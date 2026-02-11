«Πάντα με ενδιέφεραν περισσότερο οι ουλές και η ζωή που κουβαλούν οι άνθρωποι», συγκλονιστική η Αντζελίνα Τζολί για τη διπλή μαστεκτομή, ΒΙΝΤΕΟ

Η Αντζελίνα Τζολί μίλησε για τις ουλές της μετά τη διπλή μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε το 2013, εξηγώντας γιατί τις αγαπά και τι συμβολίζουν για εκείνη. Η ηθοποιός σημείωσε πως της θυμίζουν την επιλογή που έκανε για να είναι περισσότερο δίπλα στα παιδιά της.

Σε νέα συνέντευξή της στο «French Inter», η 50χρονη αναφέρθηκε στην απόφασή της και στη στάση ζωής που έχει διαμορφώσει μέσα από τις προσωπικές της δοκιμασίες.

Η Αντζελίνα Τζολί δήλωσε: «Πάντα με ενδιέφεραν περισσότερο οι ουλές και η ζωή που κουβαλούν οι άνθρωποι» και πρόσθεσε: «Δεν με ελκύει μια “τέλεια” εικόνα ζωής χωρίς σημάδια. Βλέπω τις ουλές μου ως μια επιλογή που έκανα, για να κάνω ό,τι μπορούσα ώστε να είμαι εδώ όσο το δυνατόν περισσότερο για τα παιδιά μου». Στη συνέχεια ανέφερε: «Αγαπώ τις ουλές μου γι’ αυτόν τον λόγο και είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να κάνω μια προληπτική επιλογή για την υγεία μου. Έχασα τη μητέρα μου σε νεαρή ηλικία και μεγαλώνω τα παιδιά μου χωρίς γιαγιά».

Η Τζολί κατέληξε λέγοντας: «Αυτό είναι η ζωή. Αν φτάσεις στο τέλος της και δεν έχεις κάνει λάθη, δεν έχεις δημιουργήσει χάος, δεν έχεις ουλές, τότε μάλλον δεν έχεις ζήσει αρκετά».

Η μητέρα της, Μαρσελίν Μπερτράν, πέθανε το 2007 σε ηλικία 56 ετών από καρκίνο. Σε άρθρο στους New York Times το 2013 με τίτλο «My Medical Choice», η Τζολί αποκάλυψε ότι έφερε τη μετάλλαξη του γονιδίου BRCA1, η οποία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

«Η απόφαση για μαστεκτομή δεν ήταν εύκολη», είχε γράψει τότε. «Είναι όμως μια απόφαση για την οποία είμαι πολύ ευτυχισμένη. Οι πιθανότητές μου να αναπτύξω καρκίνο του μαστού μειώθηκαν από 87% σε κάτω από 5%. Μπορώ να πω στα παιδιά μου ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται πως θα με χάσουν από καρκίνο του μαστού».

Το 2015 αποκάλυψε επίσης ότι υποβλήθηκε προληπτικά σε αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών.

