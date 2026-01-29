«Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο», λέει ο Ιρανός αντιπρόεδρος

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση για διάλογο, ιδίως στο θέμα του πυρηνικού προγράμματός του, προκειμένου να αποφευχθεί μια κρίση με «καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή»

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο», λέει ο Ιρανός αντιπρόεδρος
29 Ιαν. 2026 20:21
Pelop News

Νέα δεδομένα για το Ιράν, που πρέπει να είναι έτοιμο «για τον πόλεμο», δήλωσε σήμερα (29/1/2026) ο αντιπρόεδρος της χώρας Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, μπροστά στις απειλές μιας αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

Αποκάλυψη Politico: Κορυφαίος αξιωματούχος της ΕΕ έπαιρνε… δώρα από το Κατάρ και απολύθηκε

«Σήμερα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν ξεκινά ποτέ έναν πόλεμο, όμως εάν αυτός της επιβληθεί, θα υπερασπισθεί τον εαυτό της με ισχύ», υπογράμμισε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Στο μεταξύ, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε σήμερα έκκληση για διάλογο με το Ιράν, ιδίως στο θέμα του πυρηνικού προγράμματός του, προκειμένου να αποφευχθεί μια κρίση με «καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή».

«Καταδικάσαμε σθεναρά τη φρικτή καταστολή που έλαβε χώρα στο Ιράν», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

«Παρακολουθούμε με ανησυχία τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιμάμε πως είναι σημαντικό να καθιερωθεί ένας διάλογος προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία, ιδίως στο θέμα των πυρηνικών και να αποφευχθεί, με αυτόν τον τρόπο, μια κρίση που θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή», συνέχισε ο ίδιος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:14 Τι προβλέπει ο νέος νόμος για την πλαστογράφηση έργων τέχνης, την πρόληψη και την αντιμετώπισή της
22:04 Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια, πυκνοί καπνοί στην περιοχή
21:53 Πάτρα: Συνελήφθη 22χρονος για ζημιές έξω από την Παιδιατρική στο ΠΓΝΠ
21:43 Δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν νεκροί στην Εύβοια, ΦΩΤΟ
21:33 Ουκρανία: Έξι νεκροί έπειτα από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones
21:22 Συγκλονίζει το «αντίο» στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με συνθήματα και καπνογόνα,ΒΙΝΤΕΟ
21:11 Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Αχαΐας: Πίτα με βραβεύσεις
21:01 Επίθεση χούλιγκανς σε δημοσιογράφους σε ζωντανή μετάδοση έξω από το «Παπαγεωργίου»!
20:51 «Πάτρα Ενωμένη»: Συλλυπητήρια για τον χαμό του Χρήστου Παπαλεξόπουλου
20:41 Η αλληλεγγύη των οπαδών, ο θάνατος των 7 παλικαριών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες, κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ στην Τούμπα, ΦΩΤΟ
20:31 Ομαδικές αγωγές κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τις άδικες κατηγορίες για ρευματοκλοπή
20:21 «Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο», λέει ο Ιρανός αντιπρόεδρος
20:11 MRB: Η Καρυστιανού αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη υποστηρίζει το 30%!
20:01 «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ
19:51 Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για μια εβδομάδα
19:41 Αποκάλυψη Politico: Κορυφαίος αξιωματούχος της ΕΕ έπαιρνε… δώρα από το Κατάρ και απολύθηκε
19:31 Γεωργιάδης: Σε καλή κλινική κατάσταση οι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ
19:21 Καιρός: Έρχονται χιόνια στα βόρεια ορεινά, βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές
19:11 «Είμαι ράκος, συντετριμμένος, χάλια ψυχολογικά, βιώνω ένα σοκ», ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα προς τους εργαζόμενους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ