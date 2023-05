Ουκρανία – Πριγκόζιν: H Wagner έχει τον πλήρη έλεγχο του Μπαχμούτ

Πως η Wagner έχει τον πλήρη έλεγχο του Μπαχμούτ, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν ισχυρίστηκε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έχουν αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του Μπαχμούτ, της πόλης που έχει ελκύσει τα φώτα της δημοσιότητας για τη σφοδρότητα των μαχών και την πολύμηνη διάρκειά τους,

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο τον ισχυρισμό του Πριγκόζιν, τον οποίο έκανε μέσω βίντεο εμφανιζόμενος με στολή παραλλαγής μπροστά από μια σειρά ανδρών του που κρατούσαν ρωσικές σημαίες και πανό της Wagner.

“Σήμερα στις 12 το μεσημέρι κατελήφθη πλήρως το Μπαχμούτ. Καταλάβαμε ολόκληρη την πόλη, από σπίτι σε σπίτι”, είπε ο Πριγκόζιν” και πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του θα αποσυρθούν από το Μπαχμούτ στις 25 Μαΐου για ξεκούραση και επανεκπαίδευση παραδίδοντας τον έλεγχο στις τακτικές ρωσικές δυνάμεις.

Καθώς μιλούσε ο Πριγκόζιν, στο βίντεο από το βάθος ακούγονταν εκρήξεις.

