Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επίσκεψη στη Βρετανία και συνάντηση με Κάρολο Γ’ και Ρίσι Σουνάκ

Επίσκεψη στη Βρετανία θα πραγματοποιήσει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Θα συναντηθεί σήμερα με τον βασιλιά Κάρολο Γ‘ κατά την διάρκεια της επίσκεψής της στην Βρετανία για την ολοκλήρωση των διευθετήσεων για την Βόρεια Ιρλανδία στο πλαίσιο του Brexit.

Η πρόεδρος της Κομισιόν θα έχει συνομιλίες με τον βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ και «θα συναντηθεί επίσης το απόγευμα με την μεγαλειότητά του τον βασιλιά», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στο Λονδίνο σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι «ο βασιλιάς έχει την ευχαρίστηση να συναντά οποιονδήποτε διεθνή ηγέτη επισκέπτεται την Βρετανία και, κατά την γνώμη της κυβέρνησης, πρέπει να το κάνει».

«Προσβλέπω στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις διπλωματικές σχέσεις με τον εταίρο και φίλο μας», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την άφιξή της στην Βρετανία.

I’m glad to be in the UK today to meet with Prime Minister @RishiSunak.

I’m looking forward to turning a page and opening a new chapter with our partner and friend. pic.twitter.com/GuyMzy2wbj

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2023