Παναχαϊκή, Παναιγιάλειος και Θύελλα μπαίνουν στη μεγάλη μάχη

Πρεμιέρα στα play offs και τα play outs της Γ’ Εθνικής με τις ομάδες της Αχαΐας να θέλουν μόνο νίκη

 

22 Μαρ. 2026 11:34
Pelop News

Σε λίγες ημέρες θα έχουν κριθεί τα πάντα. Παναχαϊκή, Παναιγιάλειος και Θύελλα μπαίνουν σ’ημερα (22/3) στη μάχη των play offs και τον play outs και θα προσπαθήσουν να πετύχουν τον στόχο τους.

Πιο κοντά απ’ όλους είναι οι «κοκκινόμαυροι» και μπορούν να εξασφαλίσουν σύντομα την παραμονή τους, ο Παναιγιάλειος μπορεί να το παλέψει για την άνοδο, ενώ για τη Θύελλα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα.
Η Παναχαϊκή υποδέχεται τον Πανγυθεατικό (γηπ. Παναχαϊκής, 15.00) και με την κατάκτηση των τριών βαθμών που είναι σχεδόν σίγουρη, θα κάνει ένα ακόμα βήμα για την παραμονή. Ο Βασίλης Θωμάς από την Κεφαλονιά θα διευθύνει το παιχνίδι με βοηθούς τη Γιαννιώτη και Κωνσταντέλλο.
Η Θύελλα πρέπει να κερδίσει τον Ερμή Μελιγούς εκτός έδρας και στη συνέχεια να κάνει άλλες τέσσερις νίκες, κάτι που δεν μοιάζει και τόσο εύκολο τη δεδομένη στιγμή. Ας γίνει όμως η αρχή και βλέπουμε…
Ο Παναιγιάλειος υποδέχεται την Κόρινθο και θέλει τη νίκη, ώστε να περάσει δεύτερος σε περίπτωση που νικήσει και ο Πύργος τη Ζάκυνθο. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Τουρουτσίκας (Αρκαδίας).

Αξίζει να σημειωθεί πως στη β’ φάση, οι ομάδες κουβαλούν τα γκολ και τους βαθμούς που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
Σχετικά με τον 4ο Ομιλο, Πανγυθεατικός και Ερμής Μελιγούς έχουν ήδη υποβιβαστεί και μένει να γίνει γνωστή μία ακόμα ομάδα που θα τους ακολουθήσει. Στα play offs, Μιλτιάδης, Πέλοπας και Κόρινθος δεν έχουν το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Συνοπτικά το πρόγραμμα (15.00):
PLAY OFFS
Παναιγιάλειος – Κόρινθος
Πέλοπας – Μιλτιάδης
Πύργος – Ζάκυνθος
PLAY OUTS
Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός
Ερμής Μελ. – Θύελλα
Πανθουριακός – Λουτράκι

Βαθμολογίες

Play offs

Πύργος 45-7 56
Ζάκυνθος 47-11 52
Παναιγιάλειος 40-15 50
Μιλτιάδης 32-23 33
Κόρινθος 35-31 32
Πέλοπας 20-32 29

Play outs

Πανθουριακός 29-25 28
Λουτράκι 18-18 28
Παναχαϊκή 29-26 27
Θύελλα 20-30 21
Πανγυθεατικός 13-40 10
Ερμής Μελ. 8-78 2

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ