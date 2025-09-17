Παίρνει και Συρμή η Παναχαϊκή

Στην Παναχαϊκή θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Συρμής.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός που αποχώρησε από τον Παναιγιάλειο, δεχόταν ισχυρό πρέσινγκ από τους «κοκκινόμαυρους» και όλα δείχνουν πως θα ολοκληρωθεί το ντιλ.

Ο Συρμής στα 15 του πήρε μεταγραφή στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε στη β’ ομάδα, πέρυσι αποκτήθηκε από τον Παναιγιάλειο, όπου αγωνίστηκε μέχρι πρότινος.

Ο νεαρός είχε πρόταση και από τη Θύελλα Πατρών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



