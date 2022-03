Ουκρανία-Κίεβο: Τουλάχιστον 6 νεκροί στο εμπορικό κέντρο που βομβάρδισαν οι Ρώσοι

Βομβαρδισμός σε εμπορικό κέντρο του Κιέβου, στην Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους τη νύχτα, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις κινήσεις τους για να περικυκλώσουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Έξι νεκροί από αεροπορικό πλήγμα στο Κίεβο

Έξι πτώματα είχαν αποτεθεί νωρίτερα σήμερα μπροστά στο εμπορικό κέντρο Retroville, στο βορειοδυτικό τμήμα του Κιέβου, μετέδωσε ο δημοσιογράφος. Το εμπορικό κέντρο υπέστη πλήγμα πολύ μεγάλης ισχύος, που κονιορτοποίησε αυτοκίνητα στον χώρο στάθμευσης και άνοιξε γιγαντιαίο κρατήρα πολλών μέτρων μπροστά στο δεκαώροφο κτίριο που ακόμη κάπνιζε.

Ολόκληρο το νότιο τμήμα του μεγάλου εμπορικού κέντρου καταστράφηκε, όπως και ιδιωτικό γυμναστήριο που βρισκόταν στον χώρο του πάρκινγκ, διαπίστωσε ο ρεπόρτερ. Πυροσβέστες και στρατιωτικοί έψαχναν τα συντρίμμια για να εξακριβώσουν αν υπάρχουν κι άλλα θύματα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν πως «εχθρικά πυρά» προκάλεσαν πυρκαγιά σε αρκετούς ορόφους του εμπορικού κέντρου στη συνοικία Ποντίλσκι.

Εκτοξευτήρας πολλαπλών πυραύλων προκάλεσε πολλά πλήγματα στο Κίεβο

Έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, που κατέγραψαν την πρώτη, τεράστια έκρηξη που προκάλεσε σύννεφο καπνού σε σχήμα μανιταριού, ακολουθούμενη από σειρά εκρήξεων μικρότερης ισχύος.

Άλλα πλάνα εικονίζουν πυροσβέστες να βγάζουν έναν από τα συντρίμμια, καλυμμένο από σκόνη. Περίοικοι, κάτοικοι γειτονικού κτιρίου τα παράθυρα του οποίου διαλύθηκαν από την έκρηξη, είπαν πως είχαν δει εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων κοντά στο εμπορικό κέντρο μερικές ημέρες νωρίτερα, χωρίς να δώσουν άλλες λεπτομέρειες.

#BREAKING At least six dead in overnight bombing in #Ukraine's Kyiv . After the rocket attack on Kyiv last night by the Russian army. pic.twitter.com/ljFcJpwbqE

— Md. Iqbal Hussain (@mdiqbalhussaine) March 21, 2022