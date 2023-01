Ουκρανία: Μετέβαινε στο μέτωπο με το ελικόπτερο που συνετρίβη ο υπουργός Εσωτερικών – «Ανείπωτος ο πόνος» δήλωσε ο Ζελένσκι – ΒΙΝΤΕΟ

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ουκρανό υπουργό Εσωτερικών Ντενίς Μοναστίρσκι, το οποίο συνετρίβη σήμερα κοντά στο Κίεβο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο αξιωματούχος και παιδιά, μετέβαινε στο μέτωπο, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική προεδρία.

Κίεβο: Νεκρός ο υπουργός Εσωτερικών σε συντριβή ελικοπτέρου σε νηπιαγωγείο – Παιδιά ανάμεσα στα θύματα – ΒΙΝΤΕΟ

«Στόχος της πτήσης αυτής ήταν (να πάει) σε ένα από τα θερμά σημεία της χώρας μας όπου γίνονται μάχες. Ο υπουργός Εσωτερικών μετέβαινε εκεί», δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο στην ουκρανική τηλεόραση.

Για «τρομερή τραγωδία» έκανε λόγο ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη λύπη του για την «τρομερή τραγωδία» και «τον ανείπωτο πόνο» του για τη συντριβή σήμερα ελικοπτέρου κοντά στο Κίεβο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά και ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας.

«Σήμερα μια τρομερή τραγωδία σημειώθηκε στην Μπροβάρι», μεγάλη πόλη που βρίσκεται στα ανατολικά προάστια του Κιέβου, σημείωσε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Telegram.

«Ο πόνος είναι ανείπωτος. Το ελικόπτερο κατέπεσε στους χώρους νηπιαγωγείου», πρόσθεσε.

Ο θάνατος του υπουργού Εσωτερικών κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου που τον μετέφερε στο μέτωπο συνιστά «μεγάλη απώλεια», δήλωσε παράλληλα ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντενίς Σμιχάλ.

«Τραγωδία στο Μπροβάρι. (…) Μια μεγάλη απώλεια για την κυβέρνηση και όλο το κράτος» της Ουκρανίας, ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram, στο οποίο ζήτησε να «συσταθεί αμέσως ειδική ομάδα για τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τις συνθήκες της τραγωδίας».

Συλλυπητήρια από τον Σαρλ Μισέλ

Παράλληλα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, ενός «σπουδαίου φίλου της ΕΕ» και εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήριά του» στον ουκρανικό λαό.

«Συναισθανόμαστε τον πόνο της Ουκρανίας», αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ, ο οποίος εκπροσωπεί τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ.

Ο περιφερειάρχης του Κιέβου Ολέξι Κουλέμπα είχε δηλώσει ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 18, αλλά αργότερα οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 15 και διευκρίνισαν ότι 25 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά και ο υπουργός Εσωτερικών, όταν το ελικόπτερο συνετρίβη στους χώρους νηπιαγωγείου στην πόλη Μπροβάρι, προκαλώντας πυρκαγιά στην περιοχή και σημείωσε ότι τώρα διεξάγεται έρευνα για τον ακριβή αριθμό των νεκρών.

«Έδωσα εντολή στην υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, σε συνεργασία με την Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας κι άλλους αρμόδιους οργανισμούς, να διερευνήσουν όλες τις συνθήκες για να εξακριβώσουν τι συνέβη», προσθέτει στο μήνυμά του στο Telegram.

«Ως αυτό το λεπτό» είναι γνωστό ότι «3 παιδιά σκοτώθηκαν», σημειώνει ο Ζελένσκι εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους φίλους και τις οικογένειες των θυμάτων.

Εννέα από τους νεκρούς επέβαιναν σε ελικόπτερο

Ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας διευκρίνισε ότι στο δυστύχημα σκοτώθηκαν επίσης ο 42χρονος υφυπουργός Εσωτερικών Γεβγκένι Γενίν και ο γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών.

Εννέα από τους επιβεβαιωμένους νεκρούς επέβαιναν στο ελικόπτερο, σημείωσε επίσης ο Ιχόρ Κλιμένκο, προσθέτοντας ότι «η συντριβή στο Μπρόβαρι είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας. Αυτοί επέβαιναν στο ελικόπτερο της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης».

Ο Μοναστίρσκι, ο οποίος είχε διοριστεί από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το 2021, ήταν υπεύθυνος για την αστυνομία και την εσωτερική ασφάλεια της Ουκρανίας και είναι ο πιο υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος που σκοτώνεται από τότε που άρχισε ο πόλεμος.

