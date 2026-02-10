Παναθηναϊκός: Πένθος για την οικογένεια Αταμάν

Οικογενειακό πένθος βιώνει ο Εργκίν Αταμάν, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Γκιουλτέν Άταμαν, βυθίζοντας στη θλίψη τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού και τους οικείους της.

Την τραγική είδηση γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωσή της η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια. «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Ομοσπονδία σημειώνει: «Ως Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ευχόμαστε στην εκλιπούσα ο Θεός να της χαρίσει ανάπαυση και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην πολύτιμη οικογένειά της και σε όλους τους οικείους της».

Στο πλευρό του Εργκίν Αταμάν στέκεται σύσσωμος ο κόσμος του μπάσκετ, με μηνύματα συμπαράστασης και συλλυπητηρίων να καταφθάνουν από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι σκέψεις όλων είναι με τον ίδιο και την οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. — TBF (@TBF) February 10, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



