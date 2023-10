Περισσότεροι από 650 οι νεκροί σε Ισραήλ και Γάζα – Εμπλοκή της Χεζμπολάχ, γενίκευση της σύγκρουσης

Τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, εξαπέλυσε το Σάββατο 7 Οκτωβρίου, η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αιματηρός απολογισμός αυξάνεται συνεχώς. Οι νεκροί Ισραηλινοί είναι τουλάχιστον 350, ενώ στη Γάζα έχουν σκοτωθεί από την ισραηλινή επιδρομή τουλάχιστον 313 άτομα, στην «Επιχείρηση Σιδερένια Σπαθιά», όπως την ονόμασε το Τελ Αβίβ.

Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, ενώ υπάρχουν χιλιάδες τραυματίες.

Καθώς οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε δηλώσεις του είπε ότι η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα για «μαύρη μέρα» για το εβραϊκό κράτος, ενώ είπε στους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς σημείωσε ότι «ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής».

Το επεισόδιο σηματοδοτεί μια άνευ προηγουμένου διείσδυση ενόπλων της Χαμάς στο Ισραήλ από τη Γάζα και είναι η σοβαρότερη κλιμάκωση μετά τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021.

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε 663 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών και Παλαιστινίων μετά την επίθεση που εξαπέλυσε χθες η Χαμάς στο Ισραήλ και τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα που ακολούθησαν.

Ο αριθμός των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν από την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς ανήλθε σε 350, όπως μετέδωσαν ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθμοί.

Ο αριθμός των Παλαιστίνιων νεκρών ανέρχεται σε 313, σύμφωνα με παλαιστίνιους αξιωματούχους υγείας.

Πάνω από 100 οι όμηροι στη Γάζα, λέει η Ισραηλινή πρέσβης στη Βρετανία

Η Τζίπι Χοτόβελι, πρέσβης του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο Sky News την Κυριακή: «Ο πρώτος μας στόχος είναι, πρώτα απ’ όλα, να φέρουμε πίσω αυτούς τους ανθρώπους που πιάστηκαν όμηροι … Μιλάμε (σ.σ.) πάνω από 100 άτομα που είναι όμηροι αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας και οι ισραηλινές οικογένειες δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται».

Συνεχίζονται οι εκκενώσεις των ισραηλινών οικισμών που γειτνιάζουν με τη Γάζα

Εκκενώνονται οικισμοί δίπλα στη Γάζα, ενώ πληθαίνουν οι αναφορές ότι ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζει χερσαία επιχείρηση.

«חרבות ברזל» מצורפת רשימת היישובים צמודי הגדר המעודכנת: נחל עוז, ארז, ניר עם, מפלסים, כפר עזה, גבים, אור הנר, איבים, נתיב העשרה, יד מרדכי, כרמיה, זיקים, כרם שלום, כיסופים, חולית, סופה, נירים, ניר עוז, עין השלושה, ניר יצחק, בארי, מגן, רעים, סעד ועלומים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023

Η Air France διακόπτει τις πτήσεις της προς το Ισραήλ

Η Air France διακόπτει τις πτήσεις της προς το Ισραήλ λόγω της εισβολής της Χαμάς και τις μάχες που μαίνονται.

Τανκς του Ισραήλ βάλλουν κατά το έδαφος του Λιβάνου

Μετά την ανάληψη της ευθύνης από τη Χεζπολάχ για την επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, ισραηλινά τανκς έπληξαν στόχους στο έδαφος του Λιβάνου.

Δύο Ταϊλανδοί και ένας Καμποτζιανός νεκροί στο Ισραήλ

Δύο Ταϊλανδοί και ένας Καμποτζιανός σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και σε μέλη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα οι επικεφαλής της κυβέρνησης των δύο αυτών ασιατικών αρχών.

Ο Ταϊλανδός πρωθυπουργός Σρέτα Ταβισίν έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι πληροφορήθηκε από τον Ταϊλανδό πρεσβευτή στο Τελ Αβίβ πως «δύο Ταϊλανδοί σκοτώθηκαν στα επεισόδια βίας».

ทันทีที่ถึงฮ่องกง เวลา 12.50 น. ของที่นี่ผมก็ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากนางสาวพรรณภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ว่ามีคนไทยเสียชีวิต 2 คน จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ผมกำกับชัดเจนให้รายงานตลอด 24 ชั่วโมงทางเบอร์ส่วนตัวของผมโดยตรง… pic.twitter.com/v2qICpmDDT — Srettha Thavisin (@Thavisin) October 8, 2023

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες των θανάτων, αλλά πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης εργάζεται για την απομάκρυνση των υπηκόων του από το Ισραήλ.

Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Καμπότζης Χουν Μανέ επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός Καμποτζιανού φοιτητή που βρισκόταν στο Ισραήλ όταν ξεκίνησαν οι συγκρούσεις χθες Σάββατο.

Το Ισραήλ ανέμενε «εντονότερη καταδίκη» της Χαμάς από το Πεκίνο

Το Ισραήλ ανέμενε «εντονότερη καταδίκη» της Χαμάς από την Κίνα, μια χώρα την οποία θεωρεί φιλική, δήλωσε σήμερα ο Γιούβαλ Γουάκς, ανώτερος αξιωματούχος στην ισραηλινή πρεσβεία στο Πεκίνο.

«Όταν δολοφονούνται άνθρωποι, σφαγιάζονται στους δρόμους, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ζητούμε λύση των δύο κρατών», είπε στους δημοσιογράφους ο Γουάκς.

Νωρίτερα σήμερα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε έκκληση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρα να παραμείνουν ψύχραιμα και να τερματίσουν άμεσα τις εχθροπραξίες για την προστασία των αμάχων προσθέτοντας ότι «ο θεμελιώδης τρόπος επίλυσης της σύγκρουσης είναι να εφαρμοστεί η λύση των δύο κρατών και να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Κράτος».

Βίντεο από συλλήψεις μελών της Χαμάς

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αποτυπώνει συλλήψεις μελών της Χαμάς στο Ισραήλ.

Israeli forces are hunting down and capturing Hamas militants after a series of attacks on Israeli civilians. This is a necessary step to protect the Israeli people and bring those responsible to justice. #Israel #Hamas #IsraelUnderAttack #GazaUnderAttack #TelAviv #Palestine pic.twitter.com/MhSfCD4saO — unblemish (@bhadrauli) October 8, 2023

Συναγερμός και στο Λονδίνο λόγω του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς

Η αστυνομία του Λονδίνου αύξησε τις περιπολίες της σε συνοικίες της βρετανικής πρωτεύουσας έπειτα από «μια σειρά επεισοδίων που σχετίζονται με τη σύγκρουση» στο Ισραήλ και τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

«Είμαστε ενήμεροι για μια σειρά περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στο Ισραήλ και στα σύνορα της Γάζας», έγραψε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για αυτά τα περιστατικά.

«Η αστυνομία έχει αυξήσει τις περιπολίες σε συγκεκριμένα σημεία του Λονδίνου για να εξασφαλίσει μια ορατή παρουσία και να καθησυχάσει τις κοινότητές μας», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ ανήρτησε ένα βίντεο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X που δείχνει ανθρώπους να κυματίζουν παλαιστινιακές σημαίες στο δρόμο και να κορνάρουν με τα αυτοκίνητά τους.

Δείτε το βίντεο

These disgusting people are glorifying the terrorist activities of Hamas, a proscribed organisation. There is no place for this in the UK. I trust @metpoliceuk will be taking this seriously. https://t.co/6iogKhg9sv — Robert Jenrick (@RobertJenrick) October 7, 2023

«Αυτοί οι αποκρουστικοί άνθρωποι εξυμνούν τις τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χαμάς, μιας απαγορευμένης οργάνωσης», έγραψε. «Δεν υπάρχει χώρος για αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε.

Στο δελτίο Τύπου της, η αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές «για να πληροφορηθεί όλες τις ανησυχίες της».

«Όποιος αντιμετωπίζει απειλητική συμπεριφορά ή ανησυχεί για την ασφάλειά του, καλείται να επικοινωνήσει με την αστυνομία», σημειώνει.

Ένας δημοσιογράφος του AFP παρατήρησε αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από μια συναγωγή στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

To MEGA στην πρώτη γραμμή του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς

Το MEGA βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου στο Ισραήλ, με τον απεσταλμένο του, Γιάννη Χαραμίδη, να μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις.

«Πριν λίγο καταφέραμε να προσγειωθούμε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ. Ελάχιστες είναι οι πτήσεις, καθώς η απαγόρευση είναι συνολική υπό το φόβο χτυπήματος. Οι εσωτερικές πτήσεις έχουν σταματήσει ολοκληρωτικά. Το αεροδρόμιο θυμίζει μια ερημωμένη τεράστια πολιτεία. Μόνο άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό υπάρχουν, καθώς από χθες το βράδυ έχει κηρυχθεί γενική επιστράτευση και εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν κληθεί να επιστρέψουν στη χώρα τους», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος του MEGA.

Και πρόσθεσε: «Πριν λίγα λεπτά υπήρξε ένα ακόμα επεισόδιο. Τρομοκράτες λήστεψαν ένα όχημα και προσπάθησαν να μετακινηθούν προς τα βόρεια, όπου χτες διεξάγονταν σκληρές μάχες. Οι σειρήνες πρέπει να μας γίνουν συνήθεια. Είναι μια κατάσταση εμπόλεμη, υπάρχει στρατός εδώ που βρισκόμαστε».

Σε ποιες περιοχές διεξάγονται μάχες με τη Χαμάς, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας

Σε τουλάχιστον 8 περιοχές διεξάγονται μάχες με τη Χαμάς, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας. Δείτε στον χάρτη:

12:59 Χαμάς: «Αναπληρώσαμε τις δυνάμεις μέσα στο Ισραήλ»

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε ότι η ισλαμιστική οργάνωση κατάφερε να «αναπληρώσει τις δυνάμεις της» μέσα στα ισραηλινά εδάφη και να παράσχει βοήθεια στους στρατιώτες της που μάχονται στο πεδίο της μάχης.

Πρόσθεσε ότι οι μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να μάχονται εντός του Ισραήλ. Νωρίτερα, η Χαμάς υποστήριξε ότι η οργάνωση κατάφερε κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί να διεισδύσει στα ισραηλινά εδάφη και να «ενισχύσει τις δυνάμεις της που επιχειρούν στο πεδίο με προμήθειες», σε μερικές περιοχές.

Δείτε βίντεο με μάχες στο νότιο Ισραήλ:

More footage of the gun battles in southern Israel. pic.twitter.com/eWyZyPsW8i — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023

Αστυνομικός ο δράστης της επίθεσης κατά Ισραηλινών στην Αίγυπτο

Αιγύπτιος αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε δύο τουρίστες από το Ισραήλ στην Αλεξάνδρεια, καθώς και έναν Αιγύπτιο πολίτη, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας και διεθνή ΜΜΕ.

Δείτε βίντεο από το σημείο της επίθεσης:

Israelis were fired upon in Egypt pic.twitter.com/ZaXbqXy6wd — Aleph א (@no_itsmyturn) October 8, 2023

Ισραηλινοί πολίτες έχουν μπλοκαριστεί στο Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Λόγω των συγκρούσεων, Ισραηλινοί πολίτες έχουν μπλοκαριστεί στο Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

🔴#Israel | Israeli citizens flocked to Ben Gurion Airport due to conflicts on the Gaza border. pic.twitter.com/A92Wz4go1y — SceNews (@scehaber) October 8, 2023

Αγωνία για τους Έλληνες που βρίσκονται στο Ισραήλ

Το υπουργείο Εξωτερικών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ και του Γενικού Προξενείου στα Ιεροσόλυμα, είναι σε συνεχή επαφή με Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή. Ήδη έχει καταγραφεί συνολικός αριθμός 149 Ελλήνων επισκεπτών και δρομολογούνται άμεσα διαδικασίες για την ασφαλή μετακίνησή τους στο αεροδρόμιο και τον επαναπατρισμό τους.

📌 Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη 🔗 https://t.co/J4SQm5p4TB pic.twitter.com/LwJn8rZBMI — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 8, 2023

«Δύο νεκροί Ισραηλινοί τουρίστες στην Αίγυπτο μετά από πυροβολισμούς»

Η Haaretz, επικαλούμενη αραβικά ΜΜΕ, αναφέρει ότι δύο τουρίστες από το Ισραήλ έπεσαν νεκροί στην Αίγυπτο μετά από πυροβολισμούς.

Βίντεο σοκ από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Γάζα

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Palestinians were seen fleeing for cover after an Israeli air strike hit a nearby building in Gaza on Sunday. At least 313 Palestinians were killed in 24 hours by Israeli air strikes on Gaza, including 20 children. pic.twitter.com/4zafPu4Gtd — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 8, 2023

Χαμάς: Δεν κάνουμε επιθέσεις σε αμάχους – Οι έποικοι είναι τμήμα των ισραηλινών δυνάμεων

«Δεν επιτιθέμεθα σε αμάχους», υποστηρίζει η Χαμάς, όπως δήλωσε στο Al Jazeera ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερος εκπρόσωπός της, για τις επιθέσεις που πραγματοποιεί η ισλαμιστική οργάνωση στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε επίθεση σε παράκτια περιοχή

Ισραηλινοί πεζοναύτες απέτρεψαν σήμερα νέα επίθεση από πέντε Παλαιστίνιους μαχητές από τη Λωρίδα της Γάζας στο ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού.

«Πεζοναύτες των IDF (ισραηλινών δυνάμεων άμυνας) εντόπισαν πέντε τρομοκράτες που κρύβονταν στην περιοχή της Ακτής Ζικίμ σε ισραηλινό έδαφος», ανέφερε εκπρόσωπος των IDF. Οι IDF στόχευσαν τους τρομοκράτες και απέτρεψαν διείσδυση σε περιοχές αμάχων, πρόσθεσε ο ίδιος. Το ισραηλινό ραδιόφωνο μετέδωσε ότι τα πρόσωπα αυτά σκοτώθηκαν, κάτι που δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ο εκπρόσωπος.

5 terrorists who were hidden in the Zikim Beach in Israeli territory were identified by IDF naval soldiers. They targeted the terrorists and prevented their infiltration into civilian areas. We will not stop until we find all of the infiltrated terrorists and root them out. — Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023

Αγνοείται Βρετανίδα που συμμετείχε σε μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ

Αγνοείται η Βρετανίδα Τζέικ Μάρλοου, η οποία συμμετείχε σε μουσικό φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ.

BREAKING: British citizen Jake Marlowe missing after Hamas attack on music festival in Israel, says embassyhttps://t.co/iQdAmzPCM0 — Sky News (@SkyNews) October 8, 2023

Έκτακτη σύσκεψη Νετανιάχου με αξιωματούχους Άμυνας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αξιολογεί την κατάσταση με τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Χερτζλ Χάλεβι και άλλους ανώτερους αμυντικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Η τελευταία ανάρτηση του Νετανιάχου στο Twitter:

This morning, on Shabbat and a holiday, Hamas invaded Israeli territory and murdered innocent citizens including children and the elderly. Hamas has started a brutal and evil war. We will be victorious in this war despite an unbearable price. This is a very difficult day for all… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2023

Όσοι Ισραηλινοί ζουν σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων από τη Γάζα, απομακρύνονται

BREAKING: Israel evacuates residents who live within four kilometres of border with Gaza — The Spectator Index (@spectatorindex) October 8, 2023

Προ των πυλών χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να μάχεται με τη Χαμάς σε τμήματα του Ισραήλ μετά την επίθεση που εξαπέλυσε.

11:23 Η στιγμή που η Χεζμπολάχ εκτοξεύει δεκάδες ρουκέτες κατά του Ισραήλ από τον Λίβανο

Χαμάς: «Μεγάλη επίθεση με πυραύλους στη Σντερότ»

Το ένοπλο τμήμα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, ανακοίνωσε στο Telegram ότι διενεργεί «μεγάλη επίθεση με πυραύλους στη Σντερότ». Μάλιστα, κάνει λόγο για 100 πυραύλους.

Σειρήνες ακούγονται σε όλο το νότιο Ισραήλ

🚨Sirens sounding in southern Israel🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023

Αναμένονται ανακοινώσεις για τους Ισραηλινούς ομήρους από τη Χαμάς

Σύμφωνα με το Al Jazeera, τις επόμενες ώρες η Χαμάς θα ανακοινώσει επισήμως πόσοι είναι οι Ισραηλινοί όμηροι μετά την επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης στο Ισραήλ.

Μέχρι τώρα το Τελ Αβίβ δεν μπορεί να εκτιμήσει ακριβώς πόσοι άνθρωποι έχουν απαχθεί από τους μαχητές της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός κήρυξε απαγορευμένη ζώνη την περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας

Χιλιάδες άνθρωποι θα μεταφερθούν σε άλλα σημεία του Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ρίτσαρντ Χεχτ. Ο στρατός κήρυξε απαγορευμένη ζώνη την περιοχή γύρω από την παράκτια λωρίδα.

Ο απολογισμός της επίθεσης της Χαμάς

Η ισραηλινή πρεσβεία στις ΗΠΑ έκανε ανάρτηση σχετικά με την επίθεση της Χαμάς. Ο απολογισμός είναι αυτός:

🚨 Operational Update: pic.twitter.com/hJlnftPmJN — Embassy of Israel to the USA | #IsraelUSA75 (@IsraelinUSA) October 8, 2023

Βίντεο από τις επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιθέσεις που πραγματοποίησε κατά της Χεζμπολάχ και στο σπίτι του επικεφαλής Πληροφοριών της Χαμάς.

Πόσοι είναι οι νεκροί μέχρι τώρα

Τουλάχιστον 350 Ισραηλινοί είναι νεκροί μετά τον νέο πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, ενώ οι νεκροί Παλαιστίνιοι στη Γάζα είναι τουλάχιστον 313 σύμφωνα με το Middle East Eye.

Στην ενημέρωσή του το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, επιβεβαιώνει τους 313 νεκρούς, ενώ αναφέρει ότι υπάρχουν 1.990 τραυματίες στη Γάζα.

Άλλοι επτά Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Δυτική Όχθη.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι υποστήριξε ότι έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους στο νότιο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο Χαγκάρι είπε επίσης ότι έχουν συλλάβει δεκάδες ακόμη Παλαιστίνιους.

Εκκενώνει περιοχές το Ισραήλ, 30 νεκροί αστυνομικοί την πρώτη ημέρα του πολέμου

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας, Ντάνιελ Χαγκάρι, ο στόχος του Ισραήλ είναι να απομακρύνει όλους τους Ισραηλινούς από περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Γάζα μέσα σε 24 ώρες.

Σύμφωνα με την ισραηλινή Αστυνομία, 30 αστυνομικοί σκοτώθηκαν την πρώτη ημέρα του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι επανέκτησε τον έλεγχο στο αστυνομικό τμήμα της Σντερότ

Τον έλεγχο στο αστυνομικό τμήμα της Σντερότ ανακοίνωσε ότι επανέκτησε το Ισραήλ. Όπως μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία, η περιοχή έχει βομβαρδιστεί έτσι ώστε να εξολοθρευτούν οι μαχητές της Χαμάς.

Images showing what is left of the Police Station in the City of Sderot after it was Destroyed by IDF Construction Equipment and Airstrikes last night in order to Eliminate the Unit of roughly 10 Hamas Terrorists who were Holed-Up inside of the Station. pic.twitter.com/y1h5a204XD — OSINTdefender (@sentdefender) October 8, 2023

Ισραήλ: Πώς η επίθεση της Χαμάς διαμορφώνει νέα κατάσταση

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται και για το Παλαιστινιακό και για την ευρύτερη Μέση Ανατολή με τη νέα ανάφλεξη.

Χαμάς: Μαχόμαστε σε επτά περιοχές στο Ισραήλ

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε το πρωί της Κυριακής ότι οι μαχητές της συνεχίζουν να μάχονται σε διάφορες τοποθεσίες κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ – Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των Οφακίμ, Σντερότ, Γιαντ Μορντεχάι, Κφαρ Αζά, Μπε’ερί, Γιετέντ και Κισουφίμ.

09:44 Αυτοί είναι οι πρώτοι 26 Ισραηλινοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις φωτογραφίες των πρώτων 26 Ισραηλινών που σκοτώθηκαν. Δείτε τη λίστα εδώ.

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τους απαχθέντες από τη Χαμάς

TRIGGER ALERT: This mother and her two young children were kidnapped and taken hostage by Hamas. They are currently being held by Hamas terrorists. Their family asked to share their photos. Please help us amplify their request. pic.twitter.com/CknaT5q0HK — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 8, 2023

Η ώρα της σύνεσης

«Κάποια στιγμή η διεθνής κοινότητα οφείλει να αναμετρηθεί με την εύρεση λύσης στο Παλαιστινιακό», σημειώνει σε άρθρο του ο Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος.

09:20 Υποστηρικτής της Παλαιστίνης κατέβασε τη σημαία του Ισραήλ

Υποστηρικτής της Παλαιστίνης κατέβασε τη σημαία του Ισραήλ έξω από το κτίριο του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών.

Το Ισραήλ χτύπησε στο νότιο Λίβανο μετά την εμπλοκή της Χεζμπολάχ

Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας: Στόχος πυραυλικής επίθεσης της Χαμάς το Ιατρικό Κέντρο Μπαρζιλάι

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) υποστηρίζουν ότι στόχος πυραυλικής επίθεσης της Χαμάς έγινε το Ιατρικό Κέντρο Μπαρζιλάι.

RIGHT NOW: Barzilai Medical Center—in southern Israel—was targeted by Hamas rocket fire. Hours before the strike, Dr. Chezy Levy, the Director of the medical center, and his staff moved patients to safety. This is indiscriminate fire against civilians. The IDF will not stand… pic.twitter.com/OS0HLo3CQU — Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023

«Η εμπλοκή της Χεζμπολάχ μπορεί να επιφέρει περαιτέρω κλιμάκωση»

Η Ζέινα Κοντρ, ανταποκρίτρια του Al Jazeera στη Βυρητό του Λιβάνου σημειώνει ότι η εμπλοκή της Χεζμπολάχ που ανέλαβε το χτύπημα στο βόρειο Ισραήλ μπορεί να επιφέρει περαιτέρω κλιμάκωση.

«Η Χαμάς είχε καλέσει όλες τις ένοπλες ομάδες του Λιβάνου να πάρουν μέρος στον αγώνα κατά του Ισραήλ. Η Χαμάς έχει συμμάχους στο Λίβανο… Όλες οι ομάδες αποτελούν μέρος του άξονα αντίστασης κατά του Ισραήλ», δήλωσε η Κοντρ.

Τουλάχιστον 256 οι νεκροί Παλαιστίνιοι – Ανάμεσά τους 20 παιδιά

Τουλάχιστον 256 Παλαιστίνιοι στη Γάζα σκοτώθηκαν μετά από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Άλλοι 1.788 έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους 121 παιδιά.

«Παραμείνετε κοντά στα καταφύγια»

Σύμφωνα με τη Haaretz, οι κάτοικοι ορισμένων ισραηλινών πόλεων και χωριών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο έλαβαν οδηγίες να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια. Η απόφαση αυτή ελήφθη λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση βλημάτων όλμου από τον Λίβανο προς το Ισραήλ, με τις ισραηλινές δυνάμεις (IDF) να απαντούν με πυρά πυροβολικού.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα από τον Λίβανο

Η λιβανέζικη Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που έπληξε ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους στα κατεχόμενα αγροκτήματα από το Ισραήλ στη Σεμπάα.

Η οργάνωση δήλωσε ότι οι δυνάμεις της έπληξαν τρεις ισραηλινές θέσεις «στον δρόμο για την απελευθέρωση των κατεχόμενων λιβανέζικων εδαφών μας και σε αλληλεγγύη με την παλαιστινιακή αντίσταση».

Νέες αναφορές για την επίθεση στο Ισραήλ από τη μεριά του Λιβάνου

Σύμφωνα με το Spectator Index, η επίθεση στο Ισραήλ από τη μεριά του Λιβάνου έχει σε εγκατάσταση με ραντάρ.

BREAKING: Rocket attack from southern Lebanon reportedly targeted an Israeli radar installation — The Spectator Index (@spectatorindex) October 8, 2023

Σε κατάσταση πολέμου το Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους πολίτες της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή διότι οι επόμενοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί θα είναι μέσα στην πόλη, ενώ τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν βίντεο του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, τα οποία δίνουν οδηγίες στους Παλαιστίνιους πώς να μετακινηθούν ώστε να είναι ασφαλείς.

Βλήματα από τη μεριά του Λιβάνου έπληξαν ισραηλινή στρατιωτική θέση

Βλήματα που εκτοξεύθηκαν από το λιβανέζικο έδαφος έπληξαν ισραηλινή στρατιωτική θέση σε κατεχόμενα από το Ισραήλ αγροκτήματα στη Σεμπάα νωρίς την Κυριακή, όπως αναφέρει το Reuters που επικαλείται τρεις πηγές.

Άμεσα το ισραηλινό πυροβολικό ξεκίνησε να πλήττει το λιβανέζικο έδαφος.

Δείτε βίντεο από την επίθεση του Ισραήλ:

Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να καταβάλει «διπλωματικές προσπάθειες για να αποφευχθεί μια ευρύτερη ανάφλεξη» στην περιοχή, λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Πάνω από 500 οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες

Αυξάνεται ώρα με την ώρα ο αριθμός των νεκρών μεταξύ των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Οι νεκροί και από τις δύο πλευρές έχουν ξεπεράσει τους 500 ενώ χιλιάδες είναι οι τραυματίες είναι εκατοντάδες, μεταξύ αυτών αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση.

Στη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές εκρήξεις από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συγκλόνισαν τη Γάζα. Το Al Jazeera μετέδωσε ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς στην πόλη Μπέιτ Χανούν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε «εκδίκηση» για αυτήν τη «μαύρη ημέρα» στην ιστορία του εβραϊκού κράτους. «Η Χαμάς ξεκίνησε έναν σκληρό και μοχθηρό πόλεμο. Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά το τίμημα είναι δυσβάσταχτο», τόνισε. «Η Χαμάς θέλει να μας σκοτώσει όλους. Είναι ένας εχθρός που δολοφονεί μητέρες και παιδιά στα σπίτια τους, στα κρεβάτια τους. Ένας εχθρός που απαγάγει ηλικιωμένους και παιδιά», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χαμάς εμφανίζεται σίγουρος πως η επίθεση που ξεκίνησε από τη Λωρίδα της Γάζας – έναν παλαιστινιακό θύλακα με πληθυσμό περίπου 2,3 εκατομμυρίων, αποκλεισμένο εδώ και 16 χρόνια – θα εξαπλωθεί στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ.

Απελευθερώθηκαν όμηροι της Χαμάς από ισραηλινούς στρατιώτες

Συνεχίζεται η αιματοχυσία στη Γάζα, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς, τη χειρότερη εδώ και δεκαετίες. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός απειλεί με «μακροχρόνιο και δύσκολο πόλεμο» με στόχο την «εξόντωση των εισβολέων», ενώ η Χαμάς τονίζει ότι η επίθεση μόλις ξεκίνησε.

Οι τελευταίες πληροφορίες από ξένα ΜΜΕ κάνουν λόγο για απελευθέρωση ομήρων, ενώ η Χαμάς τονίζει ότι κρατά πολύ περισσότερους από όσους λέει το Ισραήλ.

Διαδηλώσεις και πανηγυρισμοί σε χώρες της Μέσης Ανατολής και το Κόλπου για την επίθεση της Χαμάς

Η πρωτοφανής επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που κατάφερε ένα από τα πιο ισχυρά πλήγματα που έχει δεχτεί στην ιστορία του, ξεσήκωσε κύμα ενθουσιασμού σε μία σειρά από χώρες της περιοχής, καθώς διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Πρώην επικεφαλής της Μοσάντ: «Το Ισραήλ δεν είχε ιδέα για το τι συνέβαινε»

Στον ύπνο πιάστηκαν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ όπως ομολογεί και ο πρώην επικεφαλής υπηρεσίας πληροφοριών, Μοσάντ.

Ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN ότι η παλαιστινιακή επίθεση στο Ισραήλ «ήταν μια πλήρης έκπληξη» και ότι «δεν είχαμε καμία προειδοποίηση».

«Δεν είχαμε ιδέα για το τι συνέβαινε», δήλωσε στο ειδησεογραφικό κανάλι.

Με αφορμή την εκτόξευση χιλιάδων ρουκετών από τη Χαμάς προς το Ισραήλ το Σάββατο, ο κ. Halevy δήλωσε ότι η επίθεση ήταν «πέρα από κάθε φαντασία» για το Ισραήλ και ότι «δεν γνωρίζαμε ότι είχαν αυτή την ποσότητα πυραύλων και σίγουρα δεν περιμέναμε ότι θα ήταν τόσο αποτελεσματικοί όσο ήταν σήμερα»

Ο πρώην επικεφαλής των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε επίσης στο CNN ότι η παλαιστινιακή επίθεση ήταν μοναδική και ότι ήταν «η πρώτη φορά» που η Γάζα μπόρεσε «να διεισδύσει βαθιά στο Ισραήλ και να πάρει τον έλεγχο χωριών».

Νετανιάχου: Το Ισραήλ ξεκινά έναν μακροχρόνιο και δύσκολο πόλεμο

Το Ισραήλ ξεκινάει έναν «μακρόχρονο και δύσκολο πόλεμο», προειδοποιεί ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτηση που έκανε πριν από λίγη ώρα στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Η πρώτη φάση του πολέμου αφορά την εξόντωση των εχθρικών δυνάμεων που διείσδυσαν στο Ισραήλ και σκότωσαν αμάχους και στρατιώτες, γράφει ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου αναφέρει πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα συνεχιστεί «αδιάκοπα» και με αποφασιστικότητα «έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι» της επιχείρησης.

«Θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια για τους πολίτες του Ισραήλ και θα νικήσουμε», τονίζει ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πού μπορούν να πάνε οι κάτοικοι της Γάζας;

Μετά από μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις κατά του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, ο Νετανιάχου υποσχέθηκε να μετατρέψει σε «ερείπια» όλα τα κρησφύγετα της Χαμάς στη Γάζα, λέγοντας στους κατοίκους του πολιορκημένου θύλακα να «φύγουν τώρα».

Πρόκειται για μια δήλωση που υπογραμμίζει τη θεμελιώδη δυσχερή θέση των Παλαιστινίων αμάχων που ζουν στη Γάζα, οι οποίοι ζουν υπό ισραηλινό αποκλεισμό και δεν έχουν ελευθερία κινήσεων, σημειώνουν αρκετοί αναλυτές.

«Πού ακριβώς πρέπει να πάνε αν δεν μπορούν να φύγουν;» Η Mairav Zonszein, ανώτερος αναλυτής του Ισραήλ στην Crisis Group, διερωτήθηκε στο X.

Where exactly are they supposed to go if they can’t leave? https://t.co/S829jUb2Ok — Mairav Zonszein מרב זונשיין (@MairavZ) October 7, 2023

Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στα 362 τ.χλμ της Γάζας. Η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή, η οποία κυβερνάται από τη Χαμάς, είναι σε μεγάλο βαθμό αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω του ισραηλινού αποκλεισμού της Γάζας από την ξηρά, τον αέρα και τη θάλασσα που χρονολογείται από το 2007. Η Αίγυπτος ελέγχει το νότιο συνοριακό πέρασμα της Γάζας, τη Ράφα.

Το Ισραήλ έχει θέσει αυστηρούς περιορισμούς στην ελευθερία μετακίνησης των πολιτών και ελέγχει την εισαγωγή βασικών αγαθών στη στενή παράκτια λωρίδα.

Μαρτυρίες Ισραηλινών – «Οι άνθρωποι ακόμα τρέμουν»

Ο Dov Trachtman, 32 ετών, είναι κάτοικος του Sderot στα νότια της χώρας. Μιλώντας στο BBC μεταφέρει το κλίμα τρόμου που επικρατεί. Όπως λέει οι οδηγίες είναι να παραμείνουν σπίτια τους, να κλειδώσουν τις πόρτες και να είναι σε εγρήγορση. «Ακούμε πυροβολισμούς και εκρήξεις, ελικόπτερα και όλους τους θορύβους του πολέμου».

«Γύρω στις 7. 30 π. μ. είδα το πρώτο βίντεο με έναν ένοπλο της Χαμάς να κυκλοφορεί στους δρόμους της Σντερότ. Είδαμε εικόνες από ομάδες ενόπλων να τρέχουν στην πόλη, κατέλαβαν το αστυνομικό τμήμα, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είδα ανθρώπους να λένε ότι υπήρχαν ένοπλοι στα σπίτια τους».

Ο Dov λέει ότι οι άνθρωποι ακόμα τρέμουν, πολλοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους φίλους και τους συγγενείς τους.

Ισραηλινός στρατός σε κατοίκους της Γάζας: Φύγετε από τα σπίτια σας

Ο ισραηλινός στρατός ζήτησε από τους κατοίκους επτά διαφορετικών περιοχών σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς τα κέντρα των πόλεων ή να καταφύγουν σε καταφύγια, προετοιμάζοντας την έναρξη επιθέσεων εναντίον στόχων της Χαμάς.

Μάρτυρες δήλωσαν στο BBC ότι δεκάδες οικογένειες είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και βρίσκουν καταφύγιο σε σχολεία του ΟΗΕ.

Ισραηλινά ΜΜΕ: Απελευθερώθηκαν αιχμάλωτοι στο Kibbutz Be’eri

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ Kan News μετέδωσε ότι, μετά από 18 ώρες, απελευθερώθηκαν οι όμηροι που κρατούνταν σε ένα κτίριο στο Kibbutz Be’eri

Προφυλάξεις προσπαθούν να πάρουν οι κάτοικοι στη Γάζα

Καθώς οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα προετοιμάζονται για έναν πόλεμο που θα μπορούσε να είναι μακράς διάρκειας, κάτοικοι όπως ο γιατρός Belal Dabour έχουν ήδη αρχίσει να προσπαθούν να βρουν τρόπους να προφυλαχτούν όπως μπορούν.

«Ξεκίνησα με τη γεωγραφική χαρτογράφηση του μικρού διαμερίσματός μου για να εντοπίσω το σημείο που είναι πιο μακριά από τα παράθυρα σε περίπτωση τραυμάτων από θραύσματα», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Τώρα δουλεύω με εφεδρικές μπαταρίες», είπε ο πατέρας δύο παιδιών, προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι του. «Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα ακολουθήσει»

Εικόνες από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Βίντεο στα social media από την απαγωγή Ισραηλινών

Τις εικόνες που δημοσιεύονται στα social media και φέρεται να δείχνουν απαγωγή μιας κοπέλας από το Νότιο Ισραήλ από μαχητές της Χαμάς δημοσιεύουν οι Times of Israel που αναφέρουν το όνομά της και τα ονόματα της οικογένειάς της.

Η απαγωγή όπως αναφέρει η ανάρτηση έγινε κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ.

Noa was partying in the south of Israel in a peace music festival when Hams terrorists kidnapped her and dragged her from Israel into Gaza. Noa is held hostage by Hamas. She could be your daughter, sister, friend.#BringBackOurFamily pic.twitter.com/gi2AStVdTQ — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 7, 2023

Αμερικανός αξιωματούχος: Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία άμεση ένδειξη για την εμπλοκή του Ιράν

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία άμεση ένδειξη ότι το Ιράν εμπλέκεται άμεσα στις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά πρόσθεσε ότι είναι επίσης αλήθεια ότι η Χαμάς δεν θα υπήρχε χωρίς την υποστήριξη, την οικονομική στήριξη και τα όπλα που παρέχει το Ιράν.

Ο αξιωματούχος μίλησε στους δημοσιογράφους υπό τον όρο της ανωνυμίας .

Ο κορυφαίος θρησκευτικός θεσμός της Αιγύπτου προσφέρει «πλήρη υποστήριξη» στους Παλαιστίνιους

Το εξέχον τέμενος στο Κάιρο, Al-Azhar al-Sharif, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους Παλαιστίνιους.

Το τέμενος Al-Azhar al-Sharif στεγάζει την κορυφαία έδρα θρησκευτικής διδασκαλίας του σουνιτικού κόσμου. Σε ανακοίνωση του τεμένους αναφέρεται ότι «στέκεται με πλήρη υποστήριξη στον ελεύθερο λαό της Παλαιστίνης, ο οποίος ήρθε να αναβιώσει την αυτοπεποίθησή μας, τη γραμμή ζωής και την αίσθηση της ζωντάνιας που είχαμε χάσει από καιρό».

Επικρίνει επίσης την παγκόσμια προσέγγιση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης, λέγοντας ότι η διεθνής κοινότητα «υιοθετεί μόνο διπλά πρότυπα όταν πρόκειται για την παλαιστινιακή υπόθεση».

Χαμάς: Πολύ περισσότεροι από δεκάδες οι Ισραηλινοί αιχμάλωτοι

Οι Ισραηλινοί που κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς, μετά τις αιφνιδιαστικές επιδρομές του Σαββάτου σε διάφορες ισραηλινές πόλεις, είναι «πολύ περισσότεροι» από μερικές δεκάδες, υποστηρίζει εκπρόσωπος της Χαμάς σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του που μεταδόθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς ανέφερε πως οι ισραηλινοί αιχμάλωτοι έχουν μεταφερθεί σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας.

Η Σαουδική Αραβία δηλώνει στις ΗΠΑ ότι αποδοκιμάζει τη στοχοποίηση άοπλων πολιτών

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε στον Αμερικανό ομόλογό του υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ότι η απορρίπτει τη στοχοποίηση άοπλων πολιτών «με οποιονδήποτε τρόπο».

Ο πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν ζήτησε επίσης «συντονισμένες προσπάθειες για την ηρεμία της κατάστασης και την αποφυγή περαιτέρω βίας».

Νωρίτερα, το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι συνομιλεί με τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η συνεχιζόμενη κλιμάκωση.

Διοικητής ταξιαρχίας του ισραηλινού σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τη Χαμάς

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο διοικητής της ταξιαρχίας Nahal, αντισυνταγματάρχης Yonathan Steinberg, σκοτώθηκε από μαχητές της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Η ταξιαρχία είναι ο κύριος κλάδος πεζικού του ισραηλινού στρατού.

Ο στρατός δήλωσε στο X ότι ο Steinberg πυροβολήθηκε θανάσιμα κοντά στο Κερέμ Σαλόμ, σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ της ταξιαρχίας του και μαχητών της Χαμάς.

🥀🕯️The Commander of the Nahal Brigade, COL Jonathan Steinberg was killed today during a confrontation with a terrorist. COL Steinberg, 42 years old from Kibbutz Shomria. The IDF sends its heartfelt condolences to his family and will continue to support them in this difficult… pic.twitter.com/zHyNjzg8My — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

Οι τελευταίες εξελίξεις

Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιθέσεις που πραγματοποίησε σήμερα η Χαμάς δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ στη χώρα του – και προειδοποίησε ότι θα πάρει «ισχυρή εκδίκηση» για αυτό που χαρακτήρισε ως «μαύρη μέρα».

Πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ θα φτάσει σε κάθε μέρος που κρύβεται η Χαμάς» και είπε στους κατοίκους της Γάζας να φύγουν τώρα.

Ο Τζο Μπάιντεν σε δηλώσεις του καταδίκασε τις επιθέσεις τις Χαμάς και δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει την αμέριστη στήριξη των ΗΠΑ.

Ο Μαχμούτ Αμπάς σε συνομιλία του με τον Άντονι Μπλίνκεν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ευθύνεται για την κλιμάκωση της βίας και ότι η αδικία εναντίον του παλαιστινιακού λαού οδηγεί στην έκρηξη.

Μπράζ διπλωματικών επαφών γίνεται με κράτη του Αραβικού Κόσμου για την αποκλιμάκωση της βίας.

Ο Richard Hecht, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, επιβεβαίωσε ότι μια «σοβαρή κατάσταση ομηρίας» βρίσκεται σε εξέλιξη στις πόλεις Kibbutz Be’eri και Ofakim

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι οι μάχες συνεχίζονται σε 22 τοποθεσίες εντός του ισραηλινού εδάφους. Το Ισραήλ λέει ότι περίπου 250 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις της Χαμάς, η οποία σε ένα νέο γύρο επίθεσης εκτόξευσε 150 ρουκέτες στο Ισραήλ που έπληξαν και το Τελ Αβίβ.

Πάνω από 230 είναι οι νεκροί Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τους 1.700. Το Ισραήλ σφυροκοπά ανελέητα τον παλαιστινιακό θύλακα ενώ διέκοψε την παροχή ρεύματος με αποτέλεσμα η Γάζα να βυθιστεί στο σκοτάδι και τα ήδη διαλυμένα νοσοκομεία να παραπαίουν.

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας ενώ η βία έφτασε και στη Δυτική Όχθη, όπου έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 120 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με την ισραηλινή αστυνομία και εποίκους.

Για αύριο Κυριακή έχει προκηρυχθεί γενική απεργία στη Δυτική Όχθη από όλες τις παλαιστινιακές οργανώσεις.

Νωρίτερα δόθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο του Ισραήλ το πράσινο φως για χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να γνωστοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες ενώ η Χαμάς δηλώνει ότι δεν έκανε μια hit and run επιχείρηση αλλά έχει προετοιμαστεί για το χειρότερο σενάριο και στοχεύει στη νίκη.

Διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης έγιναν σε Λίβανο, Υεμένη, Ιορδανία, Βηρυτό, Ιράκ, Ιράν.

Απεργία στη Δυτική Όχθη την Κυριακή – Έξι νεκροί

Οι επιθέσεις έχουν ενταθεί και στη Δυτική Όχθη με έξι νεκρούς Παλαιστίνιους ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 126. Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν κλιμάκωση από τους εποίκους που μαζί με τον ισραηλινό στρατό έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους.

Για αύριο Κυριακή όλες οι οργανώσεις στη Δυτική Όχθη έχουν προκηρύξει απεργία.

«Η επίθεση της Χαμάς αποτελεί «κολοσσιαία» αποτυχία για το Ισραήλ»

Ο Khaled Elgindy του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής στην Ουάσιγκτον λέει ότι η επίθεση της Χαμάς ήταν μια «τολμηρή» και «πρωτοφανής» επιχείρηση και μια τεράστια αποτυχία των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, όπως αναφέρει το Aljazeera.

«Από επιχειρησιακής άποψης και από άποψη πληροφοριών, πρόκειται για κολοσσιαία αποτυχία. . . «, είπε.

«Η Γάζα είναι μια από τις πιο στενά επιτηρούμενες περιοχές στη Γη. Ελέγχουν τα εναέρια, χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Συνήθως γνωρίζουν τι συμβαίνει. Τι μπαίνει και τι βγαίνει από τη Γάζα. Και το γεγονός ότι δεν γνώριζαν ότι αυτή η επιχείρηση διεξαγόταν και ότι οι Παλαιστίνιοι μπόρεσαν να παραβιάσουν το συνοριακό τείχος και να εισέλθουν στο ισραηλινό έδαφος. . . είναι μια κολοσσιαία αποτυχία»

O Elgindy δήλωσε ότι πρόκειται επίσης για μια πολιτική αποτυχία για την ισραηλινή κυβέρνηση, προβλέποντας ότι θα υπάρξουν και εσωτερικές και πολιτικές επιπτώσεις.

«Το ισραηλινό πολιτικό κατεστημένο είχε πεισθεί ότι άφησε στη γωνία το παλαιστινιακό ζήτημα. Ότι δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα Σε αυτή τη νέα Μέση Ανατολή, το Ισραήλ θα βρίσκεται στο επίκεντρο με τις συμφωνίες εξομάλυνσης να βρίσκονται προ των πυλών με βασικά αραβικά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία», σημείωσε.

Εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς παραμένουν στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να μάχεται στην ισραηλινή επικράτεια εναντίον «εκατοντάδων ενόπλων που έχουν εισβάλει» στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον αντισυνταγματάρχη Ρίτσαρντ Χεχτ, εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για «εκατοντάδες» εισβολείς, οι οποίο εισήλθαν από σήμερα το πρωί σε ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας και παραμένουν σε ισραηλινή επικράτεια μέχρι σήμερα το βράδυ.

Το Ισραήλ προειδοποιεί τους Ισραηλινούς του εξωτερικού να είναι προσεκτικοί για τυχόν επιθέσεις

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας προειδοποιεί τους Ισραηλινούς που ζουν στο εξωτερικό να βρίσκονται σε επιφυλακή για επιθέσεις που συνδέονται με τις εξελίξεις.

Μπαράζ διπλωματικών συνομιλιών – Επικοινωνία της Αιγύπτου με Σαουδική Αραβία και Ιορδανία

Η Αίγυπτος συνομιλεί με τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η συνεχιζόμενη κλιμάκωση, δήλωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Sameh Shoukry συνομίλησε τηλεφωνικά με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της «ενοποίησης των διεθνών και περιφερειακών προσπαθειών» για τον περιορισμό της κλιμακούμενης βίας.

Η Αίγυπτος διατηρεί δεσμούς τόσο με τη Χαμάς όσο και με το Ισραήλ και υπήρξε συχνός διαμεσολαβητής σε βίαιες κλιμακώσεις.

Συνομιλία Φιντάν – Μπλίνκεν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έθεσε επί τάπητος τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Φιντάν μίλησε προηγουμένως με τους ομολόγους του από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη.

Στους 250 οι νεκροί στο Ισραήλ

Ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ αυξήθηκε σε 250, σύμφωνα με την ιατρική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ.

Άλλοι 1500 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ άλλοι 270 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Εικόνες από την επίθεση με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ

Εντείνονται οι επιθέσεις των εποίκων στη Δυτική Όχθη

Οι επιθέσεις των εποίκων σε όλη τη Δυτική Όχθη εντείνονται, λένε οι Παλαιστίνιοι. Μέχρι στιγμής το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει τέσσερις νεκρούς ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί.

Στο Yasuf, ανατολικά της Salfit, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, έξι από αυτούς με πραγματικά πυρομαχικά, σύμφωνα με τον Wael Abu Madi, αναπληρωτή επικεφαλής του συμβουλίου του χωριού.

«Στο μικρό μας χωριό, δεχόμαστε διαρκώς επιθέσεις από εποίκους, ιδίως εναντίον των αγροτών μας, οι οποίοι εμποδίζονται να έχουν πρόσβαση στη γη τους», δήλωσε ο Abu Madi.

«Χθες, οι έποικοι κατέστρεψαν 40 δέντρα και έκλεψαν τη σοδειά μας από τις ελιές, και σήμερα προσπάθησαν να εισβάλουν στο χωριό, με τη βοήθεια του στρατού, ο οποίος μας πυροβόλησε με αληθινά πυρομαχικά»

Πρόσθεσε ότι κάηκαν τρία σπίτια, «και προσπάθησαν να κάψουν ένα άλλο σπίτι με γυναίκες και παιδιά μέσα»

«Οι έποικοι πυροβόλησαν επίσης με τα δικά τους όπλα και μαχαίρωσαν έναν νεαρό άνδρα, ενώ άλλοι περικύκλωσαν ένα σπίτι για δύο ώρες, πριν φύγουν όταν έφτασαν άνθρωποι από το χωριό»

Τα σημεία που το Ισραήλ δέχτηκε επίθεση

Επικοινωνία Αμπάς με Μπλίνκεν – Η αδικία προς τους Παλαιστίνιους οδηγεί σε εκρήξεις

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Αμπάς δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μπλίνκεν ότι η «αδικία» έναντι των Παλαιστινίων οδηγεί τη σύγκρουση με το Ισραήλ σε «έκρηξη», σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο Αμπάς απέδωσε την κλιμάκωση στις «πρακτικές των αποικιοκρατών και των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής και στην επίθεση κατά των ισλαμικών και χριστιανικών ιερών», σύμφωνα με το WAFA.

Νετανιάχου: Θα πάρουμε εκδίκηση – Εγκαταλείψτε τη Γάζα

Σε δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης το Σάββατο, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «η Χαμάς ξεκίνησε έναν σκληρό και κακό πόλεμο. Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά το τίμημα θα είναι βαρύ», είπε.

«Αυτό που συνέβη σήμερα δεν θα ξανασυμβεί στο Ισραήλ και θα φροντίσω να μην ξανασυμβεί. Ολόκληρη η κυβέρνηση στηρίζει αυτή την απόφαση. Οι IDF θα χρησιμοποιήσουν αμέσως όλες τις δυνάμεις τους για να αχρηστεύσουν τις δυνατότητες της Χαμάς. Θα τους χτυπήσουμε μέχρι θανάτου, θα τους εκδικηθούμε για τη μαύρη μέρα που προκάλεσαν στο κράτος του Ισραήλ και στους πολίτες του», συνέχισε.

«Αυτός ο πόλεμος θα πάρει χρόνο, θα είναι δύσκολος, έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας», πρόσθεσε και έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή.