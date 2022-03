Ουκρανία: Βγαίνουν σώοι οι πολίτες που είχαν κρυφτεί στο θέατρο στη Μαριούπολη

Ευχάριστα νέα φτάνουν από τη Μαριούπολη, όπου βομβαρδίστηκε χθες ένα σημαντικό θέατρο της πόλης, στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο πολλές εκατοντάδες άμαχοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Όπως μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους, το καταφύγιο των αμάχων κάτω από το κτίσμα του θεάτρου, φαίνεται πως άντεξε στην επίθεση και επιζώντες έχουν αρχίσει να βγαίνουν ζωντανοί, καθώς απομακρύνονται τα συντρίμμια.

Kyiv Correspondent @JamWaterhouse tells #BBCBreakfast authorities in Mariupol say a bomb shelter in a theatre protecting hundreds of men, women and children, withstood shelling.

Hopefully some really, really good news from Mariupol. https://t.co/Wb77fQeNEk

«Οι εισβολείς κατέστρεψαν το Δραματικό Θέατρο. Κτήριο όπου είχαν βρει καταφύγιο πάνω από χίλιοι άνθρωποι. Δεν θα το συγχωρήσουμε ποτέ», ανέφερε χθες ο δήμος της Μαριούπολης μέσω Telegram.

Η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies, ειδικευμένη στις δορυφορικές εικόνες, έδωσε χθες στη δημοσιότητα φωτογραφία του Δραματικού Θεάτρου που τραβήχτηκε τη Δευτέρα, κατ’ αυτήν. Στο στιγμιότυπο αυτό, διακρίνεται η λέξη «παιδιά» γραμμένη στο έδαφος με τεράστια λευκά γράμματα στη ρωσική γλώσσα, μπροστά και πίσω από το κτίριο.

Η Ρωσία αρνείται ότι οι δυνάμεις της έπληξαν το κτίριο, κατηγορεί εθνικιστές του τάγματος Αζόφ ενώ η δημοτική αρχή της Μαριούπολης επιμένει ωστόσο ότι ρωσικό «αεροσκάφος έριξε βόμβα στο κτίριο».

The words “children” were written in Russian in large white letters in front of & behind the theater that was destroyed in #Mariupol today. These were added around March 12. Video posted on March 10 shows theater packed with sheltering families. @Maxar https://t.co/nrQLa2V6Ro pic.twitter.com/paKUEBQww2

— Christoph Koettl (@ckoettl) March 16, 2022