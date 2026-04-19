Π. Μαρινάκης για Ν. Ανδρουλάκη: Ζητάει εκλογές, αλλά δεν λέει με ποιους και πώς θα κυβερνήσει

«Ο κ. Ανδρουλάκης ζητάει εκλογές διστακτικά και από μέσα του εύχεται το αίτημά του να μην γίνει αποδεκτό»!

 

19 Απρ. 2026 16:03
Pelop News

Στο επίμονο και διαρκές αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για πρόωρες εκλογές απάντησε ο αχαιός κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στη Real News.

«Ο κ. Ανδρουλάκης ζητάει εκλογές διστακτικά και από μέσα του εύχεται το αίτημά του να μην γίνει αποδεκτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, επαναλαμβάνοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει πως οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027.

Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε εκ νέου το ερώτημα με ποιο πρόγραμμα και με ποιες πολιτικές συμμαχίες θα επιχειρούσε να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. «Μεγαλύτερο πρόβλημα για τον κ. Ανδρουλάκη από το ίδιο του το αίτημα είναι ότι το διατυπώνει χωρίς να το συνοδεύει από δύο κρίσιμες απαντήσεις: πώς, δηλαδή, με ποιο πρόγραμμα, συγκεκριμένο και κοστολογημένο, θα κυβερνήσει και με ποιους», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην υπόθεση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, με τον Παύλο Μαρινάκη να εκφράζει τη στήριξή του στην οικογένειά του, αλλά και να εξαπολύει αιχμές κατά όσων, όπως είπε, «δολοφονούν χαρακτήρες».

«Κάθε στιγμή προσευχόμαστε ο Γιώργος Μυλωνάκης να γυρίσει σύντομα κοντά μας και πάνω απ’ όλα δίπλα στην αγαπημένη του οικογένεια. Είναι δυνατός και θα τα καταφέρει» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Από εκεί και πέρα, έστω και με τεράστια καθυστέρηση, ας αναλογιστούν όλοι όσοι ζουν και αναπνέουν για να “δολοφονούν χαρακτήρες”, είτε χρησιμοποιώντας τις “κουκούλες” του διαδικτύου, είτε παριστάνοντας τους σατιρικούς, είτε στο όνομα της ελευθερίας του Τύπου της οποίας κάνουν κατάχρηση, πόσο ολέθριες είναι μερικές φορές οι συνέπειες του βούρκου στον οποίο θέλουν να κυλήσουν τη χώρα».

