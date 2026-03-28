Παλλήνη: «Δεν είχα πιει» λέει ο 55χρονος για το τροχαίο με τα δύο παιδιά του στο αυτοκίνητο

Τη δική του απάντηση για το τροχαίο που σημειώθηκε στην Παλλήνη έδωσε ο 55χρονος οδηγός του αγροτικού οχήματος, μία ημέρα μετά τη σύγκρουση που καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο και οδήγησε στη σύλληψή του. Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», υποστήριξε ότι επρόκειτο για ένα ατύχημα όπως συμβαίνουν πολλά στον δρόμο και αρνήθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Σύμφωνα με όσα είπε, κινούνταν στη λεωφόρο Μαραθώνος όταν βρέθηκε μπροστά σε σταματημένο όχημα και επιχείρησε να το αποφύγει, όμως, όπως υποστήριξε, ένα άλλο αυτοκίνητο από τα αριστερά τον έκλεισε ελαφρά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύγκρουση. Ο ίδιος περιέγραψε το περιστατικό ως χαμηλής ταχύτητας, λέγοντας ότι κινούνταν περίπου με 20 χιλιόμετρα την ώρα λόγω φωτεινού σηματοδότη στην περιοχή και ότι δεν υπήρξε τραυματισμός, αλλά μόνο υλικές ζημιές.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της Αστυνομίας και τα σχετικά ρεπορτάζ είναι διαφορετική. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλούνται ελληνικά μέσα, στον έλεγχο που έγινε στον 55χρονο διαπιστώθηκε μέτρηση 0,90 mg/l, δηλαδή περίπου τέσσερις φορές υψηλότερη από το επιτρεπόμενο όριο. Για τον λόγο αυτό σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση δίνει και το γεγονός ότι μέσα στο όχημα βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 10 και 12 ετών. Αυτό είναι και το στοιχείο που προκάλεσε έντονη δημόσια αντίδραση, καθώς το τροχαίο δεν αφορά μόνο την παραβίαση των κανόνων οδικής ασφάλειας αλλά και την έκθεση ανηλίκων σε συνθήκες κινδύνου.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από το MEGA και αναπαρήχθη από άλλα μέσα, δείχνει την πορεία του αγροτικού οχήματος λίγο πριν από τη σύγκρουση. Σε σχετικά δημοσιεύματα γίνεται λόγος για σφοδρή πρόσκρουση σε προπορευόμενο όχημα, ενώ σε ορισμένες περιγραφές επισημαίνεται ότι από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε πεζός που βρέθηκε κοντά στο σημείο. Αυτές οι περιγραφές αποτυπώνουν και το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν οι αρχές το περιστατικό.

Έτσι, η υπόθεση έχει πλέον δύο διαφορετικές αφηγήσεις: από τη μία την εκδοχή του οδηγού, που κάνει λόγο για ατύχημα χαμηλής ταχύτητας και αρνείται ότι είχε πιει, και από την άλλη τα ευρήματα της Αστυνομίας, στα οποία στηρίζεται η δίωξη που σχηματίστηκε σε βάρος του. Το βάρος της έρευνας πλέον πέφτει στα επίσημα στοιχεία της δικογραφίας και στο υλικό που έχει συλλεχθεί από το σημείο.





