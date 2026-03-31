Παίρνει μεγάλες διαστάσεις ο εμφύλιος στο Αίγιο – Η αντίδραση του Γ. Ντίνου και η ανταπάντηση του Β. Χριστόπουλου

Τελειωμό δεν έχει ο εμφύλιος πόλεμος που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγο καιρό στη δημοτική αρχή Αιγιάλειας. Και οι τόνοι, αντί να πέφτουν, ανεβαίνουν ολοένα και πιο ψηλά! Μετά την έντονη διαμάχη του πρώην αντιδημάρχου Δημήτρη Φιλιππάτου με τον δήμαρχο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, διαμάχη που, όπως φαίνεται, θα έχει και δικαστικές προεκτάσεις για τον Δήμο (πέρα απ’ την ανεξαρτητοποίηση του κ. Φιλιππάτου), ήρθε η σφοδρή κόντρα τού πρώην αντιδημάρχου Βασίλη Χριστόπουλου με τον δήμαρχο κ. Ανδριόπουλο αλλά και τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ Αιγιάλειας Γιώργο Ντίνο.

Ο κ. Χριστόπουλος, ο οποίος από την ημέρα παύσης του από την αντιδημαρχία Εργων και Προγραμματισμού μέχρι προχθές δεν είχε αντιδράσει ηχηρά, εξέδωσε Κυριακή βράδυ μία άκρως επιθετική ανακοίνωση με ευθείες αιχμές κατά δημάρχου και προέδρου της ΔΕΥΑΑ, γνωστοποιώντας τους λόγους της παραίτησής του από μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ (είναι θέμα ημερών, ίσως και ωρών, η δήλωση ανεξαρτητοποίησής του από τη δημοτική ομάδα). Σημειωτέον, όταν ο κ. Ανδριόπουλος αποφάσισε να μην τον διατηρήσει στην αντιδημαρχία Εργων και Προγραμματισμού, του πρότεινε ν’ αναλάβει την έμμισθη θέση του αντιπροέδρου στη ΔΕΥΑΑ, κάτι που ο κ. Χριστόπουλος αρνήθηκε.

Δεν πέρασε ούτε μία μέρα απ’ την σκληρή προσωπική δήλωση του κ. Χριστόπουλου και ήρθε να του απαντήσει, σε ακόμα πιο σκληρό ύφος, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ Γιώργος Ντίνος. Με «μία φράση», τον κατηγορεί ότι, επειδή ήθελε να γίνει δήμαρχος (και έχασε τη μάχη από τον κ. Ανδριόπουλο), αποφάσισε να πάει κόντρα στη νυν δημοτική ομάδα που αποτελεί τη συνέχεια της ομάδας Καλογερόπουλου. Εδώ, βεβαίως, να σημειωθεί ότι αμέσως μετά την αντικατάστασή του από αντιδήμαρχος Εργων, ο κ. Χριστόπουλος είχε δηλώσει ευθέως στην protionline.gr ότι «οι αποφάσεις του τωρινού επικεφαλή της πλειοψηφίας έδειξαν ότι σχετίζονται και με την επιλογή μου να διεκδικήσω τη δημαρχία».

Τα βασικά σημεία της απάντησης-αντεπίθεσης του κ. Ντίνου προς τον κ. Χριστόπουλο (θεωρείται βέβαιο πως ο κ. Ντίνος πήρε την έγκριση του δημάρχου πριν εκδώσει την ανακοίνωση):

«Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Χριστόπουλο για τη παραίτηση του, καθώς απελευθέρωσε μια θέση στο ΔΣ την οποία κατείχε και αδικαιολογήτως επί ένα έτος δεν την τίμησε, αφού δεν προσερχόταν στις συνεδριάσεις δυσχεραίνοντας έτσι εν γένει το έργο της ΔΕΥΑΑ Αιγιαλείας. Οταν απουσιάζεις αδικαιολόγητα, επί ένα έτος, από το διοικητικό συμβούλιο, αυτό δεν είναι μάχη αλλά άτακτη υποχώρηση.

Ηρθε η ώρα ν’ ακουστεί η αλήθεια: Ο κ. Χριστόπουλος τον Νοέμβριο του 2024 ζήτησε από τον δήμαρχο να τοποθετηθεί στην θέση του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΑ, παράλληλα με τα καθήκοντα του αντιδημάρχου Εργων, κάτι που δεν έγινε δεκτό.

Από τη συνεδρίαση της ΔΕΥΑΑ στις 22/11/2024 που περιείχε ως θέμα και την εκλογή αντιπροέδρου και έως σήμερα, προσήλθε μόνο στις 10 από τις 31 συνεδριάσεις, χωρίς να καταθέσει καμία διαφορετική άποψη, εκτός και μόνο για την εκλογή αντιπροέδρου που καταψήφισε, ενώ την εισήγηση αυτή την ψήφισαν και όλα τα μέλη της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Χριστόπουλος, ως μέλος της δημοτικής ομάδας αλλά και ως μέλος του δημοτικού συμβουλίου, ήταν γνώστης κάθε εξέλιξης του έργου των εσωτερικών δικτύων, κάθε προβλήματος που παρουσιαζόταν, οπότε δεν δικαιολογείται καμία άγνοια, όπως προσχηματικά επικαλείται. Αντί της όψιμης κριτικής, θα περίμενα λίγη αυτοκριτική για τα δικά του πεπραγμένα, όπως για το «ράβε-ξήλωνε» της οδού Μητροπόλεως, της πλατείας Αγίας Λαύρας και άλλων έργων, για τα οποία είχε την αποκλειστική ευθύνη. Αυτό που σόκαρε όλα τα μέλη του τελευταίου δημοτικού συμβουλίου και κυρίως τη δημοτική αρχή, ήταν το «παρών» του κ. Χριστόπουλου στην εισήγηση της αντιπολίτευσης για το άνοιγμα της οδού Κλεομένους Οικονόμου, ενώ ο ίδιος επί τρία συναπτά έτη, ως αρμόδιος αντιδήμαρχος έργων, υπερασπιζόταν και επέμενε για τη δημιουργία τού εν λόγω πεζόδρομου, τόσο στη δημοτική αρχή όσο και στο δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική μας παράταξη, με οραματιστή τον Δημήτρη Καλογερόπουλο, σχεδίασε και υλοποιεί έργα αξίας πλέον των 100 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη την Αιγιάλεια, η οποία αλλάζει κάθε μέρα, από άκρη σε άκρη.

Οποιος δεν μπορεί να είναι συνεπής σε ό,τι δεσμευθήκαμε, όποιος δεν αντέχει το βάρος και την ευθύνη της υλοποίησης του οράματος του Καλογερόπουλου, μπορεί να αποχωρήσει με αξιοπρέπεια, όχι όμως με όψιμες αιχμές, προσβολές και αμφισβητήσεις για πράγματα και αρχές που μέχρι πρόσφατα ο ίδιος υπερασπιζόταν, από την αντιδημαρχία που κατείχε.

Η προσωπική φιλοδοξία του κ. Χριστόπουλου να εκλεγεί δήμαρχος δεν αποτελεί δικαιολογία για διαφοροποίηση και για αθέμιτο πόλεμο κατά των μέχρι χθες συναδέλφων».

Η νέα απάντηση του Β. Χριστόπουλου αναφέρει:

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ

Η προάσπιση του κοινού καλού και του δημοτικού συμφέροντος αποτέλεσαν τις βάσεις της ενασχόλησής μου με την αυτοδιοικητική ζωή του τόπου μας, στήριξαν και στηρίζουν τις πολιτικές μου επιλογές. Κάθε προσπάθεια φερόμενης αιχμηρής απάντησης, μου επιβεβαιώνει ότι οι επιλογές μου είναι όχι μόνο ορθές αλλά και ωφέλιμες για τον τόπο.

Μετά τον αδόκητο χαμό του αείμνηστου Καλογερόπουλου κλήθηκα κατ’ επανάληψη να συμμετάσχω σε συνεδριάσεις που οι επ’ αυτών αποφάσεις είχαν ήδη ληφθεί και απλά ανακοινώνονταν με τη μορφή δελτίου τύπου. Οι συνεδριάσεις όμως δεν είναι αφήγημα για απαγγελία είναι το μέλλον αυτού του τόπου, που αγωνιά για το αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα που δεν υπάρχει. Το έργο της αποχέτευσης διεκόπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, για τις οποίες ουδεμία πειστική απάντηση δόθηκε από τον πρόεδρο που μας κάλεσε στο δημοτικό συμβούλιο να πάμε στο γραφείο του να μάθουμε.

Διδάχτηκα το δημόσιο διάλογο για τα δημοτικά θέματα και όχι τις ιδιωτικές συναντήσεις. Ομάδα δεν είναι οι «φίλοι» που τα βρίσκουν. Ομάδα είναι οι συνεργάτες που σέβονται, συνεργάζονται και συναποφασίζουν για το καλό του τόπου και την ανάπτυξή του, με γνώμονα τις δεσμεύσεις που έχουν δώσει και το πρόγραμμα που τάχθηκαν να υπηρετήσουν.

Αρνούμαι να φιμωθώ και να μετατραπώ σε έναν συνένοχο και συμμέτοχο αποφάσεων που λαμβάνονται «σε μυστικά δείπνα».

Δεν θα βάλω ασπίδα τον αείμνηστο Δήμαρχο. Θα αποδώσω φόρο τιμής κάνοντας το καθήκον μου. Δεν μου επιτρέπεται να σιωπώ. Οι συνδημότες μου με αξιολογούν καθημερινά και έχω την πεποίθηση ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν, γιατί γνωρίζουν τον αγώνα μου για την καθημερινότητα και τα μεγάλα έργα που οραματίζομαι.

Για το ποιος έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα που εκλεχθήκαμε και τις δεσμεύσεις μας ο καθένα μας έχει καταλάβει. Δεν ήταν στις δεσμεύσεις μας η διάλυση του έργου της αποχέτευσης, και η διαφημιζόμενη, ως δήθεν κατάκτηση, επαναδημοπράτησή του, αλλά ούτε βεβαίως αλλά ούτε και η ανάληψη της προεδρίας της ΔΕΥΑ από άτομο εκτός του Δημάρχου, μια θέση που κρατούσε ο Δημήτρης Καλογερόπουλος από την πρώτη ημέρα της θητείας του. Θα παραπέμψω στις συνελεύσεις των συμπολιτών μας για την αποχέτευση και στις υποσχέσεις που με θέα τη θάλασσα δόθηκαν από μικροφώνου, θα παροτρύνω στην ανάγνωση των πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου, στα δεκάδες δελτία τύπου που αλληλοαναιρούνται και πάνω από όλα θα παρακαλέσω για μία βόλτα στους οικισμούς της Αιγιάλειας που μετράει τις πληγές ενός έργου που δεν ολοκληρώθηκε!

Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας και ο Δήμος Αιγιαλείας δεν ήταν παράλληλοι κόσμοι. Δεν είναι «βιλαέτια». Τον Ιανουάριο του έτους 2026, αρνήθηκα τη θέση της αντιπροεδρίας της ΔΕΥΑ. Τώρα όλοι γνωρίζουν, αναγνωρίζουν και επιβεβαιώνουν γιατί το έπραξα. «Συνένοχο στο έγκλημα δεν θα με έχετε».

Η χαρά να σας αδειάσω την θέση στο ΔΣ. είναι καθαρά προσωπική και από όλους έχουν γίνει αντιληπτοί οι λόγοι της.

Επικαλείστε την «αλήθεια». Θα σας προέτρεπα ενδεικτικά για το «ράβε ξήλωνε» της Μητροπόλεως να ρωτήσετε τον κο Ανδριόπουλο εκτός αν θέλατε να αφήσουμε τις αυθαιρεσίες του εργολάβου ως είχαν; Εξάλλου εγώ έχω αποχωρήσει όπως και ο επιβλέπων του έργου που διαφωνήσαμε.

Το βιογραφικό μας στην πολιτική το φτιάχνουν οι συμπολίτες μας. Αφήστε αυτούς να κρίνουν την πορεία καθενός από εμάς.

Και επειδή σας αρέσουν, όπως είδα, οι λαϊκές ρήσεις, πραγματικά νιώθω ότι, «εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι».

