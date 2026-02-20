Παναχαϊκή: Γεμίζει η «φαρέτρα» του Αντωνόπουλου

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στο στρατόπεδο της Παναχαϊκής ότι αύριο, στο Γύθειο, θα καταφέρει να επιστρέψει στα «τρίποντα», κάτι που θα τη βοηθήσει τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά ενόψει της μάχης που θα δώσει για την παραμονή.

Η πατρινή ομάδα είναι το μεγάλο φαβορί, όχι μόνο λόγω της διαφοράς ποιότητας στα ρόστερ, αλλά επειδή ο Πανγυθεατικός έχει ήδη υποβιβαστεί και στα τελευταία παιχνίδια δίνει χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες.

Έτσι, εφόσον παρουσιαστεί στοιχειωδώς σοβαρή, η Παναχαϊκή δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα για να πάρει τη νίκη και να φτάσει τους 24 βαθμούς, περιμένοντας στη συνέχεια να διαπιστώσει τι θα κάνουν οι άμεσοι αντίπαλοί της.

Άλλωστε, απομένει ακόμη μία «στροφή»-οι αγώνες θα γίνουν την 1η Μαρτίου- για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του 4ου ομίλου της Γ΄ Εθνική και να ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες θα βρεθούν στα play-offs και ποιες στα play-out.

Στα θετικά της υπόθεσης είναι ότι γεμίζει και η «φαρέτρα» του προπονητή Σπύρου Αντωνόπουλου, ο οποίος είδε χθες και τον τερματοφύλακα Σίμο Συνοδινό να βγάζει μέρος της προπόνησης και, εκτός απροόπτου, θα βρίσκεται στην αποστολή, όπως και ο Νιφορόπουλος.

Αντίθετα, δεδομένες απουσίες αποτελούν οι τραυματίες Καμπεράι, Μασούρας και Ξηνταρόπουλος με τους υπόλοιπους να υπολογίζονται από το τεχνικό επιτελείο.

Η προετοιμασία των «κοκκινόμαυρων» θα ολοκληρωθεί σήμερα και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει οριστικά το απόγευμα για το Γύθειο, όπου και θα καταλύσει σε κεντρικό ξενοδοχείο, με στόχο οι παίκτες να παρουσιαστούν ξεκούραστοι στον αυριανό αγώνα.

