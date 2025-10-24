Ουκρανική επίθεση με drones σε πολυκατοικία προαστίου Μόσχας,πέντε τραυματίες 

Το drone έπληξε τον 14ο όροφο κτιρίου στο Κρασνογκόρσκ, ενώ η ρωσική άμυνα εξουδετέρωσε 111 ουκρανικά drones

24 Οκτ. 2025 9:46
Pelop News

Πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, υπέστησαν τραύματα από νυχτερινή επίθεση ουκρανικών drones σε πολυκατοικία του Κρασνογκόρσκ, προαστίου της Μόσχας, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Η επίθεση σημειώθηκε νωρίς σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025.

Ο τοπικός αξιωματούχος Ντμίτρι Βολκόφ ενημέρωσε μέσω Telegram ότι «εχθρικό drone έπληξε κτίριο κατοικιών», εστιάζοντας στον 14ο όροφο. Οι τραυματίες, τέσσερις ενήλικες και ένα αγόρι γεννημένο το 2017, μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο για θεραπεία.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, επιβεβαίωσε την εισβολή του drone σε διαμέρισμα του 14ου ορόφου, δημοσιεύοντας φωτογραφία που δείχνει σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και τοίχους.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι εξουδετέρωσε συνολικά 111 ουκρανικά drones στον εναέριο χώρο της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.
