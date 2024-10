Πανεπιστήμιο Πατρών: To Welcome to UP 2024 κάνει στάση σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Σε τρεις πόλεις «απλώνεται» το «Welcome to UP 2024» και υποδέχεται τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου στις έδρες των σπουδών τους.

Μεσολόγγι και Αγρίνιο συμμετέχουν για δεύτερη χρονιά στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η συνεργασία του Φεστιβάλ Υποδοχής πρωτοετών Φοιτητών με τους Δήμους Αγρινίου και Μεσολογγίου, ξεκίνησε πέρυσι με στόχο τη διάχυση των εκδηλώσεων και στις τρεις πόλεις όπου λειτουργούν τμήματα του Πανεπιστημίου και φιλοξενούν φοιτητές, με την φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα να βρίσκονται σε μια ουσιαστική αλληλεπίδραση με τις κοινωνίες.

Στόχος είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών που τους φιλοξενούν αλλά και να ευαισθητοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες απέναντι στην φοιτητική κοινότητα.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι:

ΑΓΡΙΝΙΟ

Το Welcome to UP 2024 ξεκινά την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024 και το πρόγραμμα έχει ως εξής :

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024

8:30 μμ Η Χορωδία ενηλίκων Allegro του Δήμου Αγρινίου έρχεται με τα τραγούδια της να μας ταξιδέψει στον κόσμο της ποίησης.

Υπεύθυνη : Αλέκα Μπούκουρα, μουσικός

Πλατεία Δημοκρατίας

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024

8:30 μμ Συναυλία με την Μαρία Παπαγεωργίου.

Πλατεία Δημοκρατίας

Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2024

8:30 μμ Η Ομάδα Ακορντεόν του Δήμου Αγρινίου, μαζί με παλιούς και νέους φίλους παρουσιάζει :

Road without borders //Δρόμος δίχως σύνορα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαίρη Τσιρώνη

Πλατεία Δημοκρατίας

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης:

• Διοργάνωση φεστιβάλ γαστρονομίας Τοπικών Προϊόντων στον χώρο της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς, από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, το Δήμο Αγρινίου και τη ΣΑΕΚ Τομή, υπό την αιγίδα της Λέσχης Αρχιμαγείρων (ώρες λειτουργίας Σάββατο 11:00 π.μ. έως 13:00 και 18:00 έως 21:00)

• Οργανωμένη ξενάγηση των φοιτητών εντός της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, από την «Δρω» -Κίνηση Πολιτών Αιτωλοακαρνανίας την Παρασκευή 18/10 στις 10:30 (αφετηρία Πανεπιστήμιο Αγρινίου).

• Η Ακτίνα Εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου την Παρασκευή 18/10 και το

Σάββατο 19/10 θα βρίσκεται στην είσοδο του Δημαρχείου, προκειμένου να υποδέχεται και να ενημερώνει τους φοιτητές (από τις 10:00 πμ έως 13:00).

• Παράλληλα, τα καταστήματα-μέλη του Συλλόγου Εστίασης Αγρινίου θα συμμετάσχουν στην υποδοχή των φοιτητών παρέχοντας ειδικές τιμές και εκπτώσεις.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

To Μεσολόγγι συμμετέχει στο Welcome to UP με μια συναυλία με το μουσικό συγκρότημα «Συνεπιβάτες» στον αύλειο χώρο του Μουσείου Οικογένειας Τρικούπη την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στις 19.30 το απόγευμα.

Όμορφες μουσικές από τη ραχοκοκαλιά της έντεχνης μουσικής, με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί, θα συμπαρασύρουν τους φοιτητές και το κοινό σε ένα όμορφο μουσικό ταξίδι.

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα τα βρείτε στη διεύθυνση: https://welcometoup.upatras.gr/

