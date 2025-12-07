Ουκρανικό: Χωρίς πρόοδο οι διαπραγματεύσεις στο Μαϊάμι – Κλιμακώνει τις επιθέσεις η Ρωσία

Χωρίς ουσιαστική πρόοδο ολοκληρώθηκαν στο Μαϊάμι οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για την προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, όπως οι εγγυήσεις ασφαλείας και το εδαφικό καθεστώς, ενώ την ίδια ώρα η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές υποδομές.

Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν τρεις ημέρες και πραγματοποιήθηκαν παρουσία του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, του Τζάρεντ Κούσνερ και των Ουκρανών αξιωματούχων Ρουστέμ Ουμέροφ και Αντρέι Χνάτοφ. Η πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλγα Στεφανίσινα, δήλωσε ότι παραμένουν «δύσκολα ζητήματα», σημειώνοντας πως οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αναζητούν ρεαλιστικές λύσεις. Τα εδαφικά θέματα και οι όροι ασφαλείας εξακολουθούν να αποτελούν σημεία έντονων διαφωνιών.

Πριν τις συνομιλίες στο Μαϊάμι είχε προηγηθεί επίσκεψη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Μόσχα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «πολύ καλή συνάντηση» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αν και χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Από την πλευρά του ο Πούτιν, σε δηλώσεις του στην Ινδία, επανέλαβε την πρόθεση της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως την περιοχή του Ντονμπάς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία με την αμερικανική ομάδα διαπραγμάτευσης, κατά την οποία εξετάστηκαν τα βασικά σημεία για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποτροπή νέας μεγάλης κλίμακας επίθεσης από τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι αναμένει πλήρη ενημέρωση από τους Ουκρανούς διαπραγματευτές σχετικά με την πορεία των συνομιλιών.

Παράλληλα, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία αναμένεται να συζητήσουν το θέμα της ειρήνης σε συνάντηση με τον Ζελένσκι στο Λονδίνο τη Δευτέρα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι στόχος είναι η αναζήτηση μέτρων αποκλιμάκωσης και η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Η Μόσχα χαιρέτισε τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας της αμερικανικής κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι στο κείμενο δεν περιγράφεται πλέον η Ρωσία ως «απειλή». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, πρόκειται για μια αλλαγή σε σχέση με την πολιτική των προηγούμενων αμερικανικών κυβερνήσεων.

Νέα ρωσική επίθεση στην Κρεμεντσούκ

Την ώρα που συνεχίζονταν οι διπλωματικές διεργασίες, η Ρωσία προχώρησε σε νέα αεροπορική επιδρομή στην πόλη Κρεμεντσούκ, στην περιοχή Πολτάβα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σημειώθηκαν «μαζικές» επιθέσεις με drones και πυραύλους, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, τη θέρμανση και την ύδρευση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα.

Το ουκρανικό πρακτορείο RBC-Ukraine μετέδωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν και υπερηχητικοί πύραυλοι «Κιντζάλ». Η πόλη, σημαντικό βιομηχανικό κέντρο στις όχθες του Δνείπερου, έχει αποτελέσει πολλές φορές στόχο ρωσικών επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου.

Οι επιδρομές έρχονται μία ημέρα μετά από όσα το CSIS χαρακτήρισε «μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις του πολέμου», με χρήση εκατοντάδων drones και δεκάδων πυραύλων.

Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 77 ουκρανικά drones σε διαφορετικές περιοχές.

