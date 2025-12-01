Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκίνησαν οι διαγραφές φοιτητών – Θα βρεθούν εκτός 19.000 άτομα

Στον κατάλογο των λιμναζόντων φοιτητών του Πανεπιστημίου μας αναγράφονται 19.769 φοιτητές, με έτος εγγραφής του παλαιότερου φοιτητή το 1966

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκίνησαν οι διαγραφές φοιτητών - Θα βρεθούν εκτός 19.000 άτομα
01 Δεκ. 2025 15:56
Pelop News

Ο κύκλος των διαγραφών των 19.000 λιμναζόντων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκίνησε. Η πρυτανική αρχή, πιστή στην απόφασή της και στην εφαρμογή του νόμου, κρατάει ανοιχτή την πόρτα του ακαδημαϊκού ιδρύματος μόνο για όσους είχαν λόγους υγείας και αναγκάστηκαν να είναι ασυνεπείς στη φοιτητική τους πορεία.

«Υλοποιούμε τον νόμο. Τα τμήματα και οι γραμματείες τους έχουν εντοπίσει τους υποψήφιους προς διαγραφή και μόνο όσοι ενεργοποιούν αιτιολογημένες παρατάσεις -που σημαίνει λόγοι υγείας- παραμένουν γραμμένοι στα φοιτητικά μητρώα» δήλωσε στην «Π» ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας.

Υπενθυμίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι στην πρώτη πεντάδα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό λιμναζόντων φοιτητών. Στον κατάλογο των λιμναζόντων φοιτητών του Πανεπιστημίου μας αναγράφονται 19.769 φοιτητές με έτος εγγραφής του παλαιότερου φοιτητή το 1966.

Από αυτούς μόλις «οι 850, περίπου το 5%, αξιοποίησαν τη δυνατότητα που τους έδωσε το Πανεπιστήμιο και προσπάθησαν να διασώσουν τη θέση τους ως φοιτητές. Κι όταν λέω ότι προσπάθησαν εννοώ ότι έδωσαν τουλάχιστον ένα μάθημα από το 2020 και μετά. Οι υπόλοιποι, δυστυχώς, δεν ενδιαφέρονται» σημειώνει ο κ. Μπούρας.

Τονίζουμε δε, ότι ιδιαίτερα μειωμένο ήταν το ενδιαφέρον των φοιτητών που προέρχονται από τα πρώην ΤΕΙ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχει δώσει ο κ. Μπούρας, από τους 19.769 λιμνάζοντες του Πανεπιστημίου Πατρών οι σχεδόν 15.000 προέρχονται από τη συγχώνευση των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

«Δυστυχώς δεν είδα το ενδιαφέρον που περίμενα. Πίστευα ότι θα ανταποκριθούν περισσότεροι στη δυνατότητα που τους δίνεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν ασχολούνται με το θέμα αυτό όλοι οι άλλοι εκτός από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Εμείς τους καλέσαμε όλους και δηλώσαμε διαθέσιμοι να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά επιθυμούσαν να αποφοιτήσουν» αναφέρει ο κ. Μπούρας.

Σε πανελλαδικό επίπεδο αναμένεται να διαγραφούν περίπου 290.000 φοιτητές. Οι περισσότεροι, 83.970, προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών που είναι το παλαιότερο της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:52 Η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις Περιφέρειες το 2026
16:44 Νότια Κορέα: Χάκαραν 120.000 κάμερες σπιτιών και διέρρευσαν βίντεο με ιδιωτικές στιγμές
16:36 Αλαλούμ με την επιστροφή ενοικίου: Πενιχρά ποσά σε δικαιούχους – Τι πήγε στραβά
16:28 Πιερρακάκης: Θέλουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για να δημιουργήσουμε παγκόσμιους πρωταθλητές
16:20 Η IKEA φέρνει και φέτος τη μαγεία των γιορτών στο σπίτι με το ανανεωμένο Advent Calendar
16:12 Καρέτσας: «Είτε φέτος, είτε του χρόνου θα πάρω μεταγραφή»
16:04 Μητσοτάκης από το Λονδίνο: Είχαμε αύξηση 22% στο καθαρό εισόδημα σε 6 χρόνια – Εκλογές την Άνοιξη του ’27, είμαι αισιόδοξος
15:56 Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκίνησαν οι διαγραφές φοιτητών – Θα βρεθούν εκτός 19.000 άτομα
15:48 Ιωάννα Τούνη: Δεν είμαι καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες
15:40 Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η θέση του σε διεθνείς κατατάξεις το 2025
15:32 Θεσσαλία: Έλαβαν προθεσμία οι δύο αγρότες για τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας
15:24 Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Κάλεσμα σε κινητοποίηση στην Πάτρα από τη ΣΕΑΑΝ και το ΕΚΠ
15:17 Ο Προμηθέας “διαζύγιο” και με Κωνσταντακόπουλο
15:14 Δήμος Δυτικής Αχαΐας: «Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων – Η έφεση είναι μια νομική τυπικότητα»
15:00 Αίγιο: Αγρότες έτοιμοι και μάχιμοι…- Σήμερα αποφασίζουν πότα και πού θα στήσουν μπλόκα
14:58 Μπιμπίλας για Καραναστάση και Πλεύση Ελευθερίας: «Μας εξέπληξε όλους – Θα μείνω δίπλα στη Ζωή μέχρι τέλους» BINTEO
14:49 Φωτιά σε ΙΧ στην Αττική Οδό: Κλειστές λωρίδες και σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
14:45 Eurobank | 23 χρόνια «Μπροστά για την Παιδεία» – Η Αριστεία στο επίκεντρο
14:45 Άνοιξε η ΠΑΘΕ στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη – Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα καθώς κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα
14:41 Λούτσα: Απόγονος της οικογένειας της σοκολατοποιΐας Leonidas ο 24χρονος – Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 29χρονος που τον σκότωσε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ