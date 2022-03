Ουκρανία: Στους 53 οι νεκροί από τον βομβαρδισμό στο Τσερνίχιβ

Τους 53 έφτασαν οι νεκροί από τον ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Τσερνίχιβ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας σήμερα Πέμπτη (17/3), ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 22η ημέρα. «Υποστήκαμε μεγάλες απώλειες, 53 πολίτες σκοτώθηκαν χθες», επεσήμανε ο Βιάτσεσλαβ Κλάους.

Όπως είχε δηλώσει χθες, Τετάρτη, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Βολοντίμιρ Νιντζέλσκι με ανάρτησή του στο Facebook: «Σήμερα ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν μια ύπουλη επίθεση με οβίδες πυροβολικού σε κατοικημένη συνοικία του Τσερνίχιβ. Οι οβίδες έπληξαν ένα πολυώροφο κτίριο και θραύσματα έπεσαν έξω από το κατάστημα όπου περίμεναν οι πολίτες».

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο, από την πλευρά της, είχε ανακοινώσει επίσης χθες πως «ρωσικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 10 ανθρώπους οι οποίοι περίμεναν στην ουρά για ψωμί στο Τσερνίχιβ».

Look: Aerial view of burning and damaged places in Chernihiv region.

