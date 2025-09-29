Παναγιωτόπουλος: «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη η κατασκευή εναέριας γραμμής υψηλής τάσης σε κατοικημένες περιοχές της Αχαΐας»

Στη Βουλή με ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας έφερε το θέμα της κατασκευής νέας εναέριας γραμμής μεταφοράς ρεύματος (ΓΜ 150 kV Τριχωνίδα – Πάτρα ΙΙ, τμήμα Κ1 – Κ12Ν/18), η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στους κατοίκους των οικισμών Βελβιτσίου, Μπάλα, Άνω και Κάτω Καστριτσίου και Μαγούλας του Δήμου Πατρέων, ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με τη συνυπογραφή επτά (7) Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ερώτηση, η κατασκευή προχωρά χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση, χωρίς διαφάνεια στον ενεργειακό σχεδιασμό, χωρίς καν, όπως καταγγέλλεται από τους κατοίκους, σαφή αναφορά στο εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ 2025–2034, με μετρήσεις και οριοθετήσεις χωρίς επικαιροποιημένες περιβαλλοντικές μελέτες και χωρίς τη συναίνεση των κατοίκων και τον επίσημο προγραμματισμό της ΔΕΔΔΗΕ, όπως είναι τουλάχιστον ήδη γνωστοποιημένος.

Και όχι μόνον αυτό, αλλά η νέα γραμμή διέρχεται εντός κατοικημένων περιοχών, λίγα μόλις μέτρα από σπίτια, εκκλησίες όπως του Αγίου Νικολάου Μπάλα (μέρος της οποίας έχει καεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές) και της Ζωοδόχου Πηγής Συχαινών, καθώς και από αρχαιολογικούς χώρους, όπως αυτού της Βούντενης, που επίσης υπέστη σοβαρές ζημιές από την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου.΄

Τέλος, η ερώτηση θίγει τα εξαιρετικά σοβαρά και κρίσιμα ζητήματα που εγείρει η κατασκευή της εν λόγω εναέριας γραμμής, για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, για την προστασία των περιουσιών τους, του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών απ’ όπου θα περάσει, μεταφέροντας έτσι την κραυγή αγωνίας των κατοίκων τους.

