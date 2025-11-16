Παναχαϊκή – Κόρινθος 0-2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ

Πολύ άσχημα κυλούν τα πράγματα για την Παναχαϊκή στο παιχνίδι με την Κόρινθο, καθώς στο ημίχρονο της αναμέτρησης οι «κοκκινόμαυροι« βρίσκονται πίσω στο σκορ με τους φίλους της ομάδας να αποδοκιμαζουν έντονα.

Η Παναχαϊκή μπήκε καλά στο παιχνίδι και είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ. Στο 1’ μετά από κόρνερ του Πετράτου, ο Νιφορόπουλος δεν κατάφερε εξ επαφής να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα και στο 12’ ο Κουτσιούδης μόνος με τον τερματοφύλακα πλάσαρε άουτ.

Παρόλα αυτά, στην πρώτη της ευκαιρία η Κόρινθος σκόραρε. Στο 17’ ο Παπουλής τσίμπησε τη μπάλα στο ύψος της περιοχής, μπήκε από αριστερά και πλάσαρε τον Τσιρίνη για το 1-0. Τρία λεπτά αργότερα είχε νέα μεγάλη ευκαιρία όταν μετά από σέντρα του Καρέλη, ο Νσιά έπιασε την κεφαλιά άλλα έστειλε τη μπάλα μόλις άουτ.

Στο 34’ μετά από μπαλιά του Νσια, ο Βάσκες ελίχθηκε ωραία μέσα στην περιοχή και με σουτ νίκησε τον Τσιρίνη για το 2-0.

Στο 38′ η Παναχαϊκή είχε μεγάλη ευκαιρία να μειώσει, αλλά ο Τριαντάφυλλος έβγαλε εξαιρετικά το φάουλ του Νιφορόπουλου με τον τερματοφύλακα της Κορίνθου να τραυματίζεται, καθώς έπεσε στο δοκάρι.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Βερβίτας, Τσεκούρας, Γασπαρινάτος (30’ Λούσκος), Κατσαΐτης (46’ Σμπόρας), Σταθόπουλος, Γερολυμάτος, Συρμής, Πετράτος, Νιφορόπουλος, Κουτσιούδης.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: 1.Τριαντάφυλλος, 2. Βεντουρής, 3. Καρέλης, 7. Παπανικολάου, 8. Χαρίτος, 9. Βλάσσης, 10. Παπουλής, 18. Χατζής, 19. Νσιά, 20. Βάσκες

