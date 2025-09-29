Παναγιωτόπουλος: «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη η κατασκευή εναέριας γραμμής υψηλής τάσης σε κατοικημένες περιοχές της Αχαΐας»

Η ερώτηση θίγει τα εξαιρετικά σοβαρά και κρίσιμα ζητήματα που εγείρει η κατασκευή της εν λόγω εναέριας γραμμής, για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, για την προστασία των περιουσιών τους

Παναγιωτόπουλος: «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη η κατασκευή εναέριας γραμμής υψηλής τάσης σε κατοικημένες περιοχές της Αχαΐας»
29 Σεπ. 2025 15:28
Pelop News

Στη Βουλή με ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας έφερε το θέμα της κατασκευής νέας εναέριας γραμμής μεταφοράς ρεύματος (ΓΜ 150 kV Τριχωνίδα – Πάτρα ΙΙ, τμήμα Κ1 – Κ12Ν/18), η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στους κατοίκους των οικισμών Βελβιτσίου, Μπάλα, Άνω και Κάτω Καστριτσίου και Μαγούλας του Δήμου Πατρέων, ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με τη συνυπογραφή επτά (7) Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ερώτηση, η κατασκευή προχωρά χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση, χωρίς διαφάνεια στον ενεργειακό σχεδιασμό, χωρίς καν, όπως καταγγέλλεται από τους κατοίκους, σαφή αναφορά στο εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ 2025–2034, με μετρήσεις και οριοθετήσεις χωρίς επικαιροποιημένες περιβαλλοντικές μελέτες και χωρίς τη συναίνεση των κατοίκων και τον επίσημο προγραμματισμό της ΔΕΔΔΗΕ, όπως είναι τουλάχιστον ήδη γνωστοποιημένος.

Και όχι μόνον αυτό, αλλά η νέα γραμμή διέρχεται εντός κατοικημένων περιοχών, λίγα μόλις μέτρα από σπίτια, εκκλησίες όπως του Αγίου Νικολάου Μπάλα (μέρος της οποίας έχει καεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές) και της Ζωοδόχου Πηγής Συχαινών, καθώς και από αρχαιολογικούς χώρους, όπως αυτού της Βούντενης,  που επίσης υπέστη σοβαρές ζημιές από την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου.΄

Τέλος, η ερώτηση θίγει τα εξαιρετικά σοβαρά και κρίσιμα ζητήματα που εγείρει η κατασκευή της εν λόγω εναέριας γραμμής, για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, για την προστασία των περιουσιών τους, του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών απ’ όπου θα περάσει, μεταφέροντας έτσι την κραυγή αγωνίας των κατοίκων τους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:41 Ο Νίκος Παππάς από γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου βρέθηκε σε Αστυνομικό Τμήμα!
17:31 Ηττα για τον Παναιγιάλειο στη Ζάκυνθο
17:26 «Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα», η τοποθέτηση του Λευκού οίκου και τα δεδομένα
17:16 Το ευχαριστήριο της ΝΕΠ στο ERGON Physio Center
17:11 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Παράταση στις δηλώσεις συμμετοχής έως τις 4 Οκτωβρίου
17:11 Οριακή η κατάσταση στα Αστυνομικά Τμήματα δήμων της Αχαΐας – Ελλειμμα αστυνομικών που φτάνει έως και 50%
17:03 Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
16:55 Ιωάννινα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ηλικιωμένο και τον έστειλε στο νοσοκομείο ΦΩΤΟ
16:47 Συνεδριάζει αύριο το υπουργικό υπό τον Μητσοτάκη – Θα απασχολήσουν τα μέτρα της ΔΕΘ, Ένοπλες Δυνάμεις και μετανάστευση
16:40 O Τραμπ θα πιέσει τον Νετανιάχου για ειρήνη στην Γάζα – Τι αναφέρει το Axios
16:33 Η UEFA ετοιμάζεται να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της
16:26 Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία
16:19 Νέο βίντεο με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο κρητικό γλέντι πριν από το τροχαίο
16:11 Στο Τάραντο ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρης Κατσαρός για το διασυνοριακό έργο ARGONAUT
16:04 Πάτρα: Νέο εμπόδιο μπαίνει στην ανάπλαση του Διακονιάρη – Ο Κ. Πελετίδης εξηγεί την άρνηση του Υπ. Οικονομικών
15:57 Ο Δακτύλιος επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας
15:50 Ο Αναπ. Περιφερειάρχης κ. Χ. Μπονάνος στο Film Industry Event
15:43 Η Μαράια Αντετοκούνμπο μιλά για την επιλόχειο κατάθλιψη – «Δεν είσαι μόνος»
15:36 ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά με τζίρο – ρεκόρ στα 467,5 εκατ. ευρώ, αύξηση κερδών 74% και EBITDA στα 70,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025
15:28 Παναγιωτόπουλος: «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη η κατασκευή εναέριας γραμμής υψηλής τάσης σε κατοικημένες περιοχές της Αχαΐας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ