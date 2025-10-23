Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Τουλάχιστον 7 δισ. δολάρια απαιτούνται για την ανοικοδόμηση του συστήματος υγείας στη Γάζα

“Η πείνα εξακολουθεί να είναι παρούσα καθώς δεν εισέρχονται αρκετά τρόφιμα”

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Τουλάχιστον 7 δισ. δολάρια απαιτούνται για την ανοικοδόμηση του συστήματος υγείας στη Γάζα
23 Οκτ. 2025 22:55
Pelop News

Από την πλευρά του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας γνωστοποίησε σήμερα(23/10/2025) ότι προβλέπει πως θα χρειαστούν τουλάχιστον 7 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για την ανοικοδόμηση του συστήματος υγείας της Γάζας, ενώ τόνισε ότι η κατάσταση με τον λιμό παραμένει “καταστροφική”

“Δεν υπάρχουν νοσοκομεία που να λειτουργούν πλήρως στη Γάζα, και μόνο 14 από τα 36 λειτουργούν. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη φαρμάκων και βασικού υγειονομικού προσωπικού”, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στους δημοσιογράφους, προειδοποιώντας ότι “το συνολικό κόστος της ανοικοδόμησης του συστήματος υγείας της Γάζας θα ανέλθει τουλάχιστον σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια”.

Η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας είναι “ανεπαρκής” και δεν έχει επιτρέψει τη βελτίωση της κατάστασης στον παλαιστινιακό θύλακα που μαστίζεται από λιμό, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ στους δημοσιογράφους. “Η πείνα εξακολουθεί να είναι παρούσα καθώς δεν εισέρχονται αρκετά τρόφιμα” στη Λωρίδα της Γάζας από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία και “η κατάσταση παραμένει καταστροφική”, τόνισε.

Ο ΠΟΥ απομακρύνει 41 παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας

Παράλληλα, ο ΠΟΥ για πρώτη φορά από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας πριν από δύο εβδομάδες, μετέφερε βαριά άρρωστα παιδιά καθώς και άλλα τραυματισμένα σε ασφαλές σημείο.

Ο Τέντρος έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι 41 παιδιά, μαζί με 145 συνοδούς, απομακρύνθηκαν από τη Γάζα.

Όλοι οι ασθενείς είναι παιδιά, δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ όταν ρωτήθηκε σχετικά. Λόγω “επιχειρησιακών ανησυχιών”, δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ακόμη σε ποιές χώρες οι νεαροί ασθενείς θα νοσηλευτούν.

“Περίπου 150.000 ασθενείς περιμένουν ακόμη την έγκριση για να λάβουν ιατρική περίθαλψη έξω από τη Γάζα”, έγραψε ο Τέντρος στην πλατφόρμα Χ. “Συνεχίζουμε να καλούμε τις χώρες να δείξουν την αλληλεγγύη τους, και απευθύνουμε έκκληση να ανοίξουν όλοι οι δρόμοι για να επιταχυνθεί η μεταφορά των ασθενών”.

Οι μεταφορές ασθενών απαιτούν την άδεια των ισραηλινών αρχών που ελέγχουν την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πρόσφατη εκεχειρία στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, παρότι έκτοτε υπήρξαν περιοδικές παραβιάσεις και από τις δύο πλευρές.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Τουλάχιστον 7 δισ. δολάρια απαιτούνται για την ανοικοδόμηση του συστήματος υγείας στη Γάζα
22:48 Ηράκλειο: Ατσάλινη ράβδος καρφώθηκε στο μπράτσο 52χρονου, εργατικό ατύχημα που σοκάρει!
22:46 ΠΣΑΤ: Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κανονισμών Διαιτησίας μπάσκετ
22:38 CNN: Η στρατηγική του Βλάντιμιρ Πούτιν να χειραγωγεί τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει φτάσει στα όριά της
22:33 Διαθήκη Καίτη Γκρέυ: Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της!
22:27 Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναθέτει σε εταιρεία καθαρισμού τον χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη
22:22 Το κόβει στους παράγοντες η ΕΠΣ Αχαΐας
22:15 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:12 Μία ΑΕΚ για Όσκαρ, πέτυχε ιστορικών διαστάσεων νίκη
22:00 Ισχυρή έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Πάτρα, μεγάλη αναστάτωση
21:44 Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί, είναι διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό
21:40 Μια ανεπανάληπτη βραδιά στο Αρχαίο Ωδείο: Η συναυλία που ένωσε Σαββόπουλο, Τσιπινάκη και Πατρινούς
21:37 Που έχει φτάσει η κοινωνία μας; 13χρονος έκλεψε 7.000 ευρώ από τη γιαγιά του!
21:24 Μεσολόγγι: Κακοκαιρία και κλειστά αύριο (24/10/2025) τα σχολεία! ΒΙΝΤΕΟ
21:11 Δημοσκόπηση Pulse: Οριακές διακυμάνσεις, στις 15,5 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ
21:00 Αλλάζει το τοπίο στις πληρωμές – Υποχρεωτικό το IRIS για όλες τις επιχειρήσεις από 1η Νοεμβρίου
20:49 Μεσολόγγι: Τρομερή βροχόπτωση, κυκλοφορούν με βάρκες! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:37 Πάτρα: Η βροχόπτωση έφερε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης
20:33 Ερασιτεχνικό: Μην περιμένετε ορισμούς διαιτητών!
20:14 Κλήση στην Εθνική για την Ελενα Στεφόπουλου της ΠΓΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ