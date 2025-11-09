Πανηγυρικός Εορτασμός του Αγίου Νεκταρίου στα Γαλαξιδιώτικα Αιγίου

Εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού στο φερώνυμο Ιερό Παρεκκλήσιο

 

09 Νοέ. 2025 13:48
Pelop News

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού στο φερώνυμο Ιερό Παρεκκλήσιο στα Γαλαξιδιώτικα Αιγίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου τελέστηκε αναστάσιμος και Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής, τελέστηκε ο Αναστάσιμος και Πανηγυρικός Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας. Το απόγευμα στις 5:00 μ.μ., θα ψαλεί Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις του Αγίου Νεκταρίου.
