Πανελλαδική απεργία 1η Οκτώβρη: Χειρόφρενο σε μέσα μεταφοράς και πλοία, τι θα λειτουργεί

Αύριο, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, η χώρα αναμένεται να «παραλύσει», καθώς ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία με συμμετοχή πολλών σωματείων και ομοσπονδιών. Ως αποτέλεσμα, λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, μετρό και ταξί θα περιορίσουν ή θα διακόψουν τη λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα εκτελούν δρομολόγια κανονικά μόνο από τις 09:00 έως τις 21:00, ενώ πριν και μετά αυτές τις ώρες θα υπάρχει στάση εργασίας. Για το μετρό και τον ηλεκτρικό, οι γραμμές 1, 2 και 3 θα λειτουργούν από τις 09:00 έως τις 17:00.

Στους σιδηροδρομικούς, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην απεργία, με αποτέλεσμα πιθανές ακυρώσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια τρένων και προαστιακού. Το προσωπικό ασφαλείας θα εκτελεί ορισμένα δρομολόγια.

Τα ταξί στην Αθήνα θα συμμετάσχουν επίσης στην κινητοποίηση, όπως ανακοίνωσε ο ΣΑΤΑ. Αντίθετα, οι πτήσεις δεν θα επηρεαστούν, αφού το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη την απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) συμμετέχει στην απεργία, οπότε τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.

Οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν ως εξής: ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00, ΠΑΜΕ στα Προπύλαια στις 10:30, ενώ το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στις 10:00. Τα κύρια αιτήματα των απεργών αφορούν τη μείωση του εργασιακού ωραρίου και την πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στη Θεσσαλονίκη, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ συμμετέχει επίσης στην κινητοποίηση, με περιορισμένα δρομολόγια που θα εκτελούνται από προσωπικό ασφαλείας.

Κανονικά θα κινηθούν τα ειδικά οχήματα για δωρεάν μετακίνηση ΑμεΑ και η νυχτερινή γραμμή Ν1 (ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



