Ουκρανία: Ρωσική επιδρομή drones στην Κραματόρσκ, ένας νεκρός και ζημιές σε υποδομές

Μια νέα επίθεση με ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξε το βράδυ της Δευτέρας την Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα και την πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου μέσω Telegram. Επτά drones έπληξαν την πόλη μέσα σε διάστημα μόλις 30 λεπτών, μετά τις 20:00 τοπική ώρα, προκαλώντας ζημιές σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και κατοικίες.

Η Κραματόρσκ έχει πληγεί επανειλημμένα από ρωσικές επιθέσεις. Στις 23 Οκτωβρίου, δύο Ουκρανοί δημοσιογράφοι, η Αλιόνα Χράμοβα και ο Εβχέν Καρμάζιν, έχασαν τη ζωή τους όταν ρωσικό drone χτύπησε πρατήριο καυσίμων στην πόλη. Παράλληλα, στην περιφέρεια Χάρκοβο, άλλη επίθεση drone τραυμάτισε τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων έναν 16χρονο, όπως ανέφερε η περιφερειακή εισαγγελία.

Οι ρωσικές δυνάμεις, εκμεταλλευόμενες το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, συνεχίζουν την προέλασή τους στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου μαίνονται οι συγκρούσεις. Τη Δευτέρα, η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη τριών ακόμη χωριών. Παράλληλα, η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας, στοχεύοντας να δυσχεράνει τη λειτουργία της χώρας ενόψει του χειμώνα.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία αντεπιτίθεται, στοχεύοντας διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων στη Ρωσία. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας αναχαιτίστηκαν 37 ουκρανικά drones σε επτά ρωσικές περιφέρειες και την Κριμαία, χωρίς να αναφέρει ζημιές. Ωστόσο, ο περιφερειάρχης της Σαράταφ, Ρομάν Μπουσαργκίν, επιβεβαίωσε ότι ουκρανική επίθεση με drones προκάλεσε ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

