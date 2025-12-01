Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκίνησαν οι διαγραφές φοιτητών – Θα βρεθούν εκτός 19.000 άτομα

Ο κύκλος των διαγραφών των 19.000 λιμναζόντων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκίνησε. Η πρυτανική αρχή, πιστή στην απόφασή της και στην εφαρμογή του νόμου, κρατάει ανοιχτή την πόρτα του ακαδημαϊκού ιδρύματος μόνο για όσους είχαν λόγους υγείας και αναγκάστηκαν να είναι ασυνεπείς στη φοιτητική τους πορεία.

«Υλοποιούμε τον νόμο. Τα τμήματα και οι γραμματείες τους έχουν εντοπίσει τους υποψήφιους προς διαγραφή και μόνο όσοι ενεργοποιούν αιτιολογημένες παρατάσεις -που σημαίνει λόγοι υγείας- παραμένουν γραμμένοι στα φοιτητικά μητρώα» δήλωσε στην «Π» ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας.

Υπενθυμίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι στην πρώτη πεντάδα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό λιμναζόντων φοιτητών. Στον κατάλογο των λιμναζόντων φοιτητών του Πανεπιστημίου μας αναγράφονται 19.769 φοιτητές με έτος εγγραφής του παλαιότερου φοιτητή το 1966.

Από αυτούς μόλις «οι 850, περίπου το 5%, αξιοποίησαν τη δυνατότητα που τους έδωσε το Πανεπιστήμιο και προσπάθησαν να διασώσουν τη θέση τους ως φοιτητές. Κι όταν λέω ότι προσπάθησαν εννοώ ότι έδωσαν τουλάχιστον ένα μάθημα από το 2020 και μετά. Οι υπόλοιποι, δυστυχώς, δεν ενδιαφέρονται» σημειώνει ο κ. Μπούρας.

Τονίζουμε δε, ότι ιδιαίτερα μειωμένο ήταν το ενδιαφέρον των φοιτητών που προέρχονται από τα πρώην ΤΕΙ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχει δώσει ο κ. Μπούρας, από τους 19.769 λιμνάζοντες του Πανεπιστημίου Πατρών οι σχεδόν 15.000 προέρχονται από τη συγχώνευση των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

«Δυστυχώς δεν είδα το ενδιαφέρον που περίμενα. Πίστευα ότι θα ανταποκριθούν περισσότεροι στη δυνατότητα που τους δίνεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν ασχολούνται με το θέμα αυτό όλοι οι άλλοι εκτός από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Εμείς τους καλέσαμε όλους και δηλώσαμε διαθέσιμοι να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά επιθυμούσαν να αποφοιτήσουν» αναφέρει ο κ. Μπούρας.

Σε πανελλαδικό επίπεδο αναμένεται να διαγραφούν περίπου 290.000 φοιτητές. Οι περισσότεροι, 83.970, προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών που είναι το παλαιότερο της χώρας.

