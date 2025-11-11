Ουκρανία: Ρωσική επιδρομή drones στην Κραματόρσκ, ένας νεκρός και ζημιές σε υποδομές

Η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές και σιδηροδρομικές υποδομές στην ανατολική Ουκρανία.

Ουκρανία: Ρωσική επιδρομή drones στην Κραματόρσκ, ένας νεκρός και ζημιές σε υποδομές
11 Νοέ. 2025 8:46
Pelop News

Μια νέα επίθεση με ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξε το βράδυ της Δευτέρας την Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα και την πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου μέσω Telegram. Επτά drones έπληξαν την πόλη μέσα σε διάστημα μόλις 30 λεπτών, μετά τις 20:00 τοπική ώρα, προκαλώντας ζημιές σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και κατοικίες.

Η Κραματόρσκ έχει πληγεί επανειλημμένα από ρωσικές επιθέσεις. Στις 23 Οκτωβρίου, δύο Ουκρανοί δημοσιογράφοι, η Αλιόνα Χράμοβα και ο Εβχέν Καρμάζιν, έχασαν τη ζωή τους όταν ρωσικό drone χτύπησε πρατήριο καυσίμων στην πόλη. Παράλληλα, στην περιφέρεια Χάρκοβο, άλλη επίθεση drone τραυμάτισε τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων έναν 16χρονο, όπως ανέφερε η περιφερειακή εισαγγελία.

Οι ρωσικές δυνάμεις, εκμεταλλευόμενες το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, συνεχίζουν την προέλασή τους στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου μαίνονται οι συγκρούσεις. Τη Δευτέρα, η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη τριών ακόμη χωριών. Παράλληλα, η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας, στοχεύοντας να δυσχεράνει τη λειτουργία της χώρας ενόψει του χειμώνα.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία αντεπιτίθεται, στοχεύοντας διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων στη Ρωσία. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας αναχαιτίστηκαν 37 ουκρανικά drones σε επτά ρωσικές περιφέρειες και την Κριμαία, χωρίς να αναφέρει ζημιές. Ωστόσο, ο περιφερειάρχης της Σαράταφ, Ρομάν Μπουσαργκίν, επιβεβαίωσε ότι ουκρανική επίθεση με drones προκάλεσε ζημιές σε πολιτικές υποδομές.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:47 Εφυγε από τη ζωή μια μεγάλη φυσιογνωμία των γηπέδων της Αχαΐας
10:44 Νέα χορηγία για τη στήριξη των Ακαδημιών της ΝΕΠ
10:39 Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, τι «δείχνουν» τα μοντέλα για τη Δυτική Ελλάδα
10:38 ΑΑΔΕ: Ξεσκεπάστηκε απάτη με μεταχειρισμένα πολυτελή οχήματα, βουλγαρική «βιτρίνα»
10:37 Καταστηματάρχες Τριών Ναυάρχων: «Τέτοιο φαινόμενο δεν είχαμε ξαναδεί!» – Φωτογραφίες
10:34 Οι ΗΠΑ καλούν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν την αγορά ενέργειας από τη Ρωσία
10:32 ΟΛΠΑ: Διευκρίνιση σχετικά με τη χωροθέτηση της βάσης υποστήριξης των ερευνών υδρογονανθράκων
10:30 Πάτρα – Γεωτρήσεις: Βάση υποστήριξης στο νέο λιμάνι, τονίζει ο ΟΛΠΑ – Η αντίδραση Πελετίδη
10:26 Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση του brent κάτω από τα 64 δολάρια
10:25 Μήνυση της «Νέας Πάτρας» για μισθώτρια εταιρεία του Δήμου
10:18 Πάτρα: Εκοιμήθη ο ιερέας Ιωάννης Τσοκανάς, σήμερα η κηδεία
10:17 Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κώστα Αντίοχου
10:10 Φονική έκκρηξη στο Νέο Δελχί: Τι ψάχνουν οι Αρχές
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:08 Αλεξανδρούπολη: Ενταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, «αποκλεισμένο» το αεροδρόμιο λόγω Μητσοτάκη ΦΩΤΟ
10:03 Δράση για τον μητρικό θηλασμό στην Αμαλιάδα ΦΩΤΟ
9:57 Κικίλιας: «Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες με στόχο τη σταθερότητα και την ευημερία των χωρών της Μεσογείου»
9:55 Στις 21 Νοεμβρίου συνεχίζεται η δίκη Κοροβέση: Αποκαλύψεις κατά την εξέταση μαρτύρων – «Τους είπα να σταματήσουν»
9:40 Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο παλαιοημερολογήτης και youTuber ιερέας, πώς δρούσε η σπείρα ναρκωτικών
9:32 Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέα Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την ηγεσία της Φον ντερ Λάιεν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ