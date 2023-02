Ουκρανία: Η στιγμή που ο πρόεδρος Ζελένσκι δάκρυσε – ΒΙΝΤΕΟ

Μια πολύ σημαντική για τους Ουκρανούς αιφνιδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα στο Κίεβο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Χαρακτηριστικό είναι ένα βίντεο που δείχνει τον Ουκρανό πρόεδρο να σκουπίζει τα δάκρυά του, όταν ο Μπάιντεν χαιρετά ένα προς ένα τα μέλη της κυβέρνησής του στο προεδρικό μέγαρο.

Αμερικανός πρόεδρος με την επίσκεψή του θέλησε να στείλει σαφές μήνυμα στήριξης στον Βολοντίμιρ Ζελενσκι και τον ουκρανικό λαό, ανακοινώνοντας παράλληλα την παροχή επιπλέον στρατιωτικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της ουκρανικής αντίστασης.

Ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμέσως μετά την άφιξή του στην ουκρανική πρωτεύουσα, λίγες ημέρες πριν από την πρώτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

«Τζόζεφ Μπάιντεν, καλωσήρθατε στο Κίεβο! Η επίσκεψή σας αποτελεί εξαιρετικά σημαντική κίνηση υποστήριξης προς όλους τους Ουκρανούς», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο Twitter.

Kyiv stands strong. Kyiv stands proud, it stands tall and most important, it stands free. @Potus said this today in Warsaw after a historic visit to Ukraine. We all stand united and brave – 🇺🇦, 🇺🇸 and our entire coalition of victory. 1/2

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2023