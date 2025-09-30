Πανελλαδική απεργία 1η Οκτώβρη: Χειρόφρενο σε μέσα μεταφοράς και πλοία, τι θα λειτουργεί

Μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, ταξί και πλοία επηρεάζονται, ενώ οι πτήσεις θα εκτελούνται κανονικά. Αναλυτικά οι ώρες λειτουργίας και οι συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πανελλαδική απεργία 1η Οκτώβρη: Χειρόφρενο σε μέσα μεταφοράς και πλοία, τι θα λειτουργεί
30 Σεπ. 2025 11:23
Pelop News

Αύριο, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, η χώρα αναμένεται να «παραλύσει», καθώς ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία με συμμετοχή πολλών σωματείων και ομοσπονδιών. Ως αποτέλεσμα, λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, μετρό και ταξί θα περιορίσουν ή θα διακόψουν τη λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα εκτελούν δρομολόγια κανονικά μόνο από τις 09:00 έως τις 21:00, ενώ πριν και μετά αυτές τις ώρες θα υπάρχει στάση εργασίας. Για το μετρό και τον ηλεκτρικό, οι γραμμές 1, 2 και 3 θα λειτουργούν από τις 09:00 έως τις 17:00.

Στους σιδηροδρομικούς, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην απεργία, με αποτέλεσμα πιθανές ακυρώσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια τρένων και προαστιακού. Το προσωπικό ασφαλείας θα εκτελεί ορισμένα δρομολόγια.

Τα ταξί στην Αθήνα θα συμμετάσχουν επίσης στην κινητοποίηση, όπως ανακοίνωσε ο ΣΑΤΑ. Αντίθετα, οι πτήσεις δεν θα επηρεαστούν, αφού το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη την απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) συμμετέχει στην απεργία, οπότε τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.

Οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν ως εξής: ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00, ΠΑΜΕ στα Προπύλαια στις 10:30, ενώ το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στις 10:00. Τα κύρια αιτήματα των απεργών αφορούν τη μείωση του εργασιακού ωραρίου και την πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στη Θεσσαλονίκη, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ συμμετέχει επίσης στην κινητοποίηση, με περιορισμένα δρομολόγια που θα εκτελούνται από προσωπικό ασφαλείας.

Κανονικά θα κινηθούν τα ειδικά οχήματα για δωρεάν μετακίνηση ΑμεΑ και η νυχτερινή γραμμή Ν1 (ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:10 Τι αλλάζει στις βραχυχρόνιες μισθώσεις από την 1η Οκτωβρίου
13:01 Σχέδιο ανάπτυξης του Λάδωνα-Σύντομα η δημοπράτηση για τις μελέτες του έργου
12:55 Ιδανικοί προορισμοί για εκδρομή τον Οκτώβριο
12:51 Δείτε γιατί υποχωρούν οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο
12:47 Η φωνή των πολιτών στο επίκεντρο του 2ου Regional Growth Conference ΑΜΘ
12:41 Αυλαία για το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας με ήχους Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Καλδάρα, Κουγιουμτζή
12:35 Ο Πατρινός που τερμάτισε στο Σπάρταθλον, κίνητρο η μνήμη της μητέρας του
12:33 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Καμία συνδικαλιστική δίωξη δεν θα περάσει – Στήριξη στον Νίκο Διαμαντόπουλο»
12:29 Μητσοτάκης στο Υπουργικό: «Οι αποφάσεις μας βοηθούν στην καταπολέμηση της ακρίβειας»
12:25 Πάτρα: Από 1η Οκτωβρίου αναλαμβάνει ο Δήμος την ανακύκλωση
12:24 Ο Δήμος Ερυμάνθου αποκτά Τουριστικό οδηγό, δείτε τι περιέχει
12:18 Σενάρια λένε ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 4.200 δολάρια το 2026
12:10 Διαιτησία: Από το Ζάλτσμπουργκ στο γήπεδο Προαστείου ο διεθνής πατρινός βοηθός!
11:59 Στα Καλάβρυτα σήμερα η εκπομπή «Οπου υπάρχει Ελλάδα»
11:51 Πατέρας και γιος παίζουν μαζί στον ΝΟΠ
11:42 Κίνα: Διάσωση γυναίκας μετά από 54 ώρες μέσα σε πηγάδι ΒΙΝΤΕΟ
11:35 Euroleague: Που θα δείτε την πρεμιέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού
11:30 Αποκαλυπτική έρευνα της DATA C στη Δυτική Ελλάδα: Ρωγμή στο πολιτικό σκηνικό – Τι αλλάζει με Καρυστιανού και Τσίπρα
11:23 Πανελλαδική απεργία 1η Οκτώβρη: Χειρόφρενο σε μέσα μεταφοράς και πλοία, τι θα λειτουργεί
11:21 Με πτώση ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ