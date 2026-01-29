«Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο», λέει ο Ιρανός αντιπρόεδρος

Νέα δεδομένα για το Ιράν, που πρέπει να είναι έτοιμο «για τον πόλεμο», δήλωσε σήμερα (29/1/2026) ο αντιπρόεδρος της χώρας Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, μπροστά στις απειλές μιας αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

Αποκάλυψη Politico: Κορυφαίος αξιωματούχος της ΕΕ έπαιρνε… δώρα από το Κατάρ και απολύθηκε

«Σήμερα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν ξεκινά ποτέ έναν πόλεμο, όμως εάν αυτός της επιβληθεί, θα υπερασπισθεί τον εαυτό της με ισχύ», υπογράμμισε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Στο μεταξύ, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε σήμερα έκκληση για διάλογο με το Ιράν, ιδίως στο θέμα του πυρηνικού προγράμματός του, προκειμένου να αποφευχθεί μια κρίση με «καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή».

«Καταδικάσαμε σθεναρά τη φρικτή καταστολή που έλαβε χώρα στο Ιράν», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

«Παρακολουθούμε με ανησυχία τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιμάμε πως είναι σημαντικό να καθιερωθεί ένας διάλογος προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία, ιδίως στο θέμα των πυρηνικών και να αποφευχθεί, με αυτόν τον τρόπο, μια κρίση που θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή», συνέχισε ο ίδιος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



