Στενά του Ορμούζ: Η κρίσιμη ψηφοφορία στον ΟΗΕ λίγο πριν το τελεσίγραφο Τραμπ

07 Απρ. 2026 8:57
Σε μια ύστατη διπλωματική προσπάθεια για την αποφυγή μιας ολοκληρωτικής σύρραξης, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη (07.04.2026), στις 18:00 (ώρα Ελλάδος), προκειμένου να ψηφίσει επί του σχεδίου απόφασης για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ. Η ψηφοφορία διεξάγεται υπό την ασφυκτική πίεση του χρόνου, καθώς μόλις εννέα ώρες αργότερα εκπνέει το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη.

Το κείμενο, το οποίο κατατέθηκε από το Μπαχρέιν με την υποστήριξη των χωρών του Κόλπου, υπέστη σημαντικές τροποποιήσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στόχος των αλλαγών ήταν να καμφθούν οι αντιρρήσεις της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες απειλούσαν με βέτο οποιαδήποτε απόφαση έδινε «λευκή επιταγή» για χρήση βίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το τελευταίο προσχέδιο:

  • Καταδικάζονται οι ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων.

  • Ενθαρρύνονται σθεναρά τα κράτη-μέλη να συντονίσουν «αμυντικής φύσης και αναλογικές» προσπάθειες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων συνοδείας πλοίων.

  • Απαιτείται από το Ιράν η άμεση παύση κάθε εχθρικής ενέργειας ή απόπειρας παρεμπόδισης της ελεύθερης διέλευσης από τη θαλάσσια αρτηρία.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει πως αν δεν ανοίξουν πλήρως τα Στενά μέχρι τις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος), οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε εκτεταμένα πλήγματα κατά ιρανικών υποδομών.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας δηλώνει έτοιμο να «εξετάσει περαιτέρω μέτρα» κατά όσων υπονομεύουν τη ναυσιπλοΐα, ωστόσο το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν η σημερινή απόφαση θα είναι αρκετή για να αποτρέψει την ενεργοποίηση των στρατιωτικών σχεδίων της Ουάσιγκτον.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:38 Παναμάς: Σοκαριστική έκρηξη βυτιοφόρου στη Διώρυγα ΒΙΝΤΕΟ
9:27 Υπόθεση Αμαλιάδας: Ενώπιον της Ανακρίτριας σήμερα η Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
9:19 Λοβέρδος: Κανονικά η μεταφορά του Αγίου Φωτός
9:13 Με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων
9:06 Θρίλερ στην Παλλήνη: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας με δεματικά καλωδίων στον λαιμό, τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ
8:57 Στενά του Ορμούζ: Η κρίσιμη ψηφοφορία στον ΟΗΕ λίγο πριν το τελεσίγραφο Τραμπ
8:45 Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε θα πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς
8:40 Βαρουφάκης: Viral ο χορός του σε techno ρυθμούς στη Μόσχα ΒΙΝΤΕΟ
8:31 «Καμπανάκι» από την Τράπεζα της Ελλάδος για το στεγαστικό: 1 στους 3 ενοικιαστές «πνίγεται», 40% του μισθού για ενοίκιο
8:24 Πετρέλαιο: Σε «υψηλά» τετραετίας το Brent
8:16 The Times: Ακυβέρνητο το Ιράν, σε κώμα ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
8:08 Φοροδιαφυγή: «Αγκάθι» για την οικονομία η επιμονή της παραοικονομίας παρά τους ελέγχους
7:59 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι 11 βουλευτές για την άρση ασυλίας
7:51 Αχαΐα: Στάχτη ο Ιερός Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου στην Αιγείρα
7:45 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Μ.Τρίτη
7:36 Ανοιξιάτικος καιρός σήμερα Μεγάλη Τρίτη, πού θα βρέχει, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:29 Artemis II: Η στιγμή που το Orion χάθηκε στο σκοτάδι, τι είδαν οι αστροναύτες στην αθέατη πλευρά της Σελήνης»
7:21 Fuel Pass 2026: Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα, ποιοι και πότε μπορούν να κάνουν αίτηση
7:15 Νηφαλιότητα και ηρεμία
7:11 Μέση Ανατολή: Γενικευμένη σύρραξη μετά το αμερικανικό τελεσίγραφο – Τραμπ προς Τεχεράνη: «Καταστρέφουμε τις υποδομές του Ιράν σε τέσσερις ώρες»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
