Παναθηναϊκός: Πλησιάζει η επιστροφή του Κέντρικ Ναν και του Κώστα Σλούκα – Έτοιμοι με τη Φενέρμπαχτσε

Όπως τόνισε ο Εργκίν Αταμάν, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να παραταχθεί με τον Κέντρικ Ναν και τον Κώστα Σλούκα στη σύνθεση του κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Παναθηναϊκός: Πλησιάζει η επιστροφή του Κέντρικ Ναν και του Κώστα Σλούκα - Έτοιμοι με τη Φενέρμπαχτσε
08 Φεβ. 2026 23:20
Pelop News

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε την… υποχρέωση στην Καρδίτσα και επικεντρώνεται πλέον στο κομβικό εντός έδρας παιχνίδι της Παρασκευής (13/2/2026) με τη Φενέρμπαχτσε για την Euroleague.

Όπως τόνισε ο Εργκίν Αταμάν, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να παραταχθεί με τον Κέντρικ Ναν και τον Κώστα Σλούκα στη σύνθεση του κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Αμερικανός γκαρντ φαίνεται ότι έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό του και θα πιάσει δουλειά στην επόμενη προπόνηση του Παναθηναϊκού, ενώ ο Κώστας Σλούκας είχε κάποιες μικρές ενοχλήσεις, οι οποίες δεν είναι ικανές να του στερήσουν τη συμμετοχή από το παιχνίδι με τους Τούρκους.

«Περιμένουμε τον Ναν να μπει στις προπονήσεις στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ελπίζω ότι δεν θα έχει θέμα και θα μπει. Ο Σλούκας είχε έναν μικροτραυματισμό (σ.σ. αγκώνας) και ελπίζω ότι θα είναι έτοιμος και αυτός για την Παρασκευή (σ.σ. κόντρα στη Φενέρμπαχτσε)», εξήγησε ο Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Καρδίτσα.

