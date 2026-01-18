ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 69-74: Ο Δικέφαλος έδειξε ανταγωνιστικότητα από το μέλλον αλλά ηττήθηκε

Έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ αλλά οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 69-74: Ο Δικέφαλος έδειξε ανταγωνιστικότητα από το μέλλον αλλά ηττήθηκε
18 Ιαν. 2026 18:31
Pelop News

Ο Παναθηναϊκός έβαλε τα χέρια του και… παραλίγο να βγάλει τα μάτια του καθώς απώλεσε διαφορά 20 πόντων ωστόσο στην τελευταία περίοδο κατάφερε να πάρει τον έλεγχο και να φτάσει στη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ με 69-74.

Εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την αστοχία του ΠΑΟΚ και έγινε το απόλυτο αφεντικό στην PAOK Sports Arena. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο «δικέφαλος» ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας μόλις 1/11 σουτ με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να «χτίσουν» διαφορά στο σκορ και να ελέγξουν απόλυτα το παιχνίδι. Με τους Όσμαν (9π.), Τολιόπουλο (7π.) και Γκραντ (6π.) να ξεκινούν πολύ καλά το ματς, το «τριφύλλι» προηγήθηκε αρχικά με 4-18 στο 6′ ενώ έκλεισε το εξαιρετικό του δεκάλεπτο με τη διαφορά στο +19 (9-28)!

Ένα διάστημα όπου το «τριφύλλι» είχε 8/11 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 6/9 βολές, ενώ αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ 2/9 δίποντα, 1/9 τρίποντα και 2/2 βολές. Μάλιστα ένα λεπτό πριν από το τέλος της 1ης περιόδου αποβλήθηκε με 2η τεχνική ποινή ο Γιούρι Ζντοβτς για διαμαρτυρία, με τον Παντελή Μπούτσκο να αναλαμβάνει χρέη head coach. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση μετά το «πράσινο» +20 (14-34 και 19-39) και να μειώνει με τη λήξη του ημιχρόνου σε 27-43 έχοντας βελτιώσει αισθητά τα ποσοστά του (7/21διπ., 3/14τρ., 4/6β., 12-7ριμπ.) ενώ ο Παναθηναϊκός είχε 12/18 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 7/11 βολές και 18-2 ριμπάουντ.

Σαφέστατα πιο βελτιωμένη ήταν η εικόνα του ΠΑΟΚ μετά την έναρξη του 2ου ημιχρόνου και στις δύο πλευρές του παρκέ. Από τη μία είχε σκληρύνει πολύ στην άμυνά του και δεν άφηνε τον Παναθηναϊκό να ήταν τόσο αποτελεσματικός όπως στο πρώτο μισό του αγώνα. Την ίδια ώρα βρήκε επιθετικές λύσεις έξω από τα 6.75 και έβαλε… φωτιά στις εξέδρες! Συγκεκριμένα πραγματοποίησε σερί 12-0 με το οποίο μετέτρεψε το 35-51 σε… 47-51 ενώ το επιμέρους σκορ έφτασε στο 15-2 για το 50-53 στο 27′. ΄Έκτοτε το επιμέρους σκορ έφτασε στο 23-4 δια χειρός Μπεν Μουρ και Τόμας Ντίμσα για το προσπέρασμα στο σκορ με 58-55! Επιμέρους στην 3η περίοδο ο ΠΑΟΚ είχε 5/6 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 9/12 βολές ενώ ο Παναθηναϊκός 3/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 3/5 βολές.

Μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου το επιμέρους σκορ έφτασε στο 25-4 με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στο +5 (60-55) και να κρατούσε την διαφορά (62-57) έως το 32′. Ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα 8-0 σερί σ’ εκείνο το σημείο έχοντας βγάλει καλές άμυνες και το νέο δικό του προσπέρασμα με 62-65. Το επιμέρους σκορ έφτασε στο 13-2 για το 64-70. Ακολούθησε γκολ φάουλ του Μπέβερλι για το 66-70 ο οποίος ωστόσο αστόχησε στη βολή και ο Μουρ με επιθετικό ριμπάουντ κέρδισε φάουλ για 1/2 βολές στα 25” (67-70). Έκτοτε δεν άλλαξαν τα πράγματα και ο Παναθηναϊκός έφτασε στην τελική επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 9-28, 27-43, 58-55, 69-74.

πηγή: gazzetta.gr 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:16 Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 νεκροί στις διαδηλώσεις – Βίαιη καταστολή και διεθνείς αντιδράσεις
20:04 Συνέδριο Νεολαίας ΙΜ Αιγιαλείας και Καλαβρύτων: Η Ορθοδοξία συναντάει τη νέα γενιά
19:55 ΗΠΑ για Γροιλανδία: «Προβάλλουμε δύναμη, ενώ η Ευρώπη αδυναμία »
19:54 Η Αχαγιά ΄82 νίκησε τον Πήγασο – Δηλώσεις
19:51 Η Παναχαϊκή έχασε στο Κορωπί – Δηλώσεις/βίντεο
19:46 Το Αθλόραμα διακρίσεις στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας
19:44 Πάτρα: Συνεχίζεται η λειτουργία του Υπνωτηρίου Αστέγων λόγω χαμηλών θερμοκρασιών
19:34 Australian Open: Την Τρίτη η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά
19:25 Κουνδουράκης στο pelop.gr : «Είναι τιμή μου που είμαι στον ΝΟΠ»
19:19 Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση
19:07 Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Τρίτης – Βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια στα ορεινά
19:04 Super League 2: Ξεκάθαρο φαβορί για την άνοδο η Καλαμάτα – Στο +7 από τον Πανιώνιο
18:55 Γαλλία: Κατέρρευσε όροφος κτιρίου κατά τη διάρκεια πάρτι στο Παρίσι, τουλάχιστον 19 τραυματίες
18:43 Πάτρα: Μπάχαλο με τις κλήσεις – «Μου λένε να αποδείξω ότι πλήρωσα»
18:37 Καφέζας: «Σημαντική νίκη, να χτίσουμε σερί»
18:35 Θρίλερ στον Ταΰγετο για οκτώ ορειβάτες: Τέσσερις οι τραυματίες, οι δύο μεταφέρονται με φορεία
18:31 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 69-74: Ο Δικέφαλος έδειξε ανταγωνιστικότητα από το μέλλον αλλά ηττήθηκε
18:23 Δολοφονία κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: Προθεσμία για απολογία έλαβε ο 44χρονος δράστης
18:11 Λήμνος: Πώς έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων ο 22χρονος με τη μηχανή
18:01 Πάτρα: Η Βορείου Ηπείρου έχει φαντάσματα;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ