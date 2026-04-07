Τα τελεσίγραφα του Τραμπ στο Ιράν διαδέχθηκαν το ένα το άλλο μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να μεταθέτει επανειλημμένα τις προθεσμίες προς την Τεχεράνη και να κλιμακώνει παράλληλα τη ρητορική του για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Associated Press, ο Τραμπ έχει δώσει πολλές διαδοχικές διορίες, παρουσιάζοντας τη σημερινή ως τελική, ενώ το Reuters καταγράφει ότι η πίεση συνοδεύτηκε από ανοιχτές απειλές για εκτεταμένες επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στενά του Ορμούζ: Η κρίσιμη ψηφοφορία στον ΟΗΕ λίγο πριν το τελεσίγραφο Τραμπ

21 Μαρτίου: Το πρώτο αυστηρό μήνυμα

Σύμφωνα με το AP, ο Τραμπ έθεσε μία από τις πρώτες αυστηρές προθεσμίες προς το Ιράν στα τέλη Μαρτίου, ζητώντας ουσιαστικά συμμόρφωση στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής απάντησης αν δεν υπάρξει ανταπόκριση. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι ημερομηνίες άρχισαν να μετακινούνται, χωρίς όμως να αποκλιμακώνεται η πίεση.

23 Μαρτίου: Πρώτη μετατόπιση της προθεσμίας

Λίγες ημέρες αργότερα, η αρχική διορία μεταφέρθηκε. Ο Τραμπ επικαλέστηκε ότι υπήρχε περιθώριο για πρόοδο ή επαφές, δίνοντας λίγο περισσότερο χρόνο, χωρίς ωστόσο να αλλάξει τον πυρήνα της απαίτησής του προς την Τεχεράνη. Το μοτίβο αυτό επαναλήφθηκε και στη συνέχεια: αυστηρές προειδοποιήσεις, μικρές παρατάσεις και στη συνέχεια νέα, πιο σκληρά τελεσίγραφα.

26 Μαρτίου: Νέα διορία και αυξημένη πίεση

Στο επόμενο στάδιο, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να έδωσε νέα χρονική προθεσμία αρκετών ημερών, διατηρώντας την απειλή στρατιωτικής κλιμάκωσης στο τραπέζι. Το AP σημειώνει ότι η προσέγγισή του βασίστηκε ακριβώς σε αυτή την τακτική των αλλεπάλληλων διοριών, οι οποίες παρουσιάζονταν κάθε φορά ως κρίσιμες για την αποφυγή ευρύτερης σύγκρουσης.

4 και 5 Απριλίου: Οι απειλές γίνονται πιο συγκεκριμένες

Καθώς πλησίαζε η νέα διορία, η ρητορική του Τραμπ έγινε πολύ πιο επιθετική. Σύμφωνα με το AP και το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να μιλά ανοιχτά για πιθανή καταστροφή κρίσιμων υποδομών του Ιράν, όπως μονάδες παραγωγής ενέργειας, γέφυρες, ακόμη και άλλες βασικές εγκαταστάσεις, αν η Τεχεράνη δεν ανταποκρινόταν στις αμερικανικές απαιτήσεις.

Οι προειδοποιήσεις αυτές συνοδεύτηκαν από νέα, πιο συγκεκριμένη ώρα λήξης της διορίας, με τον Τραμπ να ορίζει για την Τρίτη 7 Απριλίου στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ως το τελικό χρονικό όριο για συμφωνία.

6 Απριλίου: «Εξαιρετικά απίθανο» να υπάρξει νέα παράταση

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ έδωσε το στίγμα ότι αυτή τη φορά η προθεσμία είναι πραγματικά τελική. Όπως μετέδωσαν διεθνή πρακτορεία, είπε ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να δοθεί νέα παράταση, ενώ ταυτόχρονα υποστήριξε ότι το Ιράν θα μπορούσε να «εξουδετερωθεί» μέσα σε μία νύχτα, ενισχύοντας το κλίμα φόβου για άμεση στρατιωτική κλιμάκωση.

7 Απριλίου: Η κορύφωση με τη φράση για «ολόκληρο πολιτισμό»

Λίγες ώρες πριν από τη λήξη της τελευταίας διορίας, η ρητορική κορυφώθηκε. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ έγραψε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», φράση που προκάλεσε διεθνή σοκ και νέες αντιδράσεις. Το Reuters σημειώνει ότι το μήνυμα αυτό ήρθε ενώ οι εντάσεις γύρω από το Ορμούζ βρίσκονταν στο αποκορύφωμά τους και οι αγορές παρακολουθούσαν με αυξημένη νευρικότητα την εξέλιξη του τελεσιγράφου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Νέα ανάρτηση Τραμπ για Ιράν: Απειλές για «εξαφάνιση πολιτισμού» και υπαινιγμοί για αλλαγή καθεστώτος

Το μοτίβο της κλιμάκωσης

Η μεγάλη εικόνα που προκύπτει από το χρονολόγιο είναι ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε αλλεπάλληλες προθεσμίες ως μέσο πίεσης, μετακινώντας τες κάθε φορά λίγο πιο πέρα αλλά συνοδεύοντάς τες με όλο και σκληρότερες διατυπώσεις. Από τις αρχικές προειδοποιήσεις έως τις απειλές για πλήγματα σε ενεργειακές, πολιτικές και βασικές αστικές υποδομές, η αμερικανική στάση έγινε αισθητά πιο επιθετική μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Βήμα πίσω από τον Τραμπ; ΜΜΕ λένε για παράταση επίθεσης στο Ιράν

