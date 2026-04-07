Παναμάς: Σοκαριστική έκρηξη βυτιοφόρου στη Διώρυγα ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου στη Διώρυγα του Παναμά.

Παναμάς: Σοκαριστική έκρηξη βυτιοφόρου στη Διώρυγα ΒΙΝΤΕΟ
07 Απρ. 2026 9:38
Pelop News

Σφοδρή έκρηξη σε εγκατάσταση καυσίμων δίπλα στην εμβληματική «Γέφυρα των Αμερικών» (Bridge of the Americas), η οποία διασχίζει τη Διώρυγα του Παναμά, προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δύο πυροσβεστών το πρωί της Τρίτης (07.04.2026). Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εφοδιασμού βυτιοφόρου, μετατρέποντας το σημείο σε πύρινη σφαίρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Παναμά, Βίκτορ Άλβαρες, το θύμα ήταν εργαζόμενος στο συγκρότημα εφοδιασμού, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σημείο της έκρηξης. Οι δύο πυροσβέστες που τραυματίστηκαν κατά την προσπάθεια κατάσβεσης φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Μια τεράστια στήλη καπνού υψώθηκε πάνω από τη διώρυγα, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση στη ναυσιπλοΐα και την κυκλοφορία στην κρίσιμη αυτή οδική αρτηρία που συνδέει τη Βόρεια με τη Νότια Αμερική.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί αν η έκρηξη οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα, ανθρώπινη αμέλεια κατά τον εφοδιασμό ή σε αστοχία των συστημάτων ασφαλείας της εγκατάστασης. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας, ενώ η πυροσβεστική επιχειρεί για την πλήρη ψύξη των δεξαμενών.

