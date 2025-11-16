Παναχαϊκή – Κόρινθος 0-2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ

Προβληματική η εικόνα της ομάδας στο πρώτο 45λεπτο, ζητείται βελτίωση

Παναχαϊκή - Κόρινθος 0-2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ
16 Νοέ. 2025 15:50
Pelop News

Πολύ άσχημα κυλούν τα πράγματα για την Παναχαϊκή στο παιχνίδι με την Κόρινθο, καθώς στο ημίχρονο της αναμέτρησης οι «κοκκινόμαυροι« βρίσκονται πίσω στο σκορ με τους φίλους της ομάδας να αποδοκιμαζουν έντονα.

Η Παναχαϊκή μπήκε καλά στο παιχνίδι και είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ. Στο 1’ μετά από κόρνερ του Πετράτου, ο Νιφορόπουλος δεν κατάφερε εξ επαφής να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα και στο 12’ ο Κουτσιούδης μόνος με τον τερματοφύλακα πλάσαρε άουτ.

Παρόλα αυτά, στην πρώτη της ευκαιρία η Κόρινθος σκόραρε. Στο 17’ ο Παπουλής τσίμπησε τη μπάλα στο ύψος της περιοχής, μπήκε από αριστερά και πλάσαρε τον Τσιρίνη για το 1-0. Τρία λεπτά αργότερα είχε νέα μεγάλη ευκαιρία όταν μετά από σέντρα του Καρέλη, ο Νσιά έπιασε την κεφαλιά άλλα έστειλε τη μπάλα μόλις άουτ.

Στο 34’ μετά από μπαλιά του Νσια, ο Βάσκες ελίχθηκε ωραία μέσα στην περιοχή και με σουτ νίκησε τον Τσιρίνη για το 2-0.

Στο 38′ η Παναχαϊκή είχε μεγάλη ευκαιρία να μειώσει, αλλά ο Τριαντάφυλλος έβγαλε εξαιρετικά το φάουλ του Νιφορόπουλου με τον τερματοφύλακα της Κορίνθου να τραυματίζεται, καθώς έπεσε στο δοκάρι.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Βερβίτας, Τσεκούρας, Γασπαρινάτος (30’ Λούσκος), Κατσαΐτης (46’ Σμπόρας), Σταθόπουλος, Γερολυμάτος, Συρμής, Πετράτος, Νιφορόπουλος, Κουτσιούδης.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: 1.Τριαντάφυλλος, 2. Βεντουρής, 3. Καρέλης, 7. Παπανικολάου, 8. Χαρίτος, 9. Βλάσσης, 10. Παπουλής, 18. Χατζής, 19. Νσιά, 20. Βάσκες

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:23 Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Αν η Δύση είχε αντιδράσει στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ίσως η Ρωσία να μην είχε εισβάλει στην Ουκρανία
18:10 Πάτρα: Κίνδυνος από πλάτανο στο Σαραβάλι – Παρέμβαση ζητούν κάτοικοι μέσω της «Ανοικτής Γραμμής»
18:02 Πάτρα: Το λιμάνι, η Γκίλφοϊλ, οι εξορύξεις και η λύση με ένα δημοψήφισμα
17:53 Το θετικό ντεμπούτο των Κωστούλα και Τεττέη στην Εθνική Ελλάδας ΒΙΝΤΕΟ
17:43 Μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2026 ζητά η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
17:42 Ο Προμηθέας υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό, τώρα «τελικός» στη Χαϊδελβέργη – Φωτογραφίες/δηλώσεις
17:33 Δολοφονία Λάλα: Βαρύτατη ποινική δίωξη στους τέσσερις συλληφθέντες
17:30 Ο Παναιγιάλειος με γκολ στις καθυστερήσεις πήρε σπουδαίο τρίποντο
17:23 ΚΚΕ για Μητσοτάκη-Ζελένσκι: Εφυγαν οι Αμερικανοί ντίλερς του πανάκριβου LNG και κατέφτασε ο αγοραστής του διεφθαρμένου καθεστώτος
17:18 «Who was Georgios from Patras?*» – Αυστραλός ψάχνει απογόνους ενός στρατιώτη από την Πάτρα
17:08 Καρδίτσα: Μηχανόβιος κατά αστυνομικών και δικαστικών!
17:07 Στο Πεκίνο ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Ιω. Βενέτης
16:55 Ο Νίκος Τζανάκος ενημέρωσε τον δήμαρχο Αιγιάλειας για την Ταϊβάν
16:49 Χωρίς πάτο το βαρέλι για την Παναχαϊκή, συνετρίβη από την Κόρινθο
16:46 Απάντηση δημοτικής αρχής σε Φωτήλα: «Ανάξιοι σχολιασμού οι μεταθανάτιοι προβληματισμοί του…»
16:33 Βατικανό: Ο Πάπας έκανε το τραπέζι σε φτωχούς, τρανσέξουαλ και άστεγους
16:20 Για κακούργημα συνελήφθη πρώην Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού
16:20 Πώς δικαιολογήθηκε η Ράνια Καρατζαφέρη για το «χοντρό» επεισόδιο με αστυνομικούς για αλκοτέστ
16:11 Στον εισαγγελέα οι 4 κατηγορούμενοι για το φόνο Λάλα
16:00 Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Προσέλαβε εξειδικευμένο τοπογράφο για το Τμήμα Πολεδομίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ