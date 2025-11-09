Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, επτά θύματα

Χθες, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους από μαζικές ρώσικες επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων υποσταθμών που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα τους πυρηνικούς σταθμούς του Χμελνίτσκι και του Ρίβνε, σύμφωνα με δηλώσεις ουκρανών αξιωματούχων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, τόνισε σε ανάρτηση στο X ότι οι επιθέσεις δεν ήταν τυχαίες, αλλά σκόπιμα σχεδιασμένες, θέτοντας σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 450 drones και 45 πυραύλους εναντίον της χώρας.

Συγκεκριμένα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν στην πόλη Ντνίπρο, όταν drone έπληξε πολυκατοικία στην κεντροανατολική περιοχή. Άλλοι τρεις έχασαν τη ζωή τους στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια και ένας στην περιφέρεια Χαρκόβου, όπως ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ενεργειακές υποδομές στις περιφέρειες Κιέβου, Πολτάβα και Χαρκόβου υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα χιλιάδες κάτοικοι να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, σύμφωνα με την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο. Στην Πολτάβα, χρησιμοποιήθηκαν γεννήτριες για να διασφαλιστεί η υδροδότηση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι η επίθεση με όπλα υψηλής ακρίβειας από αέρος, ξηράς και θάλασσας στόχευε εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων, φυσικού αερίου και ενέργειας, ως αντίποινα για πλήγματα του Κιέβου στη Ρωσία.

Σταθεροποίηση του ηλέκτρικού δικτύου

Η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χριντσούκ δήλωσε ότι συνεργεία έκτακτης ανάγκης έχουν σταθεροποιήσει το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά προειδοποίησε για αναγκαίες περαιτέρω διακοπές ώστε να ολοκληρωθούν οι επισκευές. «Αξιολογούμε τις ζημιές και συντονίζουμε ενέργειες για εναλλακτικές πηγές ρεύματος, ώστε να εξασφαλιστούν ηλεκτρικό και θέρμανση», ανέφερε σε εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο. Χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως μία από τις χειρότερες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Διακοπές ρεύματος συνεχίζονταν σε τουλάχιστον δύο περιφέρειες, Χαρκόβου και Πολτάβα, ενώ ειδησεογραφικά δελτία και αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα επιβεβαίωναν τις διαταραχές. Η κρατική εταιρεία Tsentrenergo, που παράγει περίπου το 8% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, ανέφερε ότι οι πυρκαγιές στους σταθμούς της σταμάτησαν πλήρως την παραγωγή, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως την μεγαλύτερη από το 2022.

Απαιτήσεις για κυρώσεις

Ο Ζελένσκι κάλεσε για ενίσχυση της πίεσης μέσω κυρώσεων, δηλώνοντας σε ανάρτηση στο Telegram: «Για κάθε πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές, που στοχεύει απλούς πολίτες πριν τον χειμώνα, απαιτείται απάντηση με κυρώσεις σε όλη τη ρωσική ενέργεια». Ο Σιμπίχα ζήτησε έκτακτη σύνοδο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και κάλεσε την Κίνα και την Ινδία να πιέσουν τη Ρωσία για να σταματήσουν οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις με πυρηνικό κίνδυνο.

Από την έναρξη της εισβολής, η Ρωσία έχει στοχεύσει συστηματικά τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, με εννέα επιθέσεις σε φυσικού αερίου εγκαταστάσεις τους τελευταίους δύο μήνες, σύμφωνα με την Naftogaz. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σε προελάσεις γύρω από τις πόλεις Ποκρόφσκ και Κουπιάνσκ, ενώ το Κίεβο εντείνει τα πλήγματα σε ρωσικές διυλιστήριες και εφοδιαστικούς κόμβους.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι κατέρριψε 406 drones και 9 πυραύλους, ενώ 26 πύραυλοι και 52 drones έπληξαν 25 τοποθεσίες.

