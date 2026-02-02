Πάντοτε κλέβαμε τις αγροτικές επιδοτήσεις

Θέλετε να δείτε το πρόβλημα στη δημόσια ζωή της χώρας; Είναι η συνειδητή ψευδολογία και παραπλάνηση των πολιτικών, πάντοτε με τη βοήθεια μέρους των ΜΜΕ, δυστυχώς.

Θυμάμαι τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ όταν ρωτήθηκε στην εξεταστική από την κυρία Πέρκα, γιατί δεν ολοκλήρωσε το έργο της 717 στο τρένο αφού το παρέλαβε στο 62% να απαντά: «17 έτοιμοι Σταθμοί είχαν λεηλατηθεί από τους Ρομά, στην ουσία αυτό που παρέλαβα ήταν στο 22% πια». Η κυρία Πέρκα, τα κόμματα τα ΜΜΕ, ούτε που το άκουσαν.

Τα ίδια και με το δήθεν λαθραίο ξυλόλιο. Πέντε υπάλληλοι δήλωσαν εγγράφως στον ανακριτή από την πρώτη στιγμή, ότι στον τελικό έλεγχο του τρένου δεν υπήρχαν παρά τα δηλωθέντα εμπορεύματα. Ο Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλου, η Καρυστιανού μπορεί και να τους μήνυσαν και ο Ευαγγελάτος με τον Λακαφώτη έδειχαν κάθε μέρα, που ήταν μάλλον το λαθραίο.

Τώρα έχουμε πάλι τα ίδια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ολοι γνωρίζουμε ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις ήταν ένα μόνιμο σκάνδαλο από την δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα.

«Οχι» λένε οι ψευδολόγοι της πολιτικής στην Εξεταστική. Ερχεται όμως ο Στέφανος Τζουμάκας που έχει διατελέσει και υπουργός Γεωργίας και τους εξευτελίζει. Μόνο που και πάλι δεν το λέει κανείς. Συνεχίζουν την παραπλάνηση και στην συσκότιση. Τι είπε ο Τζουμάκας στην Εξεταστική;

– Αδιαφάνεια, καμία διαδικασία ελέγχου, απουσία ενός ολοκληρωμένου συστήματος, αποτελούσαν τη βάση για απέραντα πανωγραψίματα, απάτες, κομπίνες με όλες τις κυβερνήσεις.

– Η ανοχή ήταν από στελέχη, αγροτικές τοπικές ενώσεις και παραγωγούς που ζύγιζαν πέντε φορές το ίδιο προϊόν με πέτρες.

– Η διαφθορά δεν ήταν ελληνικό φαινόμενο. Αρχισε από την ίδρυση της ΕΕ, η οποία μετά με ευκολία έδωσε αλλού εκτάσεις, αλλού ζώα. Η σημερινή υπόθεση είναι μια συνέχεια των προηγουμένων με στόχο: Πώς θα κλέψουμε επιδοτήσεις.

– Στο υπουργείο μου διαπίστωσα τη διαφθορά, με πανωγραψίματα για βαμβάκι που ζυγιζόταν 5 φορές και με πέτρες, με 24 εκκοκιστήρια βάμβακος τα οποία έκλεισα. Αγρότες παραγωγούς συνεταιριστές τους έστειλα στη δικαιοσύνη.

– Χωρίς πολιτική υποστήριξη δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Εμπλέκονται οπωσδήποτε και στελέχη της ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία και αύριο μπορεί να είναι σε έναν άλλο Οργανισμό. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες της ΕΕ, μιλάμε για εμπόριο χωρίς αρχές.

Για να καταλήξει ο κ. Τζουμάκας: «Δεν ασχολήθηκε καμία κυβέρνηση από το 1981 και μετά, με την παραγωγή του αγροτικού τομέα».

Θα εισακουστεί ο κ. Τζουμάκας; Οχι βέβαια. Είναι σαν να μην μίλησε ποτέ. Ετσι πορεύεται η δημόσια ζωή της χώρας παντού. Με μια πλασματική δήθεν πραγματικότητα, που προωθείται συστηματικά σε βάρος της αλήθειας και της κοινής νοημοσύνης. Tα Fake News αναπαράγονται διαρκώς, τα σοβαρά που θα έπρεπε να συζητάμε μένουν στο σκοτάδι.

