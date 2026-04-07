Στενά του Ορμούζ: Η κρίσιμη ψηφοφορία στον ΟΗΕ λίγο πριν το τελεσίγραφο Τραμπ

Σε μια ύστατη διπλωματική προσπάθεια για την αποφυγή μιας ολοκληρωτικής σύρραξης, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη (07.04.2026), στις 18:00 (ώρα Ελλάδος), προκειμένου να ψηφίσει επί του σχεδίου απόφασης για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ. Η ψηφοφορία διεξάγεται υπό την ασφυκτική πίεση του χρόνου, καθώς μόλις εννέα ώρες αργότερα εκπνέει το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη.

Το κείμενο, το οποίο κατατέθηκε από το Μπαχρέιν με την υποστήριξη των χωρών του Κόλπου, υπέστη σημαντικές τροποποιήσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στόχος των αλλαγών ήταν να καμφθούν οι αντιρρήσεις της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες απειλούσαν με βέτο οποιαδήποτε απόφαση έδινε «λευκή επιταγή» για χρήση βίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το τελευταίο προσχέδιο:

Καταδικάζονται οι ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων.

Ενθαρρύνονται σθεναρά τα κράτη-μέλη να συντονίσουν «αμυντικής φύσης και αναλογικές» προσπάθειες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων συνοδείας πλοίων.

Απαιτείται από το Ιράν η άμεση παύση κάθε εχθρικής ενέργειας ή απόπειρας παρεμπόδισης της ελεύθερης διέλευσης από τη θαλάσσια αρτηρία.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει πως αν δεν ανοίξουν πλήρως τα Στενά μέχρι τις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος), οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε εκτεταμένα πλήγματα κατά ιρανικών υποδομών.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας δηλώνει έτοιμο να «εξετάσει περαιτέρω μέτρα» κατά όσων υπονομεύουν τη ναυσιπλοΐα, ωστόσο το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν η σημερινή απόφαση θα είναι αρκετή για να αποτρέψει την ενεργοποίηση των στρατιωτικών σχεδίων της Ουάσιγκτον.

