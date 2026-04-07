Πάνω από 1.500 νεκροί ο τραγικός απολογισμός στο Λίβανο από ισραηλινά πλήγματα

Γίνεται λόγος για 102 γυναίκες, 130 παιδιά και 57 μέλη του ιατρικού προσωπικού που σκοτώθηκαν και για 4.812 τραυματίες από τότε που άρχισε η τελευταία κλιμάκωση πριν από 5 εβδομάδες

07 Απρ. 2026 19:57
Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 1.530 ανθρώπων από την αρχή του πολέμου μεταξύ της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Ο νέος αυτός απολογισμός κάνει λόγο για 102 γυναίκες, 130 παιδιά και 57 μέλη του ιατρικού προσωπικού που σκοτώθηκαν και για 4.812 τραυματίες από τότε που άρχισε η τελευταία κλιμάκωση πριν από 5 εβδομάδες.

Το υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει χθες απολογισμό με 1.497 νεκρούς.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε άλλη μια στρατηγικά σημαντική γέφυρα πάνω από τον ποταμό Λιτάνι στον νότιο Λίβανο, κατηγορώντας την υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ ότι τη χρησιμοποιούσε για λαθρεμπόριο όπλων στον νότο της χώρας.

Η επίθεση έγινε τη Δευτέρα, δήλωσε ο στρατός προσθέτοντας ότι επτά γέφυρες και διαβάσεις στον νότιο Λίβανο καταστράφηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Αποτελούσαν μέρος των πολιτικών υποδομών της χώρας και συνδέουν τον νότο με την υπόλοιπη χώρα.

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου επιβεβαίωσαν ότι επτά σημαντικές γέφυρες έχουν καταστραφεί έως τώρα από τις ισραηλινές επιθέσεις, με αποτέλεσμα να έχουν περιοριστεί σημαντικά η πρόσβαση και οι οδικές μεταφορές προς τον νότο.

