατοικίες τυλίχθηκαν στις φλόγες έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε παρόμοιες επιθέσεις στη γειτονική περιφέρεια της Χερσώνας και ένας τρίτος στην πόλη Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

105 ρωσικά drones στον άερα
Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 105 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων 84 αναχαιτίστηκαν.

Αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να συζητήσουν ένα σχέδιο το οποίο διαπραγματεύτηκε η Ουάσινγκτον με στόχο να τερματιστούν τέσσερα χρόνια πολέμου. Οι συνομιλίες αναμένεται να επαναληφθούν την Κυριακή.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο διάλογος «συνεχίζεται», ενώ ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ επανέλαβε ότι η Μόσχα δεν θα δεχτεί μια προσωρινή εκεχειρία και στοχεύει στην επίλυση της κρίσης μακροπρόθεσμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:14 Τι προβλέπει ο νέος νόμος για την πλαστογράφηση έργων τέχνης, την πρόληψη και την αντιμετώπισή της
22:04 Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια, πυκνοί καπνοί στην περιοχή
21:53 Πάτρα: Συνελήφθη 22χρονος για ζημιές έξω από την Παιδιατρική στο ΠΓΝΠ
21:43 Δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν νεκροί στην Εύβοια, ΦΩΤΟ
21:33 Ουκρανία: Έξι νεκροί έπειτα από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones
21:22 Συγκλονίζει το «αντίο» στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με συνθήματα και καπνογόνα,ΒΙΝΤΕΟ
21:11 Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Αχαΐας: Πίτα με βραβεύσεις
21:01 Επίθεση χούλιγκανς σε δημοσιογράφους σε ζωντανή μετάδοση έξω από το «Παπαγεωργίου»!
20:51 «Πάτρα Ενωμένη»: Συλλυπητήρια για τον χαμό του Χρήστου Παπαλεξόπουλου
20:41 Η αλληλεγγύη των οπαδών, ο θάνατος των 7 παλικαριών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες, κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ στην Τούμπα, ΦΩΤΟ
20:31 Ομαδικές αγωγές κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τις άδικες κατηγορίες για ρευματοκλοπή
20:21 «Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο», λέει ο Ιρανός αντιπρόεδρος
20:11 MRB: Η Καρυστιανού αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη υποστηρίζει το 30%!
20:01 «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ
19:51 Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για μια εβδομάδα
19:41 Αποκάλυψη Politico: Κορυφαίος αξιωματούχος της ΕΕ έπαιρνε… δώρα από το Κατάρ και απολύθηκε
19:31 Γεωργιάδης: Σε καλή κλινική κατάσταση οι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ
19:21 Καιρός: Έρχονται χιόνια στα βόρεια ορεινά, βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές
19:11 «Είμαι ράκος, συντετριμμένος, χάλια ψυχολογικά, βιώνω ένα σοκ», ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα προς τους εργαζόμενους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ