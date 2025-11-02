Παναχαϊκή – Θύελλα Πατρών και ανάγκη για βαθμούς

Να χτίσει ένα καλό σερί θέλει η Παναχαϊκή, να πάρει βαθμό ή βαθμούς αναζητάει η Θύελλα και το μεταξύ τους παιχνίδι αύριο για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής (4ος Ομιλος), έχει το δικό του ενδιαφέρον (γηπ. Παναχαϊκής, 15.00).
Οι «κοκκινόμαυροι» με καλή ψυχολογία μετά το 4-0 επί του Πέλοπα, θέλουν να συνδυάσουν την επιστροφή στο γήπεδό τους με νίκη, ενώ στον πάγκο επιστρέφει και ο Λεωνίδας Κυβελίδης που εξέτισε την ποινή του.
Από την άλλη πλευρά, η Θύελλα δεν δείχνει καλά τελευταία, έχει μία μόλις νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια και ψάχνει βαθμούς για να μπει ή τουλάχιστον να μην απομακρυνθεί από την εξάδα.
Ο Κυβελίδης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Πετράτο και Βερβίτα, ενώ οι Καραβίας-Νικολακόπουλος δεν υπολογίζουν τους τιμωρημένους Θεοδωρακόπουλο, Βλασόπουλο και Σκεπετάρη.
Η γενική είσοδος είναι 10 ευρώ, ενώ έξω από το γήπεδο θα λειτουργήσει εκδοτήριο σήμερα μέχρι τις 13.30.
Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ραφαήλ Τριανταφύλλου (Αργολίδας) με βοηθούς τους Τσιδώνη και Κυμπουρόπουλο της ίδιας Ενωσης.

 
