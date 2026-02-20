Παναχαϊκή: Γεμίζει η «φαρέτρα» του Αντωνόπουλου

Παναχαϊκή: Γεμίζει η «φαρέτρα» του Αντωνόπουλου
20 Φεβ. 2026 11:55
Pelop News

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στο στρατόπεδο της Παναχαϊκής ότι αύριο, στο Γύθειο, θα καταφέρει να επιστρέψει στα «τρίποντα», κάτι που θα τη βοηθήσει τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά ενόψει της μάχης που θα δώσει για την παραμονή.
Η πατρινή ομάδα είναι το μεγάλο φαβορί, όχι μόνο λόγω της διαφοράς ποιότητας στα ρόστερ, αλλά επειδή ο Πανγυθεατικός έχει ήδη υποβιβαστεί και στα τελευταία παιχνίδια δίνει χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες.
Έτσι, εφόσον παρουσιαστεί στοιχειωδώς σοβαρή, η Παναχαϊκή δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα για να πάρει τη νίκη και να φτάσει τους 24 βαθμούς, περιμένοντας στη συνέχεια να διαπιστώσει τι θα κάνουν οι άμεσοι αντίπαλοί της.
Άλλωστε, απομένει ακόμη μία «στροφή»-οι αγώνες θα γίνουν την 1η Μαρτίου- για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του 4ου ομίλου της Γ΄ Εθνική και να ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες θα βρεθούν στα play-offs και ποιες στα play-out.
Στα θετικά της υπόθεσης είναι ότι γεμίζει και η «φαρέτρα» του προπονητή Σπύρου Αντωνόπουλου, ο οποίος είδε χθες και τον τερματοφύλακα Σίμο Συνοδινό να βγάζει μέρος της προπόνησης και, εκτός απροόπτου, θα βρίσκεται στην αποστολή, όπως και ο Νιφορόπουλος.
Αντίθετα, δεδομένες απουσίες αποτελούν οι τραυματίες Καμπεράι, Μασούρας και Ξηνταρόπουλος με τους υπόλοιπους να υπολογίζονται από το τεχνικό επιτελείο.
Η προετοιμασία των «κοκκινόμαυρων» θα ολοκληρωθεί σήμερα και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει οριστικά το απόγευμα για το Γύθειο, όπου και θα καταλύσει σε κεντρικό ξενοδοχείο, με στόχο οι παίκτες να παρουσιαστούν ξεκούραστοι στον αυριανό αγώνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Λάκης Γαβαλάς: Δεν πειράζει που δεν άρεσε σε κάποιους το J2US
15:16 Patras IQ 2026: Στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 27 Φεβρουαρίου
15:08 Σε εξέλιξη η 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στη Δράση «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων»
15:03 Αυθεντικές οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή: Προσύμφωνο για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ
15:00 Μεγάλες απώλειες για την εστίαση της Αχαΐας: Βυθίστηκε ο τζίρος στο τέλος της χρονιάς
14:54 Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών του gov.gr την Κυριακή λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης συστημάτων
14:51 Τελετή Λήξης και Καύση Καρνάβαλου: Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
14:49 Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη – Στο επίκεντρο η συνεισφορά της Ελλάδας στη Συμμαχία
14:42 Ισχυροί άνεμοι έριξαν σταυρό από λάβαρο στη Μητρόπολη – Αναστάτωση έξω από την εξόδιο ακολουθία της Αρβελέρ
14:33 Καθαρά Δευτέρα: Τι πρέπει να προσέξετε για ασφαλές πέταγμα χαρταετού
14:30 Ενέργεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης – Επίκαιρη ερώτηση Ανδρουλάκη προς τον πρωθυπουργό
14:24 Το τελευταίο «αντίο» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Μια γέφυρα από τον Βύρωνα στο κέντρο του κόσμου»
14:16 Γεωργιάδης για Νίκαια: «Δεν μπορεί το κράτος να υποχωρεί στη βία» – Νέες απαντήσεις για τα επεισόδια στο νοσοκομείο
14:15 Πατρινό Καρναβάλι: Ενισχύσεις δρομολογίων από τη Hellenic Train για το τριήμερο
14:09 Δήλωσε συμμετοχή τώρα: Η Πελοπόννησος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της ποδηλασίας με την διοργάνωση για 4η συνεχόμενη χρονιά του  L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda
14:06 Στο Πεντάγωνο αντιπροσωπεία του Κογκρέσου: Επαφές Δένδια με αιχμή την άμυνα και τη στρατηγική συνεργασία
14:00 Έρευνα: Η Ελλάδα δημοφιλέστερος τουριστικός προορισμός για τους Σέρβους ταξιδιώτες
14:00 Οξείες αντιδράσεις στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό: «Να αναλάβουν τις ευθύνες τους»
13:58 Επίθεση σε 19χρονο στο Ηράκλειο: Συλλήψεις νεαρών – Ανήλικος μεταξύ των κατηγορουμένων
13:50 Κακοκαιρία με «σπασμένη» γραμμή καταιγίδων: Σε εξέλιξη οργανωμένο κύμα αστάθειας σε πολλές περιοχές της χώρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ