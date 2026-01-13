Πανελλαδική μπλόκου Νίκαιας: Προτείνει κάθοδο των αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα, ΒΙΝΤΕΟ

Στον Πλατύκαμπο ολοκληρώθηκε η συντονιστική επιτροπή και αφορά στο μπλόκο της Νίκαιας.

«Ουσιαστική και με νέα μέτρα η συνάντηση με τους αγρότες» το μήνυμα Μητσοτάκη μετά το τέλος της συνάντησης, ΒΙΝΤΕΟ

Στις πρώτες δηλώσεις τους οι αγροτοσυνδικαλιστές ανέφεραν πως τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε σήμερα(13/1/2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα τα αξιολογήσουν αύριο(14/1/2026) στην πανελλαδική επιτροπή που θα γίνει στον Παλαμά της Καρδίτσας.

Την ίδια ώρα προτείνουν κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα στην πανελλαδική προκειμένου να πάνε να συναντήσουν τον πρωθυπουργό τις επόμενες μέρες.

Δείτε τις δηλώσεις του Σωκράτη Αλειφτήρα

