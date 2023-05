Ουκρανία: Λευκός φώσφορος «έκαψε» το Μπαχμούτ – Κατηγορούν τους Ρώσους ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες φρίκης έρχονται από την ουκρανική πόλη Μπαχμούτ που βάλλεται από τις ρωσικές δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως δείχνουν πλάνα που κατέγραψαν drones και που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, λευκός φώσφορος έχει σκεπάσει όλη την πόλη, μία τοξική χημική ουσία που όταν χρησιμοποιείται σε περιοχές αμάχων θεωρείται έγκλημα πολέμου.

Not enough shells, but more than enough phosphorus.

Ruscists are shelling unoccupied areas of Bakhmut with incendiary ammunition.

They will burn in Hell.

📷 @SOF_UKR pic.twitter.com/7oqNTumJ34

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 5, 2023