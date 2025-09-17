Παίρνει και Συρμή η Παναχαϊκή
Νέα προσθήκη για την Παναχαϊκή με έναν παίκτη που έχει εμπειρία από Γ’ Εθνική
Στην Παναχαϊκή θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Συρμής.
Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός που αποχώρησε από τον Παναιγιάλειο, δεχόταν ισχυρό πρέσινγκ από τους «κοκκινόμαυρους» και όλα δείχνουν πως θα ολοκληρωθεί το ντιλ.
Ο Συρμής στα 15 του πήρε μεταγραφή στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε στη β’ ομάδα, πέρυσι αποκτήθηκε από τον Παναιγιάλειο, όπου αγωνίστηκε μέχρι πρότινος.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News