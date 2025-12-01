Παπαναγιωτάκης-Μεταξάς για τον Δικηγορικό Σύλλογο Πάτρας: Μάχη για δύο την ερχόμενη Κυριακή

Μεγάλη η προσέλευση δικηγόρων στην Πάτρα –  Συνεχιζόταν η καταμέτρηση για τα μέλη του ΔΣ μέχρι αργά το βράδυ

01 Δεκ. 2025 12:00
Pelop News

Ο Θεοφάνης Παπαναγιωτάκης και ο Παναγιώτης Μεταξάς θα αναμετρηθούν την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στον δεύτερο και καθοριστικό γύρο για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφοφορίας που έγινε χθες σε αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου.

Σε σύνολο 593 ψηφισάντων, ο πρώτος υποψήφιος έλαβε για την προεδρία του συλλόγου 180 ψήφους και ο δεύτερος 120. Ακολουθούν οι Πέτρος Ντερέκης με 113 ψήφους, Αθανάσιος Γαβριηλόπουλος με 78, Παναγιώτης Ασπρούλιας με 69 και Αιμιλιανός Ρουμελιώτης με 9 ψήφους.

Θεοφάνης Παπαναγιωτάκης και Παναγιώτης Μεταξάς

Η προσέλευση στις εκλογές ήταν εξαιρετικά υψηλή, αφού σε σύνολο 752 εγγεγραμμένων, ψήφισαν 593 και βρέθηκαν 18 άκυρα – λευκά.

Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συνεχιζόταν μέχρι αργά το βράδυ για την ανάδειξη των υπολοίπων 14 μελών του διοικητικού συμβουλίου, μετά από μια εκλογική διαδικασία που κύλησε ομαλά.

Οι εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών αποκτούν μορφή εκλογής – σταθμού, καθώς η νέα διοίκηση θα κληθεί να διαχειριστεί όχι μόνο τη θεσμική συνέχεια, αλλά και την ανασυγκρότηση και προώθηση για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων για τον κλάδο.

